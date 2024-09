De Reserve Bank of Australia houdt de belangrijkste rente ongewijzigd op het hoogste niveau in twaalf jaar

De Reserve Bank of Australia liet de rente ongewijzigd op 4,35%, het hoogste niveau in twaalf jaar, en stelde dat de inflatie nog steeds te hoog was en langzamer daalde dan verwacht.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De centrale bank handhaafde dinsdag voor de zesde keer op rij het belangrijkste rentetarief, een beweging die algemeen werd verwacht nadat de inflatie in het kwartaal van juni grotendeels voldeed aan de voorspellingen van de RBA en de onrust op de markten zich over de hele wereld begon te verspreiden.

“De inflatie is substantieel gedaald sinds de piek in 2022, omdat hogere rentetarieven hebben bijgedragen aan het dichter bij elkaar brengen van de totale vraag en het aanbod. Maar de inflatie ligt nog steeds ver boven het midden van het streefbereik van 2 à 3 procent”, aldus de RBA. gezegd.

Volgens de RBA laten de laatste projecties zien dat het nog enige tijd zal duren voordat de inflatie duurzaam binnen het beoogde bereik zal liggen.

Gegevens hebben de noodzaak versterkt om waakzaam te blijven voor de opwaartse risico’s voor de inflatie, en de Raad van Bestuur sluit niets in of uit. Het beleid zal voldoende restrictief moeten zijn totdat de Raad er vertrouwen in heeft dat de inflatie zich duurzaam in de richting van het beoogde bereik beweegt.

Er werd voorspeld dat de inflatie eind 2025 zou terugkeren naar het streefbereik van 2 à 3% en in 2026 het middelpunt zou naderen.

De Australische dollar steeg hoger, terwijl het rendement op beleidsgevoelige driejarige obligaties een eerdere daling onmiddellijk na het besluit herstelde, toen traders dit jaar hun weddenschappen op agressieve renteverlagingen terugbrachten.

Vooruitzichten blijven zeer onzeker: RBA

Copy link to section

De RBA zei dat de economische vooruitzichten onzeker blijven en dat recente gegevens hebben aangetoond dat het proces om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling “langzaam en hobbelig” is verlopen.

Het merkte op dat herzieningen van de consumptie en de besparingen, de hoge arbeidskosten per eenheid product en de aanhoudende inflatie, vooral in de dienstensector, wijzen op potentiële inflatierisico’s. Hoewel de loongroei zijn hoogtepunt heeft bereikt, blijft deze onhoudbaar hoog in verhouding tot de productiviteitstrends.

Verder stelt het rapport dat de economische activiteit een zwak momentum vertoont, met een trage bbp-groei, stijgende werkloosheid en druk op het bedrijfsleven, wat wijst op een potentieel voor langdurige gematigde productie en verslechtering van de arbeidsmarkt.

“Wereldwijd zijn de financiële markten de laatste tijd volatiel en is de Australische dollar in waarde gedaald. De geopolitieke onzekerheden blijven groot, wat gevolgen kan hebben voor de toeleveringsketens”, aldus het rapport.

Analistenmeningen en prognoses

Copy link to section

Uit het commentaar van analisten bleek dat, hoewel het geen verstandig moment zou zijn geweest om de rente te verhogen, de RBA, in haar voorzichtigheid, het optimisme dat voortvloeide uit de zwakkere inflatie in het tweede kwartaal mogelijk terzijde had geschoven.

ING Think zei dat terwijl het vorige maand tijdens deze bijeenkomst een renteverhoging had voorspeld, deze voorspelling vanaf maandag “aan flarden lag”.

Verwijzend naar de onrust op de markt na de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers, gaf het toe dat geen enkele verstandige centrale bank tegen die achtergrond de rente zou hebben verhoogd, en het was “noch verrast noch teleurgesteld” dat de RBA haar contante rente ongewijzigd liet.

Het onderzoeks- en analysebureau zei echter dat het aanhoudende optimisme van de markt over renteverlagingen tegen het einde van het jaar los leek te staan van de inschatting van de inflatierisico’s door gouverneur Michele Bullock.

“Cash rate futures hebben een kans van ongeveer 90% ingeprijsd op een renteverlaging van 25 basispunten tegen de bijeenkomst van 10 december. Dat kan nog steeds een kater zijn van de marktturbulentie van de afgelopen dagen, en we verwachten een verdere herhaling van de buitensporige paniek die Deze maandag hielden de markten in hun greep toen cash rate futures dicht bij de prijsstelling van twee verlagingen in december stonden.”

“Volgens ons lijkt zelfs een enkele verlaging in december te veel en te vroeg, en onze herziene prognoses voor de contante rente, die zal teruglopen tot 4,35% van onze voorspelling voor de hoogste contante rente (we hadden eerder aangenomen dat deze 4,6% zou bereiken), zullen dat niet doen. overweeg renteverlagingen tot ergens in 2025.”

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.