De Mexicaanse bbp-groei in het tweede kwartaal vertraagt tot 0,2% en blijft daarmee achter bij de verwachtingen vanwege sectorale uitdagingen

De Mexicaanse economie groeide in het tweede kwartaal van 2024 bescheiden, maar bleef achter bij de marktverwachtingen. Volgens het Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) groeide het bbp van het land met 0,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, een daling ten opzichte van het groeipercentage van 0,3% in het eerste kwartaal.

De sector primaire activiteiten kende een opmerkelijke daling, waarbij de productie in het tweede kwartaal met 1,7% daalde, wat in schril contrast staat met de stijging van 1,7% in het eerste kwartaal.

Deze krimp had een aanzienlijke impact op de totale bbp-groei, wat de volatiliteit en uitdagingen binnen de Mexicaanse landbouw- en natuurlijke hulpbronnensector onderstreepte.

De tertiaire activiteiten, die diensten en detailhandel omvatten, vertoonden in het tweede kwartaal een trager groeitempo van 0,3%, vergeleken met 0,6% in het voorgaande kwartaal.

De vertraging in deze sector, die een cruciale motor is van de Mexicaanse economie, doet zorgen rijzen over de consumentenbestedingen en de zakelijke dienstverlening, te midden van bredere economische onzekerheden.

Bij een positievere ontwikkeling verbeterden de secundaire activiteiten, waaronder productie en bouw, in het tweede kwartaal met 0,3%.

Dit herstel volgt op twee opeenvolgende kwartalen van daling (-0,5%) en duidt op enige veerkracht in de industriële basis van Mexico, ondanks de algemene economische vertraging.

Ondanks de groeivertraging op kwartaalbasis is het Mexicaanse bbp in het tweede kwartaal van 2024 met 2,2% op jaarbasis gestegen.

Deze groei duidt op een zekere mate van veerkracht en onderstreept het potentieel voor herstel in het licht van de aanhoudende economische uitdagingen.

Mogelijkheden voor groei

De economische vooruitzichten van Mexico worden beïnvloed door verschillende externe en interne factoren.

Extern vormen de economische onzekerheden bij belangrijke handelspartners als de Verenigde Staten en de mondiale economische volatiliteit die de investeringsstromen beïnvloedt aanzienlijke risico’s. Op nationaal niveau kunnen uitdagingen zoals ontoereikende infrastructuur, politieke instabiliteit en de impact van hoge inflatie en stijgende rentetarieven op de consumentenbestedingen en investeringen de prestaties van het bbp beïnvloeden.

De bbp-groei van Mexico is de afgelopen jaren gevarieerd vergeleken met andere Latijns-Amerikaanse landen.

Terwijl sommige landen in de regio, zoals Chili, Colombia en Peru, een consistentere economische groei op de lange termijn hebben gekend dankzij factoren als economische diversificatie en een gunstig investeringsbeleid, heeft Mexico met aanzienlijke obstakels te maken gehad.

Deze omvatten de sterke afhankelijkheid van specifieke sectoren, de volatiliteit van de olieprijzen en structurele uitdagingen die de economische prestaties van het land hebben belemmerd.

De Mexicaanse bbp-groei in het tweede kwartaal van 2024 onderstreept de gemengde prestaties in de verschillende economische sectoren. Hoewel secundaire activiteiten veelbelovend zijn met een herstel, onderstrepen de aanzienlijke inkrimping van de primaire activiteiten en de tragere groei van de tertiaire activiteiten de noodzaak van strategische maatregelen om duurzame groei te garanderen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.