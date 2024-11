Dogizen is klaar voor winst, Bitcoin-bull Paul Tudor Jones ziet stijging voor BTC

Bitcoin is de afgelopen weken met 10% gestegen, maar Paul Tudor Jones verwacht dat de grootste cryptocurrency ter wereld qua marktkapitalisatie de komende maanden nog verder kan stijgen.

Het miljardair-hedgefonds blijft optimistisch over BTC, aangezien “alle wegen naar inflatie leiden”, ongeacht wie de Amerikaanse verkiezingen in november 2024 wint.

Maar Bitcoin wordt momenteel verhandeld tegen een niveau van bijna $70.000, waardoor de munt niet zo geschikt is voor de gemiddelde belegger.

Gelukkig is een winst voor BTC doorgaans ook een winst voor een reeks andere cryptovaluta.

Dus investeren in “Treatz” – een native meme-coin van een opkomend cryptoproject Dogizen – kan je in staat stellen om te profiteren van de verwachte kracht van Bitcoin in de toekomst.

Dogizen zou meer kunnen profiteren van Trumps overwinning

Paul Tudor Jones verwacht persoonlijk dat Donald Trump in november in het Witte Huis zal belanden.

Hoewel zowel Trump als Kamala Harris de afgelopen maanden een positief standpunt over cryptovaluta hebben ingenomen, heeft de crypto-industrie zelf een voorkeur voor Donald Trump boven Kamala Harris. Men verwacht dat zijn regering optimistischer zal zijn over Bitcoin en soortgelijke valuta.

Jeff Park van Bitwise verwacht dat BTC de $92.000 zal bereiken als Donald Trump in november wordt herkozen als president van de Verenigde Staten.

Een dergelijke sterke rally van Bitcoin zou een aanzienlijke impuls kunnen geven aan kapitaal in de cryptomarkt. Het is denkbaar dat ten minste een deel daarvan zijn weg vindt naar Dogizen en de prijs van de native Treatz meme-coin in de komende maanden omhoog drijft.

Meer over Dogizen kun je vinden via deze link.

Dogizen zet zich in voor het ondertekenen van een merkpartnerschap

De potentiële kracht van Bitcoin zal naar verwachting vooral tot uiting komen in Dogizen, omdat er in de voorverkoopfase veel vraag naar is.

Het native Dogizen-token nadert de grens van $1,0 miljoen over een paar dagen.

Een van de redenen waarom de Dogizen-voorverkoop zo succesvol lijkt, is dat er niet in de eerste plaats geld wordt ingezameld, maar dat er pas later een community wordt opgebouwd.

De next-gen Telegram-game heeft al een supersterke community van meer dan 1 miljoen mensen.

Dogizen zet zich volledig in om merkpartnerschappen veilig te stellen en in de toekomst een advertentieplatform te introduceren.

Uiteindelijk zal het bedrijf zijn inkomsten gaan delen met degenen die al vroeg een positie in de native meme-coin hebben opgebouwd.

Zoals duidelijk is, zien de zaken er intern zeker optimistisch uit. En als je dat combineert met de bredere macro-economische gebeurtenissen die de prijs van Treatz kunnen beïnvloeden, zoals aanhoudende renteverlagingen, dan wordt investeren in Dogizen meteen een stuk spannender.

Klik hier en ontdek hoe je vandaag nog in Dogizen kunt investeren.