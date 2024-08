Poodlana presale bereikt $4,2 miljoen, zelfs nu daling van cryptomarkt enorme liquidaties veroorzaakt

De cryptomarkt heeft de laatste tijd aanzienlijke onrust ervaren, wat heeft geleid tot wijdverbreide liquidaties en prijsdalingen voor grote tokens.

Te midden van deze volatiliteit is Poodlana, een nieuw cryptocurrency-project, echter substantiële investeringen blijven aantrekken, waarbij de $4,2 miljoen in de presale fase werd overschreden.

Dit artikel onderzoekt de impact van de recente marktdaling, de specifieke kenmerken van de Poodlana presale en de bredere marktomstandigheden die deze ontwikkelingen beïnvloeden.

Onrust en liquidaties op de cryptomarkt

Begin augustus zag een scherpe neergang in de cryptomarkt, waarbij grote munten als Bitcoin, Ethereum en Solana aanzienlijke verliezen leden.

Met name Bitcoin daalde naar $62.000, het laagste niveau sinds medio juli, wat volgens CoinGlass-gegevens tot $312 miljoen aan liquidaties leidde, wat vooral de longposities beïnvloedde. En hoewel het sindsdien is hersteld naar ongeveer $64.349, is het marktsentiment nog steeds bearish.

Ethereum en Solana kregen ook te maken met steile dalingen, waarbij Ethereum terugkeerde naar het niveau van $3.000 voordat het terugkeerde naar ongeveer $3.148 en Solana kelderde naar $160 voordat het op het moment van schrijven weer opklom naar ongeveer $163.

Deze marktbrede inzinking resulteerde in een daling van $2,3 biljoen in de wereldwijde marktkapitalisatie voor cryptocurrency, vergezeld van een algemene daling van 5,7%.

Belangrijke factoren die aan deze daling bijdragen zijn onder meer het vrijgeven van economische gegevens, geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en reacties op de FOMC-bijeenkomst van de Federal Reserve.

De Dow Jones en de S&P 500 weerspiegelden deze bewegingen, waarbij aanzienlijke verliezen de kriebels bij beleggers weerspiegelden.

De veerkracht van Poodlana in een bearish markt

Ondanks de ongunstige marktomstandigheden is Poodlana erin geslaagd aanzienlijke investeringen aan te trekken tijdens de presale fase.

Het project, dat zichzelf ‘De Hermès van Crypto’ noemt, heeft $4.257.299,39 opgehaald, wat blijk geeft van een grote belangstelling van investeerders.

Momenteel geprijsd op $0,0375, zal de prijs van het token in de volgende fase stijgen naar $0,0416, met een verwachte noteringsprijs van $0,060 op 16 augustus.

De presale van Poodlana is gestructureerd om diverse investeringen aan te trekken, waarbij betalingen in BASE, SOL, BNB, ETH, USDT en USDC worden geaccepteerd.

Er zijn met name geen token lock-ups of vesting-periodes, waardoor beleggers onmiddellijke liquiditeit kunnen garanderen. De marketingstrategie van het project omvat partnerschappen met grote beurzen en beïnvloeders, met als doel Poodlana te positioneren als een vooraanstaand token in zowel gedecentraliseerde als gecentraliseerde beurzen.

Met een totaal aanbod van 1.000.000.000 tokens en 50% toegewezen aan de voorverkoop, omvat de routekaart van Poodlana stakingplatforms, exclusieve airdrops en wereldwijde outreach-initiatieven.

Deze alomvattende aanpak heeft de aandacht getrokken, zelfs nu de bredere markt met neerwaartse druk wordt geconfronteerd, wat de aantrekkingskracht van het project te midden van marktonzekerheid onderstreept.

Marktvooruitzichten en beleggerssentiment

De bredere cryptomarkt blijft gespannen omdat handelaren de belangrijkste ondersteuningsniveaus voor grote munten in de gaten houden.

De recente afwijzing van Bitcoin op het niveau van $70.000 en de daaropvolgende daling naar $62.000 onderstreept de volatiliteit en het potentieel voor verdere neergang. Analisten suggereren dat de 99-daagse EMA van Bitcoin rond de $63.694 een cruciaal niveau is om in de gaten te houden, waarbij een doorbraak hieronder een signaal is van een potentiële daling naar $55.000.

Ethereum weerspiegelt het traject van Bitcoin, waarbij de prijsactie nu gericht is op het ondersteuningsniveau van $3.000. Een doorbraak hieronder zou ervoor kunnen zorgen dat Ethereum lagere niveaus rond de $2.850 opnieuw test.

Ondertussen hebben Solana en andere altcoins zoals XRP en Dogwifhat aanzienlijke verliezen geleden, wat het algemene bearish sentiment van de markt weerspiegelt.

Geopolitieke spanningen, vooral tussen Israël en Iran, hebben de marktvolatiliteit verergerd en bijgedragen aan de scherpe prijsdalingen en liquidaties.

Over het algemeen blijven de langetermijnvooruitzichten voorzichtig optimistisch, waarbij sommige analisten potentiële bullish katalysatoren voorspellen, zoals de komende Amerikaanse verkiezingen en het vooruitzicht van een soevereine Bitcoin-reserve.

Desondanks benadrukt de succesvolle voorverkoop van Poodlana de aanhoudende interesse in innovatieve projecten binnen de crypto-ruimte.

Als je geïnteresseerd bent in Poodlana, kun je de officiële website bezoeken om deel te nemen aan de presale.

Voer echter altijd due diligence uit voordat je in cryptoprojecten investeert, vanwege de hoge marktvolatiliteit ervan, waardoor deze beleggingsactiva met een hoog risico zijn.

Dit artikel is een samenwerking tussen onze redacteuren en partners en kan gesponsorde advertenties en links bevatten. De inhoud is geen financieel advies en is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden.