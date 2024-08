Zeer goed nieuws voor Pepe-, Book of Meme- en Dogwifhat-tokens

De prijzen van cryptocurrency zetten hun sterke herstel maandag voort, terwijl investeerders nadachten over de recente Bitcoin-conferentie in Nashville. Bitcoin steeg voor het eerst sinds 7 juni weer boven de $70.000.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De meeste mememunten en altcoins zijn maandag ook teruggekaatst. Book of Meme (BOME), een nieuwe Solana-mememunt, steeg naar $0,010, het hoogste punt sinds 28 juni. Het hoogste punt lag deze maand ruim 65% boven het laagste punt.

Pepe, een mememunt die in 2023 werd gelanceerd, is ook gestegen naar $0,000012, hoger dan het dieptepunt van deze maand van $0,0000076. Deze rally vond plaats in een omgeving met grote volumes, wat betekent dat de opwaartse trend zich kon voortzetten.

Ondertussen steeg Dogwifhat (WIF) naar $2,50. Enkele van de andere best presterende tokens waren AIOZ Network, Bitcoin SV, Bitcoin Cash en Brett. Hier is goed nieuws dat de tokens hoger zou kunnen duwen.

Bitcoin steeg boven een belangrijk weerstandspunt

Copy link to section

Het eerste goede nieuws dat zou kunnen helpen om de Pepe-, Book of Meme- en Dogwifhat-tokens hoger te duwen, is de prijsactie van Nitcoin. Zoals hieronder te zien is, deed Bitcoin maandag twee belangrijke dingen.

Ten eerste bewoog de koers zich boven de bovenkant van het breder wordende wedge-grafiekpatroon, een populair bullish teken. In de meeste gevallen leidt dit patroon tot een sterke bullish uitbraak. Omdat dit patroon zich voordeed nadat Bitcoin eerder dit jaar steeg, kan het ook worden geclassificeerd als een bullish vlagpatroon.

Bitcoin-prijsgrafiek

Ten tweede heeft Bitcoin voor het eerst sinds juni het cruciale weerstandspunt opnieuw getest op $70.000. Dit is een belangrijk psychologisch niveau dat op meer voordeel zou kunnen wijzen.

Bovendien blijkt uit meer gegevens dat de openlijke interesse van Bitcoin in de termijnmarkt naar een recordhoogte van meer dan $38 miljard is gestegen. Dit is een sterke comeback voor een actief waarvan de openstaande rente op 8 juli daalde tot $27 miljard. Een hogere rente is een positief teken dat er meer vraag is naar een actief en dat de prijs zal blijven stijgen.

Bitcoin-futures openen rente

Bitcoin is een belangrijke noemer voor altcoins omdat ze het goed doen als Bitcoin zich in een sterke opwaartse trend bevindt. De meeste van hen zijn in maart bijvoorbeeld naar een recordhoogte gestegen, terwijl Bitcoin naar zijn hoogste punt ooit steeg.

Ook Solana bloeit

Copy link to section

Het andere belangrijke nieuws voor mememunten zoals Dogwifhat en Book of Meme is dat de Solana-prijs het goed doet. De Solana-token steeg maandag naar een hoogtepunt van $194,30, het hoogste niveau sinds 1 april van dit jaar. Het is met meer dan 60% gestegen ten opzichte van het laagste punt deze maand.

De on-chain-statistieken van Solana doen het goed, aangezien de DeFi-activa en de door het netwerk gemaakte kosten blijven stijgen. Volgens DeFi Llama heeft het de afgelopen 24 uur meer dan $ 2 miljoen aan vergoedingen verdiend .

Solana is een belangrijke blockchain omdat het het go-to-netwerk is geworden voor ontwikkelaars van meme-munten die er dol op zijn vanwege de hoge snelheden en lage transactiekosten.

Solana DeFi TVL stijgt

De open rente voor meme-munten stijgt

Copy link to section

Ondertussen blijkt uit gegevens van CoinGlass dat de open belangstelling voor de termijnmarkt toeneemt. Pepe’s openstaande rente steeg maandag naar $131 miljoen, een stijging ten opzichte van het laagste punt van het jaar tot nu toe van $83.000.

Ook steeg de open rente van Dogwifhat naar $316 miljoen, terwijl die van Book of Meme steeg naar $113 miljoen, het hoogste punt sinds 7 juni. De rente is gestegen ten opzichte van het laagste punt van de maand tot nu toe van bijna $50 miljoen.

Dezelfde trend doet zich voor op de spotmarkt, waar ook hun volume is gestegen. Pepe’s dagelijkse volume bedroeg meer dan $ 830 miljoen, terwijl Dogwifhat en Book of Meme respectievelijk $ 375 miljoen en $ 425 miljoen hadden. Deze cijfers betekenen dat er een sterke vraag is naar deze meme-munten, die dit jaar beter hebben gepresteerd dan Bitcoin.

BOME open rentegrafiek van CoinGlass

De angst- en hebzuchtindex stijgt

Copy link to section

Meme-munten zoals Book of Meme-, Pepe- en WIF-tokens stegen vanwege de aanhoudende hebzucht op de markt. Uit gegevens blijkt dat de angst- en hebzuchtindex maandag is gestegen naar de hebzuchtzone van 63, het hoogste punt in meer dan een week. In de meeste gevallen doen deze tokens het goed als er angst op de markt is.

Deze trend vond plaats na het Bitcoin-evenement van afgelopen weekend in Nashville, waar Donald Trump, Robert Kennedy en andere leiders over de munt spraken. Donald Trump zei dat hij zeer optimistisch was over Bitcoin en dat hij voorstander zou zijn van de oprichting van een Bitcoin-fonds.

Michael Saylor, het hoofd van MicroStrategy, merkte op dat Bitcoin in de toekomst zou stijgen tot meer dan $13 miljoen. Als dit gebeurt, betekent dit dat de bezittingen van zijn bedrijf meer dan 2,86 biljoen dollar waard zullen zijn.

Vooruitkijkend zal de volgende belangrijke katalysator om in de gaten te houden het komende besluit van de Federal Reserve zijn. Als de bank doet wat analisten verwachten, zal dit opnieuw een bullish teken zijn voor Bitcoin en andere meme-munten.

Economen zijn van mening dat de Fed zal besluiten de rente ongewijzigd te laten en vervolgens tijdens de bijeenkomst in september op een verlaging zal wijzen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.