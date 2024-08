De mondiale oliereuzen zullen winst gaan boeken nu Pakistan overweegt de aardolieprijzen te dereguleren

Pakistan werkt momenteel aan de details van een mogelijke deregulering van de aardolieprijzen. Zoals de zaken er nu voor staan, is het de overheid die elke twee weken de brandstofprijzen vaststelt. Deregulering zou echter betekenen dat de prijzen niet langer rechtstreeks door de overheid zouden worden bepaald, waardoor er een einde zou komen aan de oliepolitiek.

In Pakistan zijn verschillende internationale oliemaatschappijen actief. Als de deregulering doorgaat, zou dit de deuren openen voor hogere winsten en een betere bescherming tegen smokkel.

De reden achter de deregulering

Pakistan maakt momenteel een economische crisis door, veroorzaakt door inflatie en andere begrotingsproblemen. De regering probeert enige stabiliteit op de oliemarkt te brengen om zowel buitenlandse investeringen aan te trekken als consumenten ten goede te komen.

De brandstofprijzen in Pakistan fluctueren met de internationale olieprijzen. Als ze failliet zijn, eist de zittende regering de eer voor het verstrekken van goedkopere brandstof aan de mensen. Als ze hoog zijn, geeft dezelfde regering de internationale oliemarkt de schuld van de prijzen.

Geen enkele overheid probeert efficiëntie op de markt te brengen, waar marktdeelnemers vaak gedwongen worden extreme maatregelen te nemen om hun bedrijf te beschermen.

Veel bedrijven die rond de westelijke grens van het land actief zijn, doen dit bijvoorbeeld in de aanwezigheid van een enorme zwarte markt waar brandstof wordt geïmporteerd uit Iran en Afghanistan. Deze brandstof is goedkoper en belastingvrij, dus geschikt voor zowel verkopers als kopers, waardoor gereguleerde oliemaatschappijen omzet verliezen.

Nieuwe kansen voor mondiale oliemaatschappijen

Deregulering is bedoeld om er een gelijk speelveld voor alle marktdeelnemers van te maken. Hier leest u hoe het de internationale bedrijven die in Pakistan actief zijn, kan helpen.

Versoepelde regels en minder politieke interventie zullen buitenlandse spelers waarschijnlijk aanmoedigen hun infrastructuur in Pakistan te verbeteren. Buitenlandse investeerders zijn altijd terughoudend geweest om in Pakistan te investeren vanwege de politieke invloeden in elke sector van de economie. Hoewel sommige bedrijven hiervan profiteren, verliezen andere ook omzet.

Een meer competitieve omgeving zal ervoor zorgen dat bedrijven niet kunnen slagen dankzij hun politieke connecties, maar dankzij hun betere bedrijfspraktijken.

Deze stap zal deze bedrijven ook helpen langetermijndoelen in het land te stellen door partnerschappen op te zetten die jaren kunnen duren. Deze partnerschappen hebben, zonder enige politieke inmenging, het potentieel om lang stand te houden, wat op zijn beurt meer stabiliteit in de sector zal brengen.

Een concurrerend prijsmechanisme zal bedrijven ook helpen hun toeleveringsketens beter te beheren. Pakistan is het vijfde grootste land ter wereld en het brandstofverbruik, dat voornamelijk gebaseerd is op geïmporteerde brandstof, is vrij hoog. Er komt veel olie het land binnen en het vermogen om er enorme winsten uit te genereren zal nu verbeteren.

Wat betekent het voor consumenten?

Deze stap is goed voor oliemaatschappijen, maar niet noodzakelijkerwijs goed voor het publiek. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze meer betalen dan ze nu doen. Maar zelfs als ze meer moeten betalen, zal enige stabiliteit in de sector zowel door lokale dealers als door het publiek worden verwelkomd.

De enige vraag die onbeantwoord blijft, is hoe goed dit nieuwe beleid wordt geïmplementeerd. Het overheidsbeleid in het land kan van de ene op de andere dag veranderen en het zal enige tijd duren voordat de details van deze stap zijn uitgewerkt.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.