CartelFi presale begint vandaag; vroege investeerders mikken op rendement van 300%

De totale marktkapitalisatie van cryptocurrencies is gedaald tot $2,4 biljoen, een daling van bijna 40% ten opzichte van het hoogtepunt van $3,9 biljoen in december 2024.

Deze sterke krimp onderstreept de toenemende onrust onder beleggers, veroorzaakt door oplopende geopolitieke spanningen en economische onzekerheid.

De uitverkoop weerspiegelt een parallelle ineenstorting op de wereldwijde aandelenmarkten na de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump op 2 april van ingrijpende nieuwe tarieven.

Trumps maatregel, die hij zelf “Liberation Day” noemt, legt invoerrechten tot wel 54% op aan belangrijke handelspartners, waaronder China, de EU, India en Japan.

Nu de implementatie aanstaande is, heeft het vooruitzicht van een langdurige handelsoorlog beleggers in een risicomijdende modus gebracht, wat heeft geleid tot een massale kapitaalvlucht uit zowel aandelen als crypto-activa.

Zelfs te midden van deze wijdverbreide correctie zien sommige beleggers echter potentiële instapmomenten.

Een van die mogelijkheden ligt in CartelFi, een DeFi-project in een vroeg stadium dat de investering in meme-coins wil revolutioneren door speculatieve activa om te zetten in instrumenten die rendement genereren.

Voor wie op zoek is naar een langetermijnrendement te midden van de chaos, ontpopt CartelFi zich als een onderscheidende belegging die de moeite waard is om in de gaten te houden.

Wat is CartelFi?

CartelFi positioneert zich als een disruptieve kracht op het snijvlak van memes en gedecentraliseerde financiën, en biedt een oplossing voor een langdurige tegenstrijdigheid in de cryptowereld: de keuze tussen meme-coins met een hoog risico en een hoge beloning en de stabiliteit van opbrengstgenererende DeFi-protocollen.

Via gespecialiseerde liquiditeitspools die zijn afgestemd op memes, transformeert CartelFi wat normaal gesproken inactieve speculatieve activa zouden zijn in productief kapitaal.

Dit model stelt beleggers in staat om blootstelling te behouden aan het enorme opwaartse potentieel van meme-coins, terwijl ze rendementen verdienen die traditioneel geassocieerd worden met serieuzere DeFi-projecten.

Het automatische terugkoop- en verbrandingsmechanisme van het protocol, gefinancierd met maximaal 100% van de geïnde kosten, voegt een deflatoire druk toe die is ontworpen om de waarde van de token op lange termijn te ondersteunen.

Het kartel levert “APY’s van Colombiaanse kwaliteit”, waardoor meme-munten worden omgezet in productieve kapitaalgoederen.

Met miljarden dollars aan meme-tokens die in wallets liggen te sluimeren, ziet CartelFi een kans om dit inactieve kapitaal vrij te maken.

De stelling: memes kunnen meer zijn dan alleen maar een gok – ze kunnen ook inkomsten genereren.

Kan CartelFi de code kraken?

Yield farming voor meme-coins is lange tijd een ongrijpbaar concept geweest – zeer gewild, maar nooit succesvol uitgevoerd.

CartelFi is mogelijk het eerste platform dat de code heeft gekraakt.

In het huidige DeFi-landschap betekent rendement verdienen meestal het verkopen van volatiele activa zoals PEPE of DOGE en het heralloceren naar meer “verantwoorde” bezittingen – stablecoins, ETH of blue-chip tokens – in liquiditeitspools die bescheiden rendementen opleveren, vaak niet hoger dan 5-10% APY.

Het probleem? Meme-houders worden vaak gedwongen om op ongunstige momenten te verkopen, waardoor ze verliezen vastleggen of uitstappen voordat een potentiële rally begint.

Dat leidt tot een enorme inefficiëntie op de markt: tientallen miljarden dollars aan meme-coins liggen ongebruikt in wallets, terwijl houders wachten op de volgende hype-cyclus.

Via op maat gemaakte liquiditeitspools voor meme-assets biedt CartelFi hoge APY’s – tot wel 300% op tokens zoals PEPE.

Er zijn ook opties voor conservatieve DeFi-gebruikers, waaronder “normale” pools met dubbelcijferige rendementen op stablecoins zoals USDC/USDT.

Maar de echte aantrekkingskracht ligt in het op memes gerichte ontwerp van CartelFi: rendement zonder concessies te doen aan het potentieel voor enorme winsten.

CartelFi presale details

CartelFi start later vandaag met de presale en biedt vroege investeerders de kans om te profiteren van een gestructureerd verkoopmodel in 30 fasen.

Elke fase brengt een prijsstijging van 5% per token met zich mee, wat een sterke stimulans vormt voor vroege deelname.

Volgens het project kunnen kopers die in de eerste fase instappen een winst van meer dan 300% behalen tegen de tijd dat de token openbaar wordt verhandeld.

CartelFi wil meme-coins omzetten in opbrengstgenererende activa. Hierdoor biedt de presale een kans met hoge beloningen voor wie er vroeg bij wil zijn in wat het team beschrijft als het “eerste DeFi-project dat memes in geldmachines verandert”.

Ga naar de CartelFi-website om CARTFI te kopen en meer te weten te komen.