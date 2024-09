Het voorgestelde wetsvoorstel versterkt de rol van de Amerikaanse geheime dienst in de strijd tegen cryptomisdaden

Een wetsvoorstel beoogt de Amerikaanse geheime dienst in staat te stellen cryptomisdaden beter te bestrijden. Dit is het nieuwste crypto-gerelateerde wetsvoorstel dat de afgelopen maanden is gepresenteerd.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De Amerikaanse senatoren Catherine Cortez Masto en Charles Grassley presenteerden onlangs het wetsvoorstel ‘Combatting Money Laundering in Cyber Crime Act of 2024’, dat de geheime dienst meer bevoegdheden geeft om onderzoeken met betrekking tot crypto-gerelateerde misdaden af te handelen.

Concreet zou het agentschap misdaden tegen Amerikaanse financiële instellingen onderzoeken en toezicht houden op bedrijven zonder vergunning die zich bezighouden met cryptocurrencies.

Volgens senator Cortez Masto vormen crypto-activa een “directe bedreiging” voor de veiligheid van de VS vanwege hun rol bij het financieren van criminele activiteiten.

Het “tweeledige en tweekamerige wetsvoorstel” zal de geheime dienst dus in staat stellen financiële misdaden waarbij digitale activa betrokken zijn “beter te onderzoeken”.

Het wetsvoorstel beoogt de bestaande regelgeving, met name Sectie 3056(b) van Titel 18 van de United States Code, te wijzigen om nieuwe strafbare feiten op te nemen die onder de onderzoeksbevoegdheid van de geheime dienst vallen.

Bovendien moet het Government Accountability Office een rapport indienen over de effectiviteit van de wetshandhaving bij het identificeren en tegengaan van het witwassen van geld bij cybercriminaliteit.

Senator Grassley wees ook op de rol van ‘louche financiële ondernemingen’ die vaak betrokken zijn bij illegale activiteiten zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en benadrukte dat de wetgeving de VS zal helpen ‘misdaden beter te anticiperen en te voorkomen’.

Geheime dienst en cryptomisdaden

Copy link to section

De geheime dienst, die doorgaans wordt geassocieerd met de bescherming van belangrijke Amerikaanse overheidsfunctionarissen, is ook verantwoordelijk voor het toezicht op financiële misdrijven. In 2022 had het agentschap een actieve rol gespeeld in de strijd tegen crypto-gerelateerde misdaden, aangezien het sinds 2015 betrokken was bij 254 zaken.

Vorig jaar onthulde de uitgever van stablecoin Tether dat het had samengewerkt met de geheime dienst om 326 portemonnees te bevriezen die 435 miljoen dollar aan illegale crypto-activa bevatten.

Het geld was afkomstig uit portemonnees die op de Specially Designated Nationals-lijst van het Office of Foreign Asset Control stonden.

Eind 2023 nam de geheime dienst voor 500.000 dollar aan crypto-activa in beslag van de rekeningen van de Chinese oplichter Wang Yicheng.

Het nieuwe amendement komt op een moment dat de VS getuige waren van een toename van het witwassen van geld. Een Chainalysis-rapport van eerder dit jaar benadrukt dat alleen al in 2023 voor meer dan 22 miljard dollar aan cryptocurrencies werd witgewassen.

In een volgend rapport merkte het bedrijf echter op dat contant geld nog steeds het meest geprefereerde instrument is bij financiële misdaden.

De Amerikaanse regering herwerkt de regels

Copy link to section

Ondertussen proberen de Amerikaanse autoriteiten meer controle uit te oefenen op de cryptosector, die een belangrijk gespreksonderwerp is geworden bij de Amerikaanse verkiezingen van 2024.

Vorige maand stemden Amerikaanse wetgevers ook vóór de Financial Technology Protection Act, die tot doel heeft het witwassen van geld met behulp van cryptocurrencies te dwarsbomen. Het lijkt erop dat er een werkgroep tot stand zal komen met daarin belangrijke leiders uit de crypto-industrie en vertegenwoordigers van verschillende overheidsinstanties.

In juni stelde senator Mark Warren een controversieel wetsvoorstel voor dat de Amerikaanse president de macht zou geven om de toegang tot digitale activa te blokkeren.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.