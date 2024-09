Japan leidt het herstel in Azië na de chaos van maandag, maar analisten waarschuwen dat de volatiliteit zal aanhouden

Japanse aandelen werden dinsdag hoger verhandeld, wat zorgde voor winsten in heel Azië, omdat ze zich aanzienlijk herstelden van een uitverkoop op de mondiale markt op maandag, waardoor wereldwijd miljarden werden weggevaagd.

De Nikkei Stock Average in Tokio sloot dinsdag 10,2% hoger en maakte daarmee een groot deel van de verliezen goed die het een dag eerder had geleden toen het met bijna 13% daalde.

De daling vond plaats tijdens een wilde uitverkoop die vooral werd veroorzaakt door zwakke Amerikaanse banencijfers die erop duidden dat de economie op weg was naar een recessie en vooruitliep op een reeks renteverlagingen door de Federal Reserve.

De stijging van de rentetarieven in Japan leidde verder tot het aflopen van de yen-carryhandel. Topix sloot 9,30% hoger.

De Zuid-Koreaanse Kospi Index steeg ruim 3%, wat bijdroeg aan een breder regionaal herstel na een daling van drie dagen.

De Indiase BSE Sensex opende 1% hoger dan de slotkoers van de vorige dag op 78.759,40, een niveau dat werd bereikt na een daling van 2,7% op maandag.

De yen stabiliseerde zich op ongeveer ¥144.607, na een scherpe stijging in de afgelopen weken.

In de VS stegen de futures op de S&P 500 met 1,5%, terwijl de technologiezware Nasdaq 100 met 2,1% was gestegen voorafgaand aan de opening in New York.

Futures voor de Euro Stoxx 50 en FTSE stegen met 1%.

Tomo Kinoshita, een mondiale marktstrateeg bij Invesco Asset Management in Tokio, vertelde Bloomberg:

Terwijl de Japanse aandelen zich herstellen, zal de rest van de Aziatische markten vandaag waarschijnlijk samen opveren.

Omdat de omvang van de Japanse aandelenkoers gisteren veel groter bleek te zijn dan die in Europa en de VS, erkennen de marktdeelnemers nu dat de Japanse marktcorrectie van gisteren buitensporig was.

De volatiliteit in de wereld van Japan zal waarschijnlijk blijven bestaan, waarschuwen analisten om nog niet te juichen

De mondiale markten worden geteisterd door een extreme vorm van volatiliteit, vooral sinds vrijdag, toen de Amerikaanse banencijfers werden vrijgegeven.

De CBOE Volatility Index, gebaseerd op de S&P 500, doorbrak maandag de grens van 60 en bereikte daarmee het hoogste niveau sinds de markt tijdens de pandemie in 2020 kelderde. Later koelde de index af tot 23.

Mohamed A El Erian, hoofdeconomisch adviseur bij Allianz, zei:

Nu de aandelenmarkten zich herstellen, onder leiding van Japan, zullen velen in de verleiding komen om de volatiliteit van de afgelopen dagen af te doen als typisch voor het wilde westen van minder liquide, door handelaars geleide markten. Een betere aanpak zou zijn om ons te concentreren op het belang van het herstellen van de dubbele ankers van solide groei en geloofwaardige beleidsvorming van de centrale bank.

De brede consensus onder analisten is dat de extreme marktreactie op maandag waarschijnlijk werd veroorzaakt door een combinatie van gedwongen of technische verkoop- en algoritmische handelsprogramma’s die reageerden op een scherpe stijging van de yen.

Analisten zijn van mening dat de fundamentele factoren het afgelopen weekend niet significant zijn veranderd om zo’n dramatische uitverkoop te rechtvaardigen, wat erop wijst dat de daling meer technisch van aard was.

Ondanks het herstel van dinsdag wordt verwacht dat de markten volatiel zullen blijven.

Analisten van het UBS Chief Investment Office schreven dinsdag in een onderzoeksrapport dat de kortetermijnvolatiliteit op de Japanse aandelenmarkt blijft bestaan, aangezien de markt nu gelooft dat de Amerikaanse dollar nog niet is gestabiliseerd ten opzichte van de Japanse. yen.

“Het is te vroeg om te concluderen dat de Japanse aandelenmarkt een dieptepunt heeft bereikt”, zeiden ze, eraan toevoegend dat een herstel waarschijnlijk pas zou plaatsvinden nadat Japanse bedrijven in oktober hun winstcijfers voor het eerste halfjaar zouden rapporteren, of zelfs na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november.

Analisten in Azië raden aan om tijdens deze periode van marktinstabiliteit te focussen op defensieve aandelen met kwaliteit en dividendrendement.

