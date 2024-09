Saudi Aramco verhoogt zijn belang in Petro Rabigh van Sumitomo voor $702 miljoen

Saudi Aramco heeft ingestemd met de aankoop van een belang van 22,5% in de petrochemische joint venture Petro Rabigh van het Japanse Sumitomo Chemical voor 702 miljoen dollar, zoals woensdag aangekondigd in een gezamenlijke verklaring.

Aramco en het in Tokio gevestigde Sumitomo Chemical bezitten momenteel 37,5% van de aandelen in Petro Rabigh, dat in 2008 aan de Saudi Exchange was genoteerd.

Na voltooiing van de transactie, die een prijs heeft van SAR7 per aandeel, zal Aramco de grootste aandeelhouder van Petro Rabigh worden met een aandelenbelang van ongeveer 60%, terwijl Sumitomo Chemical een aandelenbelang van 15% zal behouden.

Overeenkomst om de downstream-expansie van Aramco te ondersteunen

Volgens de voorwaarden van de deal zullen alle opbrengsten die Sumitomo Chemical uit de verkoop ontvangt, in Petro Rabigh worden geïnjecteerd, via een met de JV overeen te komen mechanisme.

Aramco zal ook extra middelen verstrekken aan Petro Rabigh, via een eveneens overeen te komen mechanisme, dat overeenkomt met de 702 miljoen dollar van Sumitomo Chemical om de financiële positie van Petro Rabigh te verbeteren en de toekomstige strategie van Petro Rabigh te ondersteunen, waardoor het totale injectiebedrag op 1,4 miljard dollar komt.

Bovendien zijn Aramco en Sumitomo Chemical akkoord gegaan met een gefaseerde kwijtschelding van aandeelhoudersleningen van elk $750 miljoen, resulterend in een directe vermindering van $1,5 miljard van de verplichtingen van Petro Rabigh.

Deze maatregelen zullen naar verwachting de balans en de liquiditeit van Petro Rabigh verbeteren als onderdeel van een herstelplan dat Aramco en Sumitomo Chemical samen met Petro Rabigh willen onderzoeken.

Het omvat ook initiatieven om de raffinaderij te upgraden om de winstgevendheid van het bedrijf te helpen verbeteren, aldus Saudi Aramco.

De overeenkomst sluit ook aan bij de downstream-expansie van Aramco en de verschuiving van Sumitomo Chemical van basischemicaliën naar speciale chemicaliën.

De oliegigant kondigde dinsdag een daling van de nettowinst met 3,36% aan tot 29,07 miljard dollar in de kwartaalresultaten van april tot juni van het kalenderjaar 2024, vergeleken met 30,08 miljard dollar in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Het bedrijf heeft zijn focus op het gasprogramma en de uitbreiding van zijn nieuwe energieportfolioactiviteiten vergroot.

Hussain A. Al Qahtani, senior vice-president brandstoffen van Aramco, zei:

Aramco blijft kansen identificeren om zijn stroomafwaartse waardeketen te versterken, de plaatsing van zijn stroomopwaartse ruwe olie bij aangesloten raffinaderijen veilig te stellen en meer van zijn koolwaterstoffen om te zetten in hoogwaardige materialen. Door ons aandeelhouderschap te vergroten, verwachten we een nog nauwere integratie met Petro Rabigh te bereiken en de turnaround-strategie ervan te vergemakkelijken.”

Seiji Takeuchi, senior managing executive officer van Sumitomo Chemical, zei:

Te midden van het zich ontwikkelende bedrijfslandschap in zowel de raffinage- als de petrochemische sector hebben Aramco en Sumitomo Chemical opties overwogen om een passende turnaround-strategie voor Petro Rabigh te vinden. Wij zijn van mening dat deze transactie de financiële positie van Petro Rabigh aanzienlijk zal verbeteren.

Strategisch belang van Petro Rabigh

Het strategische belang van de deal werd onderstreept door de inzet van Aramco om zijn downstream-activiteiten te versterken en de focus van Sumitomo Chemical op speciale chemicaliën met hogere marges.

Het project werd in 2005 gestart als een joint venture tussen Saudi Aramco en Sumitomo Chemical.

De eerste fase van het project, bekend als Petro Rabigh Phase I, omvatte een investering van ongeveer $ 10 miljard.

Deze raffinaderij zet ruwe olie om in een verscheidenheid aan geraffineerde producten, waaronder benzine, diesel en nafta, en kan 400.000 vaten ruwe olie per dag verwerken.

Petro Rabigh speelt een cruciale rol in de Saoedische economie door banen te creëren, lokale industrieën te ondersteunen en bij te dragen aan economische diversificatie-inspanningen in lijn met de Saoedische Visie 2030.

Voor Saudi Aramco vertegenwoordigt het project een strategische stap om de upstream-productie van ruwe olie te integreren met downstream-raffinage- en petrochemische activiteiten, waardoor de waardecreatie in de gehele koolwaterstofketen wordt vergroot.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.