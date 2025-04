Bitcoin Pepe prijsvoorspelling: BPEP kopen te midden van ETH problemen?

Ethereum (ETH), de op één na grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie, blijft turbulente tijden doormaken, met een dalende prijs te midden van bredere marktonzekerheid.

Momenteel wordt ETH verhandeld tegen ongeveer $1.796, een daling van 18% in de afgelopen 30 dagen en aanzienlijk lager dan het hoogste punt ooit van meer dan $4.800, bereikt in november 2021.

Deze vooruitzichten voorspellen volgens analisten verdere problemen voor Ethereum.

Maar zouden de problemen van Ethereum een koopkans kunnen betekenen voor beleggers die hun oog hebben laten vallen op opkomende projecten zoals Bitcoin Pepe?

In dit artikel geven we een Bitcoin Pepe prijsvoorspelling, terwijl een analist de potentiële vooruitzichten voor ETH deelt.

Problemen voor ETH verergeren na prijsdaling tot bijna $1700

De negatieve rendementen van Ethereum in 2025 verergeren de malaise die het afgelopen jaar al tot een daling van bijna 50% heeft geleid.

Hoewel dit de bredere turbulentie op de cryptomarkt weerspiegelt, is de onderprestatie van ETH ten opzichte van Bitcoin opvallend.

Dit betekent dat de top altcoin onder de $1800 onder aanzienlijke neerwaartse druk staat.

Macro-economische factoren, waaronder inflatiezorgen en een veranderend beleggerssentiment, zouden ETH naar een steunniveau onder de $1500 kunnen duwen.

Crypto-analist Ali Martinez merkte onlangs op dat ETH er niet in is geslaagd om belangrijke weerstandsniveaus te doorbreken, wat wijst op een mogelijke daling naar $1100. Het aantal Ethereum-whales is de afgelopen maand ook met 10% gedaald.

Voor crypto-enthousiastelingen die op zoek zijn naar nieuwe kansen, kan het nadeel echter zijn dat ze minder tokens kunnen verzamelen.

Altcoins en meme-coins gedijen vaak juist wanneer grote activa consolideren, een situatie waarin projecten als Bitcoin Pepe de aandacht trekken.

Wat is Bitcoin Pepe?

Bitcoin Pepe (BPEP) is een nieuwe meme-coin die tijdens de presale aan populariteit wint. Details op de officiële pagina laten zien dat deze ontwikkelingsfase explosief is verlopen, met tot nu toe meer dan $6 miljoen opgehaald.

Interessant is dat Bitcoin Pepe zichzelf presenteert als een combinatie van de veiligheid van Bitcoin en de snelheid van Solana. Het doel is om een op memes gerichte layer-2 oplossing te creëren op de Bitcoin blockchain.

De PEP-20 tokenstandaard ondersteunt meer dan alleen meme-coins – het team richt zich op gedecentraliseerde applicaties (dApps) op het originele blockchainnetwerk.

Bitcoin Pepe prijsvoorspelling

Ondanks de problemen van ETH en vergelijkbare cryptomunten op de meeste cryptomarkten, is er veel opwinding over wat de volgende bullmarkt zou betekenen.

Analisten wijzen op de veerkracht van Bitcoin als een belangrijke indicator.

Bitcoin Pepe bevindt zich momenteel in fase 8 van 30 en kost $0,0295.

De prijs zal gedurende de presale stijgen, waardoor er een kans is op een aanzienlijke winst voordat de laatste fase later in het kwartaal begint.

Gezien de prijsvoorspellingen van 2x voor ETH en BTC, suggereren analisten een potentiële stijging van 20x na de lancering voor virale projecten zoals BPEP.

Als Bitcoin Pepe de explosieve winsten van Pepe (PEPE) bij de lancering, of van Solana toen het van onder de $10 steeg, evenaart, dan zouden voorspellingen van $1 in 2025 voor BPEP en $5 in de volgende cyclus bescheiden kunnen zijn.

Net als andere meme-projecten zal Bitcoin Pepe echter afhankelijk zijn van de aandachtseconomie en de algemene omstandigheden op de cryptomarkt.

Wat er vervolgens op de markt gebeurt, zal cruciaal zijn.

Lees hier meer over het project.