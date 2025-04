Cardano en Ethereum blijven onder druk staan, Bitcoin Pepe stijgt sterk

Zowel de belangrijkste cryptomunten als altcoins vertonen de afgelopen maanden een neerwaartse trend, te midden van Trumps agressieve handelspolitiek. Met een angstniveau van 24 blijven kopers terughoudend om grote bedragen in hun favoriete tokens te investeren.

Desondanks hebben nieuwe projecten zoals Bitcoin Pepe een opwaartse trend gehandhaafd. Los van de macro-economische chaos zijn meme-liefhebbers overtuigd van de unieke infrastructuur en het robuuste groeipotentieel. Door de meme-cultuur te integreren in het Bitcoin-netwerk, krijgen houders het beste van twee werelden.

Ethereum prijs blijft onder druk staan omdat kopers aan de zijlijn blijven

De prijs van Ethereum blijft dalen, omdat macro-economische onzekerheden kopers aan de zijlijn houden. Volgens SoSoValue boekten de 9 grootste Ethereum spot ETF’s maandag geen netto instroom. De prijs bereikte een dieptepunt in twee jaar, voordat een deel van die verliezen werd goedgemaakt en de koers op het moment van schrijven op $1.573 stond.

Op korte termijn is de range tussen $1415 en $1750 de moeite waard om in de gaten te houden, aangezien een correctieve rebound waarschijnlijk is. Zolang de altcoin echter onder de 20-daagse EMA blijft, blijven de beren de controle houden.

Ethereum prijsgrafiek door TradingView

Infrastructuur van Bitcoin Pepe garandeert aanzienlijke winsten tijdens en na de presale

Bitcoin Pepe heeft de aandacht van crypto-enthousiastelingen getrokken; het biedt een kans om crypto-miljonair te worden tijdens en na de presale. Door de ultra-populaire meme-cultuur te integreren met de veiligheid van Bitcoin, hebben meme-liefhebbers eindelijk gekregen wat ze altijd hebben gemist. De ongeëvenaarde veiligheid en betrouwbaarheid van Bitcoin, de transactiesnelheid van Solana en de lagere kosten vormen de basis van de token.

In ongeveer 8 weken hebben de vroege gebruikers van Bitcoin Pepe al een cumulatief rendement van 33,8% behaald, waarbij 7 fases al zijn uitverkocht. Aan het einde van de 30 fases zullen de langetermijnbeleggers een rendement van maximaal 311,4% hebben opgebouwd.

Bovendien positioneren de unieke infrastructuur en viraliteit het voor een groei tot 100x zodra het in het tweede kwartaal in de schappen ligt. Dit betekent dat de early adopters die de BPEP-token tegen de initiële prijs van $0,021 hebben gekocht, hun relatief lage kapitaalinvestering in een relatief korte tijd tot miljoenen zullen zien groeien. Haast je en koop hier Bitcoin Pepe.

Symmetrisch driehoekpatroon wijst op zijwaartse handel voor Cardano

Cardano prijsgrafiek door TradingView

De prijs van Cardano maakte een deel van de verliezen van de vorige sessie goed, toen deze naar het laagste niveau sinds november 2024 daalde. Ondanks het corrigerende herstel blijft de prijs binnen een symmetrische driehoek, wat wijst op een touwtrekken tussen bears en bulls.

Bovendien handelt de altcoin nog steeds onder de 20- en 50-daagse EMA’s, wat aangeeft dat het nog niet uit de problemen is. Aangezien de macro-economische chaos aanhoudt, zal de Cardano-prijs op korte termijn waarschijnlijk weerstand ondervinden rond de $0,6542. Aan de onderkant zal het viermaands dieptepunt van $0,5136 waarschijnlijk sterke steun bieden. Een verdere daling zou de beren richten op de lagere zone van $0,4587.

