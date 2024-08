Het Britse pond presteert beter dan de G-10-valuta’s: analisten voorspellen verdere winsten ondanks een mogelijke renteverlaging van de BOE

Het Britse pond is dit jaar uitgegroeid tot een van de best presterende grote valuta’s, waarbij analisten van verschillende zakenbanken een verdere groei voorspellen, ondanks het potentieel voor de Bank of England om de rente binnenkort te verlagen.

Goldman Sachs heeft in een recente onderzoeksnota een positieve kijk op het pond uitgedrukt, waarin hij stelt dat het pond sterling “bovenaan de lijst staat” in het mandje van de G-10 met grote valutakruisingen.

De bank handhaaft de voorspelling dat het pond zal stijgen ten opzichte van de dollar, met als doel een koers van 1,31.

Woensdagochtend handelde de pond-dollarwisselkoers rond de 1,28.

Politieke stabiliteit en het aanstaande besluit van de BOE

UBS herhaalde het sentiment van Goldman Sachs en merkte op dat Groot-Brittannië “misschien wel het meest stabiele politieke verhaal in de G-10 is geworden”, na de alomvattende overwinning van de Labour-partij bij de verkiezingen van begin juni.

Onder leiding van Keir Starmer heeft de nieuwe Labour-regering voor een gevoel van stabiliteit gezorgd na een tumultueuze periode die werd gekenmerkt door politieke instabiliteit onder voormalig premier Boris Johnson en het korte ambtstermijn van Liz Truss.

De Britse minister van Financiën Rachel Reeves heeft de economische en marktgroei benadrukt en initiatieven aangekondigd zoals een nationaal vermogensfonds en een Budget Responsibility Bill om investeringen te stimuleren en de rol van het Office for Budget Responsibility (OBR) te herbevestigen.

Jane Foley, hoofd FX Strategy van de Rabobank, suggereerde dat het pond de komende maanden zal blijven appreciëren als gevolg van een verwacht herstel van de investeringsgroei vanaf een laag niveau.

Ondanks de sterke prestatie van het pond sterling houden traders rekening met de potentiële impact van een renteverlaging door de Bank of England (BOE) in augustus.

Doorgaans kan een dalende rente een neerwaartse druk op een valuta uitoefenen door het potentiële rendement dat Britse activa aan buitenlandse investeerders bieden te verminderen.

De marktprijzen op woensdagochtend suggereerden een waarschijnlijkheid van 60% op een renteverlaging tijdens de bijeenkomst van de BOE op 1 augustus. Deze onzekerheid zou kunnen leiden tot aanzienlijke marktbewegingen.

Diensteninflatie blijft op 5,7%

Terwijl het totale inflatiecijfer in het rapport van juli in lijn ligt met de doelstelling van 2% van de BOE, blijft de inflatie in de dienstensector op 5,7%, hoger dan de voorspelling van 5,1%.

Deze dienstendruk wordt door beleidsmakers nauwlettend in de gaten gehouden als indicator voor prijsdruk en zou een renteverlaging kunnen beïnvloeden.

Tijdens een toespraak in het Asia House in Londen nam de hoofdeconoom van de BOE, Huw Pill, een voorzichtige toon aan en merkte op dat sommige indicatoren wijzen op een opwaarts risico voor de inflatiepersistentie.

Hij zei ook dat bij gebrek aan significante nieuwe schokken het vooruitzicht op verlagingen van de bankrente passend blijft.

Sree Kochugovindan, senior onderzoekseconoom bij Abrdn, gaf aan dat het besluit van de BOE donderdag evenwichtig is, met een kleine kans op een renteverlaging.

Terwijl het pond sterling door deze economische verschuivingen navigeert, zullen de prestaties van de munt nauwlettend in de gaten worden gehouden door zowel beleggers als beleidsmakers.

De stabiliteit die de nieuwe Labour-regering met zich meebrengt en het potentieel voor aanhoudende investeringsgroei zijn sleutelfactoren die de kracht van het Britse pond in de komende maanden kunnen ondersteunen.

Het komende rentebesluit van de BOE blijft een cruciaal moment dat het traject van de munt zou kunnen beïnvloeden.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.