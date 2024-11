Volvo’s Q3-winsten vallen tegen: stagnerende vraag zorgt voor bezorgdheid over toekomstige groei

De Zweedse vrachtwagenfabrikant AB Volvo (VOLVb.ST) heeft een grotere daling van de gecorrigeerde kwartaalwinst gerapporteerd dan verwacht en voorspelt een stagnerende vraag voor het komende jaar, wat wijst op een opvallende verschuiving in de marktomstandigheden.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Minder vracht en minder bouwactiviteiten hebben de verkoop van voertuigen beperkt, wat bijdraagt aan deze neergang.

Advertisement

Na een recordgroei in 2023, gedreven door het herstel na de pandemie, bevindt de vrachtwagenmarkt zich in een normalisatiefase, wat leidt tot een afnemende vraag.

Volvo voorspelt dat de verkoop van zware vrachtwagens in Europa en Noord-Amerika in 2025 vrijwel onveranderd zal blijven. Er wordt uitgegaan van een totaal van 290.000 voertuigen in Europa en 300.000 in Noord-Amerika. Dit komt overeen met de verwachte verkoopcijfers van dit jaar.

In een teleurstellende wending markeerde het winstrapport van vrijdag het eerste moment dit jaar waarop de resultaten van Volvo de verwachtingen niet overtroffen. De aandelen daalden met 0,9% om 07.27 uur GMT.

De aangepaste operationele winst van het bedrijf voor het derde kwartaal bedroeg 14,1 miljard kronen (1,34 miljard dollar), een daling ten opzichte van de 19,3 miljard kronen van een jaar eerder en lager dan de gemiddelde prognose van 15,6 miljard kronen van een LSEG-enquête onder analisten.

Als eerste grote Europese vrachtwagenfabrikant die de resultaten van het derde kwartaal publiceert, legt Volvo de basis voor concurrenten als Traton (8TRA.DE) en Daimler (DTGGe.DE), die later deze maand hun resultaten bekendmaken.

Volvo, bekend van merken als Mack Trucks en Renault, zag in het derde kwartaal een daling van 7% in de orderinstroom voor zware vrachtwagens ten opzichte van het voorgaande jaar.

CEO Martin Lundstedt benadrukte de heersende onzekerheid in de macro-economische omstandigheden en zei: “Er is enige onzekerheid over de macro-economische ontwikkeling op de korte termijn, en dit wordt weerspiegeld in onze prognoses met over het geheel genomen relatief vlakke markten voor volgend jaar.”

Door productieverlagingen in de Europese fabrieken van Volvo in de eerste helft van het jaar kon de productie beter worden afgestemd op de regionale vraag. Tegelijkertijd heeft het bedrijf extra middelen in Noord-Amerika aangehouden om een nieuw vrachtwagengamma te ontwikkelen.

“Volvo draait nog niet op volle toeren, aangezien de wereldwijde vracht- en bouwactiviteiten zich na de pieken van vorig jaar weer hebben genormaliseerd”, vertelde Aarin Chiekrie, analist bij Hargreaves Lansdown, aan Reuters, waarin hij terugblikte op de huidige uitdagingen van het bedrijf.