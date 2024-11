Volgens de Energy Information Administration (EIA) zijn de Amerikaanse ruwe olievoorraden in de week die eindigde op vrijdag met 5,5 miljoen vaten gestegen. Daarmee overtreffen ze ruimschoots de verwachtingen van analisten.

Analisten hadden verwacht dat de voorraden in de VS vorige week met slechts 900.000 vaten zouden stijgen.

De Amerikaanse ruwe olievoorraden liggen ongeveer 4% onder het vijfjarig gemiddelde voor deze tijd van het jaar, aldus het agentschap in een rapport. De totale voorraden in de VS bedroegen 426 miljoen vaten op vrijdag vorige week.

De raffinaderijen draaiden vorige week op 89,5% van hun operationele capaciteit.

Benzinevoorraden stijgen, destillaat daalt

De benzinevoorraden stegen vorige week met 900.000 vaten tot 213,6 miljoen vaten.

De voorraden distillaten in de VS daalden echter met 1,1 miljoen vaten tot 113,8 miljoen vaten, aldus het EIA in het rapport.

De voorraden propaan en propyleen daalden vorige week eveneens met 1,4 miljoen vaten tot 101,8 miljoen vaten, terwijl de voorraden reststookolie met 800.000 vaten stegen tot 25,2 miljoen vaten.

Ondertussen bedroeg de gemiddelde ruwe olieproductie in de VS 13,5 miljoen vaten per dag in de week die eindigde op vrijdag, onveranderd ten opzichte van de week ervoor.

Amerikaanse olie-import neemt toe, terwijl de export licht daalt

Volgens EIA bedroeg de gemiddelde import van ruwe olie door de VS vorige week 6,43 miljoen vaten per dag, een stijging van 902.000 vaten per dag ten opzichte van de voorgaande week.

Het vierwekengemiddelde voor de import door de VS bedroeg 6,21 miljoen vaten per dag, een stijging van 1,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Wat de export van ruwe olie betreft, daalden de leveringen vanuit de VS vorige week met slechts 11.000 vaten per dag, tot gemiddeld 4,11 miljoen vaten per dag, zo blijkt uit het rapport.

De afgelopen vier weken bedroeg de export van Amerikaanse ruwe olie gemiddeld 3,98 miljoen vaten per dag, een daling van 12,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De import van Amerikaanse ruwe olie uit Canada is vorige week het meest toegenomen. De import bedroeg gemiddeld 3,72 miljoen vaten per dag uit Canada, een stijging van 182.000 vaten per dag ten opzichte van de voorgaande week.

De import uit Irak steeg vorige week ook met 167.000 vaten per dag tot 237.000 vaten per dag, zo blijkt uit de gegevens van EIA. Colombia exporteerde vorige week 365.000 vaten ruwe olie naar de VS, 143.000 vaten per dag meer dan de week ervoor.

Ondertussen daalde de import uit Saoedi-Arabië het sterkst, met 163.000 vaten per dag tot slechts 150.000 vaten per dag vorige week.

De ruwe olievoorraden in Cushing, Oklahoma, daalden vorige week met 300.000 vaten tot 24,7 miljoen vaten. Cushing is een belangrijk knooppunt, aangezien het het leveringspunt is voor West Texas Intermediate ruwe olie.

De strategische oliereserves van de VS stegen vorige week met 800.000 vaten tot 384,6 miljoen vaten.

Op het moment van schrijven lag de prijs van WTI op $ 71,97 per vat, terwijl de prijs van Brent-olie rond de $ 76 per vat lag.