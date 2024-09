Liefhebbers van meme-coins zijn bijna altijd op zoek naar de volgende 100x-kans, nu de cryptomarkt zich blijft ontwikkelen.

Als jij er ook een van bent, maak dan kennis met Poodlana: de modieuze meme-coin die dit jaar de aandacht trekt en investeerders van over de hele wereld aantrekt.

Maar wat maakt de native POODL-token een waardevolle investering voor 2024? Laten we dat eens onderzoeken.

Het meme-fenomeen is terug

Dit is een bijzonder goed moment om te investeren in Poodlana, aangezien de terugkeer van Keith Gill (Roaring Kitty) naar de sociale platforms het memefenomeen nieuw leven heeft ingeblazen, wat meme-aandelen en meme-coins in 2024 ten goede komt.

De meme-coinmarkt is vorig jaar ongeveer verdrievoudigd in termen van marktkapitalisatie. Dat is het soort groei dat je zou kunnen aanboren met een investering in Poodlana.

Poodlana zit nog in de beginfase

Poodlana zet zich volledig in voor community engagement. In eigen woorden: “het is niet alleen het verzamelen van volgers; het is het cureren van een chique community van trendsetters en smaakmakers”.

Dat is belangrijk, aangezien meme-coins die gericht zijn op maatschappelijke betrokkenheid in het verleden rendementen hebben opgeleverd die traditionele investeringen ver overtroffen. Soms werd in de beginfase zelfs een winst van meer dan 100x behaald.

Deelnemen aan de lopende POODL-presale kan daarom een slimmere beslissing zijn dan investeren in een meme-coin die al populair is.

POODL-presale toont veelbelovend potentieel

Poodlana heeft binnen enkele weken na de start van de presale meer dan 6 miljoen dollar opgehaald. Dit wijst op een sterk vertrouwen onder investeerders, wat zich in de toekomst kan vertalen in koerswinsten.

De prijs van POODL stijgt elke 72 uur, de volgende komt over slechts 15 uur. Dat biedt een directe kans als je wilt profiteren van de volgende prijsstijging.

De tijd dringt

Poodlana zal naar verwachting over 6 dagen stoppen met de presale. Het venster voor vroege toegang sluit dus snel.

Het team is vastbesloten om POODL binnen 60 minuten na afloop van de presale te noteren. Live gaan op een cryptobeurs trekt doorgaans meer investeerders en maakt de weg vrij voor een meme-coin om verder te stijgen.

Dat verklaart waarom het cruciaal kan zijn om een vroege positie in Poodlana op te bouwen. Zoals een van de communityleden onlangs tweette: “Don’t sleep on POODL – this could be the rocket you’ve been waiting for!”

Poodlana is een op Solana gebaseerd token

Poodlana zou potentieel de grootste Solana-notering van het jaar kunnen zijn. Dat is significant gezien Solana’s recente outperformance.

SOL heeft dit jaar een opmerkelijke kracht laten zien, met winsten die zijn concurrenten overtreffen. Wat het voor POODL betekent, is een robuust ecosysteem. De routekaart van het project en de betrokkenheid van de gemeenschap suggereren dat de groei na de notering substantieel zou kunnen zijn.

De kern van de zaak

Het is bekend dat meme-coins volatiel zijn en dat investeren erin bijna altijd gepaard gaat met risico’s.

Maar Poodlana’s unieke combinatie van meme-coins, banden met de mode-industrie en strategische positionering op de Solana-blockchain maken het een spannend vooruitzicht voor 2024.

Nu de presale in de laatste dagen zit en het momentum toeneemt, willen investeerders die op zoek zijn naar een hoog groeipotentieel in de crypto-ruimte misschien eens beter naar POODL kijken voordat het te laat is. Klik hier om meer te weten te komen over Poodlana.