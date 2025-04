PepeX presale bereikt $1,2 miljoen: moet je nu investeren?

PepeX, gepresenteerd als Japans antwoord op de ondoorzichtige praktijken die meme-coin launchpads zoals Pump.fun teisteren, maakt furore op de cryptomarkt.

PepeX is gepositioneerd om het vertrouwen in eerlijke lanceringen te herstellen en richt zich op de groeiende frustratie over marktmanipulatie en voordelen voor insiders die de sector hebben geteisterd, ondanks de omvang van miljarden dollars.

Het platform, dat gepland staat voor een release in het derde kwartaal, belooft een reeks functies die zijn ontworpen om een gelijk speelveld te creëren: transparantie over anti-bundeling, tracking van ontwikkelaarswallets, bescherming tegen sniping en AI-gestuurde tools voor het creëren van tokens.

Met deze mechanismen streeft PepeX ernaar om “eerlijke lanceringen weer eerlijk te maken” en een van de meest volatiele arena’s van de cryptomarkt opnieuw vorm te geven tot iets transparanter en toegankelijker.

Presale blijft goed lopen

Copy link to section

De presale van PepeX wint aan momentum nu het de vierde fase van zijn 30-fasen, 90-dagen durende verkoopmodel ingaat.

De aanbieding, die begint bij $0,02 met een prijsstijging van 5% per fase, loopt af op 22 juni bij $0,0823 – een winst van 311% ten opzichte van het beginpunt.

Het project heeft in de eerste dagen al meer dan $1,2 miljoen opgehaald, waarbij vroege investeerders toegang kregen tot 45% van het totale tokenaanbod, ofwel 2,25 miljard PEPX-tokens.

De gestructureerde prijsstijging trekt de aandacht van mensen die vroegtijdig willen profiteren van wat wordt gepositioneerd als een lanceerplatform voor de volgende generatie meme-coins.

Na de presale wordt verwacht dat PepeX noteringen op grote beurzen zal verkrijgen vóór de lancering van het platform, dat AI-gestuurde tools belooft die het ecosysteem voor de lancering van meme-tokens willen ontwrichten.

Waarom PepeX de aandacht trekt

Copy link to section

PepeX trekt sterke investeerdersinteresse door zichzelf te positioneren als het “eerste AI-aangedreven meme-coin launchpad ter wereld”.

Het speelt in op de groeiende ontevredenheid over platforms als Pump.fun door zich te richten op eerlijkheid, transparantie en projectkwaliteit.

Belangrijke onderscheidende factoren zijn onder meer een maximum van 5% aan tokenbezit voor projectontwikkelaars en een aanloopkosten van $500 voor het lanceren van een token. Deze maatregelen zijn bedoeld om projecten met weinig inspanning of kwaadwillende intenties af te schrikken en meer toegewijde ontwikkelaars aan te trekken.

Het opvallende kenmerk, de AI-gestuurde Moonshot Engine, stelt gebruikers in staat om relatief eenvoudig tokens te creëren.

AI-bots promoten deze tokens vervolgens via sociale media, waardoor de zichtbaarheid en betrokkenheid toenemen.

Nu de meme-coinsector nog steeds miljarden aan volume aantrekt, betreedt PepeX de markt op een moment dat de vraag naar betrouwbaardere en eerlijkere platforms toeneemt.

De combinatie van technische innovatie en strengere controles is wat het enthousiasme op de markt aanwakkert.

Is het nu het juiste moment om in PepeX te investeren?

Copy link to section

De presale van PepeX wint aan momentum, met al meer dan $1,2 miljoen opgehaald terwijl het native PEPX-token naar fase 4 gaat.

Het token kost nu $0,0232, wat potentiële kopers een rendement van meer dan 273% kan opleveren tegen het einde van de 30-fasen durende verkoop.

In fase 1 was het potentiële rendement maar liefst 332%, terwijl instappen in fase 5 dit zou terugbrengen tot ongeveer 255%.

De afnemende opbrengsten naarmate de presale vordert, stimuleren de vroege interesse, vooral bij degenen die op zoek zijn naar voordelen als first mover.

Door direct problemen als eerlijkheid en veiligheid aan te pakken – gebieden waarop platforms als Pump.fun kritiek hebben gekregen – positioneert PepeX zich als een serieus alternatief op de markt voor meme coin launchpads.