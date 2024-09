Larry Fink, de CEO van BlackRock Inc, gaf vijf jaar geleden toe dat zijn mening over Bitcoin verkeerd was en dat BTC een “legitiem financieel instrument” is.

De grootste cryptocurrency ter wereld, gemeten naar marktkapitalisatie, is de afgelopen maanden nogal volatiel geweest, waarbij de prijs een hoogtepunt van $73.000 bereikte en vervolgens daalde naar ongeveer $55.000.

Momenteel wordt het net boven $60.000 verhandeld.

Fink ziet Bitcoin als ‘digitaal goud’

Fink gelooft nu in Bitcoin als een bezit waarin je investeert “als je banger bent als landen hun munt devalueren door buitensporige tekorten”.

De CEO van BlackRock ziet BTC als ‘digitaal goud’ dat zijn investeerders meer financiële controle biedt.

De CEO herhaalde deze week zijn positieve standpunt over Bitcoin op CNBC’s “Squawk on the Street”. En dit is de reden waarom het ook positief kan zijn voor mensen als Poodlana (POODL).

Kracht van Bitcoin wordt mogelijk weerspiegeld in Poodlana

Als we het optimisme van BlackRock CEO Larry Fink over Bitcoin mogen geloven, zou dit ook goed voor Poodlana kunnen zijn, aangezien BTC de leider in de ruimtevaart is. Welke richting het ook opgaat, de rest van de cryptomarkt beweegt zich meestal in dezelfde richting.

Dus als Fink’s bullish visie op Bitcoin werkelijkheid wordt en deze de komende maanden verder stijgt, kunnen de nieuwkomers zoals Poodlana (POODL) ook winst maken.

Het goede nieuws is dat Fink niet de enige is die constructief is over Bitcoin. Analisten bij Standard Chartered verwachten dat de digitale activa eind 2024 een waarde van $100.000 zullen bereiken. Je kunt meer over Poodlana vinden via deze link.

POODL vereist geen enorm kapitaal

De modieuze memecoin POODL die het cryptoplatform Poodlana aandrijft, kan in augustus de moeite waard zijn om te kopen, omdat deze in zekere zin veel toegankelijker is dan Bitcoin op het moment van schrijven.

Laten we eerlijk zijn: BTC met een waarde van meer dan $60.000 is misschien geen geschikte investering voor een gemiddelde handelaar met een beperkte hoeveelheid kapitaal. Maar POODL voor $0,0375 biedt je een manier om de verwachte kracht in Bitcoin te spelen tegen een fractie van de prijs.

Het Poodlana-token is momenteel in de presale, waarbij de prijs na elke 72 uur stijgt. Het opbouwen van een vroege positie in POODL kan ook spannend zijn, omdat meme-munten een geschiedenis van explosieve groei in de vroege stadia hebben. Klik hier voor meer informatie over Poodlana (POODL).

Poodlana presale blijft stijgen

Een factor die er doorgaans op wijst dat een investering goed is, is de vraag – en dat is iets waar de Poodlana presale veel van heeft.

Het is nog maar een paar dagen geleden dat POODL zijn voorverkoop van één maand lanceerde. Toch heeft het al meer dan 4,6 miljoen dollar gelanceerd, wat duidt op een solide interesse van de investeringsgemeenschap.

Bovendien heeft het team achter Poodlana een vermelding beloofd binnen een uur na de presale. Dat kan bijdragen aan de lijst met redenen waarom het een goed idee zou kunnen zijn om een vroege positie in POODL op te bouwen.

Merk op dat ze plannen hebben om uiteindelijk een stakingplatform te lanceren en ook exclusieve airdrops en bonussen te introduceren. Het team van Poodlana is dus waarschijnlijk niet hier alleen voor het pompen en dumpen. Bezoek nu de POODL-website voor meer informatie.

Dit artikel is een samenwerking tussen onze redacteuren en partners en kan gesponsorde advertenties en links bevatten. De inhoud is geen financieel advies en is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden.