Guggenheim upgradet Akamai naar Buy met een target van $128: moet je investeren?

Op maandag 29 juli hebben Guggenheim-analisten Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM) opgewaardeerd naar een Buy from Hold, waarbij ze een koersdoel van $128 bepaalden.

Dit koersdoel suggereert een potentieel stijgingspercentage van meer dan 30% ten opzichte van Akamai’s huidige handelsprijs van $98.

De analisten van Guggenheim zijn van mening dat Akamai klaar is om zichzelf te transformeren van een Content Delivery Network (CDN)-bedrijf naar een breder platform, waarbij het zijn sterke CDN-positie zal benutten om verbeterde beveiligings- en cloudoplossingen te leveren.

Standpunten van andere bedrijven op Wall Street

De nieuwste upgrade van Akamai komt te midden van een reeks gemengde meningen van analisten. Eerder deze maand heeft HSBC Akamai opgewaardeerd van Reduce naar Hold, daarbij verwijzend naar zorgen over het ontbreken van richtlijnen voor het bedrijf, maar erkende dat de huidige aandelenkoers deze problemen weerspiegelt.

HSBC verwacht dat de niet-GAAP winst per aandeel van Akamai tussen 2023 en 2027 met een bescheiden CAGR van 5,1% zal groeien, wat achterblijft bij de lage tot middelhoge dubbelcijferige groeicijfers van de sector.

Scotiabank startte op 9 juli ook dekking op Akamai met een Outperform-rating en een koersdoel van $110, wat de robuuste groeivooruitzichten van het bedrijf op het gebied van beveiliging en edge computing benadrukt.

Volgens Scotiabank zullen deze segmenten in 2025 naar verwachting 75% van de activiteiten van Akamai uitmaken, wat de toekomstige groei van het bedrijf zal aandrijven.

Niet alle analisten zijn echter even optimistisch. In mei handhaafde Raymond James zijn Outperform-rating, maar verlaagde hij zijn koersdoel van $138 naar $115, waarmee hij zijn zorgen uitte over de prestaties van de bezorgactiviteiten van Akamai.

De analisten van het bedrijf merkten op dat hoewel de beveiligings- en computersegmenten een sterke groei lieten zien, de bezorgsector met uitdagingen te maken kreeg doordat grote klanten zoals streaming- en sociale-mediabedrijven hun gebruik van de diensten van Akamai verminderden om kosten te besparen.

Citi Research verlaagde ook zijn koersdoel voor Akamai van $117 naar $110, terwijl het in mei een neutrale rating handhaafde.

Analisten bij Citi benadrukten de aanzienlijke druk op de bezorgactiviteiten van Akamai, die in het eerste kwartaal van 2024 een daling van 11% op jaarbasis kenden, wat de gezonde groei in de beveiligings- en computersegmenten overschaduwde.

Vooruitblik winstcijfers tweede kwartaal

Het winstrapport over het tweede kwartaal van Akamai, dat op 8 augustus wordt verwacht, zal een kritische indicator zijn voor de prestaties van het bedrijf.

Analisten voorspellen een GAAP winst per aandeel van $0,94, vergeleken met $0,85 in het tweede kwartaal van 2023, en een omzet van $977,60 miljoen, vergeleken met $935,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De afgelopen negentig dagen hebben er echter negentien neerwaartse herzieningen van de winst per aandeel plaatsgevonden, wat het voorzichtige sentiment onder analisten weerspiegelt.

Akamai heeft te maken gehad met recente turbulentie, waaronder een daling van de aandelenkoers met bijna 10% als gevolg van zwakker dan verwachte vooruitzichten tijdens de winstcijfers over het eerste kwartaal.

Voor het tweede kwartaal verwacht het bedrijf een winst (niet-GAAP) tussen $1,51 en $1,56 per aandeel, onder de verwachtingen van analisten van $1,63 per aandeel.

Ondanks deze uitdagingen blijven de beveiligings- en computersegmenten van het bedrijf jaar-op-jaar groeien met respectievelijk 15-17% en 21-23%.

Fundamenteel gezien toont het bedrijf van Akamai kracht in zijn diversificatiestrategie, waarbij de nadruk ligt op snelgroeiende gebieden zoals beveiliging en edge computing.

De overname van Noname Security voor $450 miljoen heeft tot doel de API-beveiligingsmogelijkheden van Akamai te verbeteren en zo bij te dragen aan de toekomstige omzetgroei. Ondanks tegenslagen in het leveringssegment verwacht het bedrijf stijgende inkomsten uit belangrijke evenementen zoals de Olympische Spelen en de Amerikaanse verkiezingen.

De financiële cijfers van Akamai blijven robuust, waarbij de resultaten voor het eerste kwartaal van 2024 een omzetstijging van 8% op jaarbasis laten zien tot $986,97 miljoen en een stijging van de beveiligingsomzet met 21%.

Het computersegment kende ook een stijging van 25% op jaarbasis, wat de strategische verschuiving van het bedrijf, weg van de CDN-afhankelijkheid, versterkte.

Vanuit waarderingsperspectief overtreft Akamai’s resterende kasstroom uit bedrijfsactiviteiten het sectorgemiddelde aanzienlijk, waardoor Akamai ondanks de recente volatiliteit van de aandelen een aantrekkelijke belegging is. Het voortdurende aandeleninkoopprogramma van het bedrijf onderstreept nog eens zijn sterke mogelijkheden om kasstromen te genereren.

Als we deze fundamentele sterke punten in ogenschouw nemen, is het net zo belangrijk om te analyseren hoe deze factoren worden weerspiegeld in de koersbewegingen van Akamai.

Door de technische indicatoren en grafiekpatronen te onderzoeken, kunnen we dieper inzicht krijgen in potentiële toekomstige trends en prijsdoelen.

Laten we ons verdiepen in de technische analyse om te onderzoeken wat de grafieken onthullen over het aandelentraject van Akamai.

Sterke weerstand op lange termijn boven de $120

De aandelen van Akamai hebben sinds eind 2020 geen enkel koersrendement meer opgeleverd voor beleggers. Op de langetermijngrafieken kun je zien hoe $120 sinds oktober 2020 als een sterke weerstand voor het aandeel heeft gefunctioneerd.

Het heeft de afgelopen vier jaar meerdere keren geprobeerd boven dat niveau te komen, maar dat mislukte.

AKAM-grafiek van TradingView

De kortetermijngrafieken bieden echter enige hoop voor de bulls. Sinds het begin van deze maand is het aandeel getuige geweest van een aanzienlijk herstel, van onder de $90 naar momenteel boven de $98. Bovendien zijn zowel de 50-daagse als de 100-daagse voortschrijdende gemiddelden begonnen te stijgen.

Daarom kunnen bullish beleggers die de aandelen willen kopen een kleine positie innemen op het huidige niveau, terwijl ze een stop loss bij de recente swing laag houden op $87,70.

Ze kunnen hun longpositie vergroten als het aandeel een wekelijkse sluiting boven de $120 noteert.

Voor kortetermijnhandelaren die bearish zijn op het aandeel, zullen zich alleen short-mogelijkheden voordoen als het aandeel zijn opwaartse momentum op de korte termijn verliest.

Het eerste teken daarvan zal zijn als het aandeel een dagelijkse slotkoers onder het 100-daags voortschrijdend gemiddelde noteert, dat momenteel op $92,41 staat.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.