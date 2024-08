Procter & Gamble Co (NYSE: PG), het basisproduct voor huishoudens dat bekend staat om zijn brede assortiment consumptiegoederen, rapporteerde dinsdag een zwakker dan verwachte omzet voor het vierde kwartaal.

Desondanks suggereren experts dat het aandeel een sterke langetermijninvestering blijft.

Will McGough, directeur Investeringen bij Prime Capital, adviseerde beleggers om een langetermijnperspectief op P&G-aandelen te hanteren en zich niet al te veel zorgen te maken over de recente winstderving.

Voor het kwartaal bedroeg de gecorrigeerde winst per aandeel van P&G $1,40, wat de schattingen van Street met 3 cent overtrof.

De verkopen van het bedrijf bleven echter achter bij de verwachtingen, wat tot enige onzekerheid bij beleggers heeft geleid. Volledige details over de inkomsten van P&G vindt u hier.

P&G CEO Jon Moeller blijft positief

Ondanks de aanhoudende uitdagingen in China, uitte Jon Moeller, CEO van P&G, optimisme over de prestaties van het bedrijf.

Tijdens een interview met CNBC wees Moeller erop dat, hoewel de Chinese markt zwak blijft, P&G sterke eenhedenvolumes heeft gezien in Europa en de Verenigde Staten. Hij verwacht verbeteringen in China op de middellange tot lange termijn.

De prestaties van het bedrijf in Europa en Noord-Amerika hebben bijgedragen aan een aanzienlijke stijging van de brutomarge, die in het boekjaar 2024 met 350 basispunten steeg – de hoogste brutomarge in 17 jaar.

P&G kondigde ook plannen aan voor een verhoging van de dividenduitkeringen met 10% voor het boekjaar 2025, als weerspiegeling van de robuuste financiële gezondheid en het streven om waarde terug te geven aan de aandeelhouders.

Met een dividendgeschiedenis die zich uitstrekt over 134 opeenvolgende jaren en 68 opeenvolgende jaren van stijgingen, blijft het trackrecord van P&G ongeëvenaard door de meeste S&P 500-bedrijven.

Sarat Sethi raadt aan voorzichtig te zijn bij het kopen van P&G-aandelen

Ondanks de sterke fundamentals en historische dividendprestaties van P&G zijn niet alle analisten enthousiast over het aandeel op de huidige niveaus.

Sarat Sethi van Douglas C. Lane & Associates adviseerde voorzichtigheid te betrachten en adviseerde nieuwe investeringen in P&G af te raden vanwege zorgen over de omzetgroei van het bedrijf en de uitdagingen op de Chinese markt.

“Als ik het zou bezitten, zou ik het niet verkopen. Maar ik zou er geen nieuw geld in stoppen”, vertelde Sethi aan CNBC.

Hij suggereerde dat beleggers wachten op een mogelijke terugval voordat ze nieuwe beleggingen in de aandelen overwegen.

Nu de aandelenkoers van P&G in de premarket-handel na het winstrapport met ongeveer 6% is gedaald, zou Sethi zijn positie kunnen heroverwegen, aangezien het aandeel een koopmogelijkheid zou kunnen bieden.

Momenteel hebben Wall Street-analisten een positieve kijk op P&G, met een gemiddeld koersdoel van $176 per aandeel.

Dit vertegenwoordigt een potentiële stijging van ongeveer 10% ten opzichte van de huidige niveaus, wat aangeeft dat er, ondanks uitdagingen op de korte termijn, nog steeds ruimte is voor groei in het aandeel.

Hoewel het recente winstrapport van Procter & Gamble enkele zwakke punten liet zien, duiden de sterke dividendgeschiedenis, de verbeterde marges en de positieve vooruitzichten van Wall Street erop dat het een aantrekkelijke langetermijninvestering blijft.

Beleggers moeten bij het nemen van investeringsbeslissingen het potentieel voor volatiliteit op de korte termijn afwegen tegen de solide fundamentals en historische prestaties van het bedrijf.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.