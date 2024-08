De FTSE 100- en FTSE 250-indices hadden een drukke week toen het bedrijfswinstenseizoen voortduurde en de Bank of England (BoE) donderdag haar eerste renteverlaging in meer dan vier jaar doorvoerde.

De Footsie trok zich donderdag terug naar £8.283 vanaf het hoogste punt van deze week van £8.400, terwijl de op middelgrote bedrijven gerichte FTSE 250-index op £21.460 handelde.

Rentebesluit van de BoE

Een van de belangrijkste FTSE-nieuws deze week was dat de BoE eindelijk besloot de rente te gaan verlagen. In haar verklaring van donderdag verlaagde de bank de rente met 25 basispunten en liet doorschemeren dat er nog een paar op komst waren.

De bank deed dat na de recente inflatie en economische trends in het land. Uit recente gegevens blijkt dat de consumentenprijsindex (CPI) van het land de afgelopen maanden op het doel van de bank van 2,0% is gebleven.

Tegelijkertijd is de Britse economie relatief veerkrachtig geweest. Uit de meest recente bbp-gegevens blijkt dat de economie in mei met 0,4% is gegroeid, twee keer zoveel als analisten hadden verwacht. De PMI’s voor detailhandelsverkopen, productie en diensten waren behoorlijk sterk.

In werkelijkheid zijn er echter tekenen dat de economie met enkele belangrijke problemen kampt. Deze week nog heeft Rachel Reeves, de nieuwe minister van Financiën, opgemerkt dat de regering voor een gat van 32 miljard dollar staat en dat zij gedwongen zou kunnen worden de belastingen te verhogen.

Analisten zijn daarom van mening dat de BoE de rente dit jaar een of twee keer zal verlagen, vooral als de inflatie blijft dalen. In een notitie zeggen ING-analisten:

“Wij denken dat de Bank of England de rente uiteindelijk sneller zal verlagen dan de commissie momenteel bereid is toe te geven. We vermoeden dat de gegevens over de diensteninflatie en de loongroei in de loop van het jaar zullen verbeteren, waardoor de commissie zich meer op haar gemak voelt om dit jaar door te gaan met minstens één verlaging.”

Het besluit van de BoE kwam een dag nadat de Federal Reserve de rente ongewijzigd liet en aangaf dat een renteverlaging in september op tafel lag.

Top FTSE 100-inkomsten

De FTSE 100-index reageerde deze week op verschillende belangrijke Amerikaanse en Britse winsten. In de VS publiceerden bedrijven als Amazon, Meta Platforms, Apple en Microsoft hun resultaten. De cijfers van Apple waren beter dan verwacht, terwijl Amazon een moeilijk kwartaal achter de rug had, wat leidde tot een verlaging van de rating door de analisten van Piper Sandler.

In Groot-Brittannië publiceerde Rolls-Royce sterke financiële resultaten en herberekende het zijn dividenduitkeringen aan investeerders. Hetzelfde gebeurde met de International Consolidated Airline Group (IAG), die sterke resultaten publiceerde en ook de uitbetalingen hervatte.

St. James Place, de grootste vermogensbeheerder in Groot-Brittannië, publiceerde sterke cijfers waaruit bleek dat het herstel aan de gang was. Andere bedrijven zoals Barclays, Next PLC en Shell publiceerden sterke cijfers, wat verklaart waarom de FTSE 100-index relatief stabiel was.

Glencore- en IHG-inkomsten

De FTSE 100- en FTSE 250-indices zullen volgende week ook in de schijnwerpers staan, aangezien verschillende grote bedrijven in de index op het punt staan hun cijfers te publiceren.

Glencore, het gigantische mijnbouwbedrijf, zal volgende week een van de belangrijkste FTSE 100-aandelen zijn om in de gaten te houden. Woensdag maakt het zijn financiële resultaten bekend. Dit zullen opmerkelijke cijfers zijn, omdat het de eerste zijn sinds het bedrijf de kolenactiviteiten van Teck Resources overnam.

De cijfers zullen ook komen op een moment dat sommige investeerders zich verzetten tegen het plan van Glencore om zijn steenkoolactiviteiten om te vormen tot een op zichzelf staande onderneming. Deze week nog heeft Groot-Brittannië Alex Beard, het voormalige hoofd van de oliehandel, beschuldigd van corruptie.

Het is onduidelijk of Glencore bij deze rechtszaak betrokken zal worden, maar de prestaties van het aandeel wijzen daarop. De aandelenkoers van Glencore daalde donderdag naar 415p, het laagste punt sinds 26 maart.

Intercontinental Hotels Group (IHG) zal een ander FTSE 100-bedrijf zijn om in de gaten te houden als het woensdag zijn resultaten publiceert. Deze cijfers zullen naar buiten komen wanneer het aandeel is gecrasht naar 7.620p, het laagste punt sinds 24 februari. Het heeft ook een dubbel toppatroon gevormd dat wijst op meer neerwaartse ontwikkelingen in het verschiet.

IWG-, Abrdn- en WPP-winsten vooruit

Het andere top FTSE 250-aandeel om volgende week in de gaten te houden is International Workplace Group (IWG), het moederbedrijf van Regus, HQ, BasePoint en OpenOffice. IWG, een rivaal van WeWork, zal ook zijn cijfers vrijgeven, aangezien de aandelen dit jaar 20% onder het hoogste punt blijven.

IWG heeft bescheiden geprofiteerd van de ineenstorting van WeWork, aangezien het nu wereldwijd het grootste bedrijf in de sector is geworden.

Ondertussen zal Abrdn, een in moeilijkheden verkerende investeringsmaatschappij, in de gaten worden gehouden terwijl het zijn cijfers vrijgeeft. Het aandeel is met bijna 30% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar, omdat beleggers een comeback voorspellen.

Ten slotte zal WPP, het grootste reclamebureau, ook zijn cijfers vrijgeven omdat de aandelenkoers nog steeds in een correctie zit. Het bedrijf heeft het de laatste tijd moeilijk gehad, omdat veel bedrijven hun marketingbudgetten hebben verlaagd om kosten te besparen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.