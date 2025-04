Bitcoin Pepe presale biedt investeringsmogelijkheid nu Pi Network instort

Pi Network, ooit geprezen als een revolutionaire cryptocurrency toegankelijk voor de gewone gebruiker, is in een steile daling terechtgekomen.

De prijs van het Pi-token is sinds de piek in februari met meer dan 80% gedaald, wat het vertrouwen van de grote gemeenschap van “pioniers” heeft geschokt.

Opvallend is dat Pi Network steeds meer kritiek te verduren krijgt, omdat de ontevredenheid groeit over vertraagde beloften en een gebrek aan transparantie.

Ondertussen is een nieuwe concurrent, Bitcoin Pepe (BPEP), met zijn presale begonnen. Dit biedt een aantrekkelijk investeringsperspectief voor wie op zoek is naar alternatieven te midden van de ontrafeling van Pi Network.

Daling van Pi Network

De neergang van Pi Network is het gevolg van een combinatie van interne fouten en marktdruk.

Het project, dat tot doel had om cryptomining te democratiseren via een mobiele app, is geplaagd door onbepaalde uitstel van de lancering van het open mainnet.

Dit heeft het scepticisme onder gebruikers aangewakkerd die inmiddels een functionerend ecosysteem hadden verwacht.

Op 3 april bekritiseerde Pi Network Turkije, een prominente factie binnen de community, openlijk het top-down bestuur van het team, met het argument dat dit de gedecentraliseerde visie verraadt waarvoor ze zich hadden aangemeld.

Klachten over onduidelijke financiële details en een matig DApp-ecosysteem hebben de kloof alleen maar vergroot.

De marktprestaties van de token weerspiegelen deze onrust. Pi, dat rond de $0,50 handelde, is naar een historisch dieptepunt gezakt, waarbij een daling van 14% op één dag een verlies van beleggersvertrouwen signaleert.

Een groot deel van deze prijsdaling is te wijten aan het vrijkomen van tokens, waardoor de markt overspoeld wordt met nieuw aanbod.

Deze maand komen ongeveer 120 miljoen PI-tokens – ter waarde van $62 miljoen – in omloop, met nog eens 1,54 miljard die in het komende jaar worden vrijgegeven. Deze verdunning heeft de prijs enorm gedrukt, waardoor er op korte termijn weinig ruimte is voor herstel.

Ondanks enkele lichtpuntjes blijft de situatie somber.

Technische grafieken laten een dalende wigpatroon en een bullish divergentie in indicatoren zoals de MACD zien, wat wijst op een mogelijke opwaartse trend.

Pi Network prijsgrafiek van TradingView

Waarnemers zoals Bearded Hippy op X merken op dat zelfs Binance, bekend om het noteren van speculatieve tokens, zich van Pi heeft gedistantieerd, onder verwijzing naar problemen met de transparantie.

Nu de community dreigt met massale ontvolgingen en negatieve app-reviews, suggereren de problemen van Pi Network dat het mogelijk meelift op de Web3-hype zonder tastbare waarde te leveren.

Bitcoin Pepe biedt een alternatieve beleggingsmogelijkheid.

Terwijl de prijs van Pi Network daalt, biedt Bitcoin Pepe (BPEP), een Layer-2 oplossing voor Bitcoin, een investeringsmogelijkheid voor crypto-investeerders die schaalbaarheid willen combineren met de speelse aantrekkingskracht van memecoins.

Door directe transacties en verwaarloosbare kosten aan te bieden – vergelijkbaar met de efficiëntie van Solana – introduceert Bitcoin Pepe de PEP-20 standaard, waarmee memecoins op de Bitcoin blockchain kunnen worden gecreëerd.

Momenteel bevindt het zich in fase 8 van de 30-fasen durende presale en heeft het $6.030.130 opgehaald. De tokens kosten $0,0295 en zullen in de volgende fase stijgen naar $0,031.

De tokenomics van het project versterken de aantrekkingskracht ervan.

Van de totale voorraad van 2,1 miljard BPEP-tokens is de helft bestemd voor de presale om gemeenschapsbezit te garanderen. De rest wordt gebruikt voor stakingbeloningen, liquiditeit, ontwikkeling, marketing en reserves.

Deze doordachte toewijzing vormt de basis van een routekaart die een native gedecentraliseerde beurs, een NFT-marktplaats en staking-incentives belooft – functies die naar verwachting de adoptie en waarde in de loop der tijd zullen stimuleren.

Terwijl Pi wankelt onder het gewicht van verbroken vertrouwen, lonkt de presale van Bitcoin Pepe als een kans om over te stappen naar een project met een solide basis en een visie voor groei in het evoluerende cryptolandschap.

Voor beleggers die door de instabiliteit van Pi zijn gedupeerd, bieden de duidelijkheid en ambitie van BPEP een verfrissende verandering.

Met een ervaren team van web3-experts, waaronder Nate Sherrod en Collin Ford, wier ervaring geloofwaardigheid verleent, aan het roer, benadrukt Bitcoin Pepe de betrokkenheid van de gemeenschap en transparante communicatie, wat schril afsteekt tegen de problemen van Pi Network.

Als je geïnteresseerd bent in de Bitcoin Pepe presale, kun je hier de officiële presale-pagina bezoeken.