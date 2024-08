Tesla roept in de VS 1,8 miljoen voertuigen terug vanwege defecte detectie van motorkapvergrendeling

Tesla roept meer dan 1,8 miljoen voertuigen terug in de Verenigde Staten vanwege een mogelijke softwarefout die de detectie van een niet-vergrendelde motorkap kan verhinderen, wat een aanzienlijk veiligheidsrisico met zich meebrengt.

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kondigde de terugroepactie dinsdag aan en benadrukte het belang van het handhaven van strenge veiligheidsnormen in de auto-industrie.

De terugroepactie heeft betrekking op Model 3-voertuigen uit 2021-2024, Model S uit 2021-2024, Model X uit 2021-2024 en Model Y uit 2020-2024.

Dit is de vierde terugroepactie van Tesla dit jaar en onderstreept de uitdagingen waarmee zelfs toonaangevende technologiebedrijven worden geconfronteerd bij het garanderen van productveiligheid en betrouwbaarheid.

De NHTSA verklaarde dat deze voertuigen zijn uitgerust met een motorkapvergrendeling geproduceerd door Magna Closures Co Ltd in China.

Dus wat is precies het probleem

De voornaamste zorg is het risico dat de motorkap niet goed wordt vergrendeld.

Een niet-vergrendelde motorkap kan volledig opengaan terwijl het voertuig rijdt, waardoor het zicht van de bestuurder wordt belemmerd en de kans op een ongeval aanzienlijk wordt vergroot.

Hoewel Tesla geen ongevallen, verwondingen of dodelijke slachtoffers heeft gemeld die verband houden met dit probleem, heeft het potentiële risico geleid tot een snelle reactie van het bedrijf.

Tesla’s reactie

Het onderzoek van Tesla naar dit probleem begon in maart na ontvangst van klachten van klanten uit China over ongevraagde motorkapopeningen in Model 3- en Model Y-voertuigen.

Het bedrijf startte een herstel van de sluitingshardware en inspecties van voertuigen tijdens gebruik.

Ondanks een lager incidentiecijfer in Europa en Noord-Amerika heeft Tesla vorige maand technische onderzoeken uitgevoerd in deze regio’s en eerder deze maand besloten om door te gaan met de terugroepactie.

Om dit probleem aan te pakken, is Tesla begonnen met het uitrollen van een draadloze software-update die is ontworpen om een ontgrendelde motorkap te detecteren en bestuurders te waarschuwen.

Deze proactieve aanpak heeft tot doel ongevallen te voorkomen voordat ze zich voordoen. De NHTSA heeft bevestigd dat deze update deel uitmaakt van de terugroepactie.

Deze laatste terugroepactie vormt een aanvulling op een reeks terugroepacties die Tesla onlangs heeft uitgevoerd.

In december vorig jaar riep Tesla bijna alle 2 miljoen auto’s op de Amerikaanse wegen terug om het gebruik van de Autopilot-functie te beperken, na een twee jaar durend onderzoek door Amerikaanse veiligheidsregelgevers naar ongeveer 1.000 ongevallen waarbij de functie was ingeschakeld.

In februari riep Tesla bijna al zijn 2,2 miljoen voertuigen terug omdat sommige waarschuwingslampjes op het instrumentenpaneel te klein waren.

In mei riep de autofabrikant 125.000 auto’s terug om een veiligheidsgordelwaarschuwingssysteem te repareren dat het risico op letsel bij een botsing mogelijk heeft vergroot.

In juni werd Tesla’s Cybertruck voor de vierde keer teruggeroepen vanwege problemen met sierdelen en defecte ruitenwissers.

Wat betekent dit voor Tesla en de auto-industrie?

Tesla’s terugroepactie van meer dan 1,8 miljoen voertuigen vanwege de defecte detectie van de motorkapvergrendeling onderstreept de cruciale behoefte aan strenge veiligheidsnormen in de auto-industrie.

Hoewel de software-update tot doel heeft het risico te beperken, onderstreept het incident de voortdurende uitdagingen waarmee zelfs toonaangevende technologiebedrijven worden geconfronteerd bij het garanderen van de veiligheid en betrouwbaarheid van hun producten.

Deze terugroepactie herinnert aan de complexiteit van de moderne voertuigproductie, waarbij geavanceerde technologie naadloos moet integreren met traditionele mechanische systemen.

Tesla’s snelle reactie en proactieve maatregelen tonen aan dat Tesla zich inzet voor het aanpakken van veiligheidsproblemen en het behouden van het consumentenvertrouwen.

Terwijl de auto-industrie zich blijft ontwikkelen met innovaties op het gebied van elektrische en autonome voertuigen, zal het handhaven van hoge veiligheidsnormen een prioriteit blijven.

De recente terugroepacties van Tesla, waaronder deze, weerspiegelen de inspanningen van het bedrijf om potentiële problemen voor te blijven en ervoor te zorgen dat zijn voertuigen aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen.

Voor zowel investeerders als consumenten onderstrepen deze acties het belang van waakzaamheid en voortdurende verbetering bij het nastreven van veiligere, betrouwbaardere transportoplossingen.

