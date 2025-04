De wereldwijde luxe-industrie bereidt zich voor op de langste neergang in meer dan twee decennia, nu de ingrijpende nieuwe tarieven van Donald Trump de zorgen over een wereldwijde recessie aanwakkeren.

De hoop dat rijke Amerikanen de worstelende sector zouden kunnen ondersteunen, vervaagt. Wall Street-analisten waarschuwen voor dalende omzetten en winsten in de industrie van 400 miljard dollar per jaar.

Europese landen, waar de meeste luxe merken gevestigd zijn, worden geconfronteerd met een tarief van 20% op export naar de VS.

Goederen uit het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland zijn respectievelijk met 10% en 31% aan invoerrechten belast, wat schokgolven door de directiekamers van Parijs tot Genève heeft veroorzaakt.

Bernstein-analist Luca Solca heeft zijn prognose voor de wereldwijde luxe-omzet sterk naar beneden bijgesteld en voorspelt dit jaar een daling van 2% in plaats van de eerder verwachte groei van 5%.

Als dit werkelijkheid wordt, zou dit de langste periode van neergang in de sector sinds het begin van de jaren 2000 betekenen.

“De onzekerheid en de waarschijnlijke voortzetting van de ineenstorting van de aandelenmarkten creëren een zichzelf vervullende voorspelling: een wereldwijde recessie,” waarschuwde Solca in een bericht aan klanten.

Welgestelde consumenten houden de hand op de knip nu de markten instorten.

Hoewel de nieuwe tarieven de kosten van geïmporteerde luxeartikelen in de VS zullen verhogen, is de grotere dreiging het potentieel voor een ernstige wereldwijde recessie en scherpe correcties op de financiële markten.

Vermogende consumenten zijn doorgaans beter beschermd tegen recessies, maar aanhoudende verliezen in hun beleggingsportefeuilles kunnen ertoe leiden dat ze minder uitgeven aan niet-essentiële zaken.

Solca verwacht nu dat de gemiddelde winst voor rente en belastingen in de sector met 4% tot 6% zal dalen ten opzichte van het niveau van 2024.

Luxemerken zijn echter mogelijk beter in staat om de tariefschok op te vangen dan bedrijven in de massamarkt.

De meeste luxehuizen produceren in Europa in plaats van in Azië, en ze hebben al lang ervaring met exportheffingen naar de VS.

Sommige insiders in de branche denken dat de extra kosten beheersbaar zouden kunnen zijn.

Zelfs als de nieuwe tarieven bovenop de bestaande heffingen komen, kan de impact op de prijzen relatief gering zijn.

Aangezien de tarieven worden toegepast op de groothandelsprijs – doorgaans ongeveer 20% van de verkoopprijs – zouden merken de verhogingen kunnen compenseren door de prijzen met minder dan 4% te verhogen, aldus Solca.

Dit is lager dan de gebruikelijke jaarlijkse prijsverhogingen van 5% tot 7% die veel luxemerken de afgelopen jaren hebben doorgevoerd.

Waarom Richemont en Hermès zich onderscheiden

Binnen de luxe sector vallen Richemont, eigenaar van Cartier, en de Franse luxegigant Hermès op als aandelen die de storm goed zouden kunnen doorstaan, zeggen analisten, dankzij hun sterke merkwaarde en prijszettingsvermogen.

Oliver Chen, analist bij TD Cowen, zei dat zijn favoriete aandeel in de luxe sector het Zwitserse conglomeraat Compagnie Financière Richemont is, eigenaar van Cartier, Van Cleef & Arpels en Montblanc.

Chen zei dat sieraden op korte termijn een veerkrachtigere categorie zouden kunnen blijken en benadrukte dat Cartier en Van Cleef de afgelopen twee jaar de prijzen niet zo agressief hebben verhoogd als andere luxe merken, waardoor een “sterke prijs-kwaliteitverhouding” behouden is gebleven.

Die terughoudendheid zou ruimte kunnen creëren voor prijsstijgingen in de toekomst.

De aandelen van Richemont, genoteerd aan de Zwitserse beurs, zijn de afgelopen vijf dagen met meer dan 12% gedaald.

Thomas Chauvet van Citi steunt Richemont ook, en noemt de focus op luxe als een sterk punt dat de prijszettingsmacht zou moeten ondersteunen.

Hij beveelt Hermès op dezelfde manier aan en wijst erop dat het merk minder afhankelijk is van de Amerikaanse markt dan andere luxe concurrenten.

De aandelen van Hermès blijven echter duur, met een koers-winstverhouding van 46,7 keer de verwachte winst over de komende 12 maanden.

Richemont daarentegen wordt verhandeld tegen een bescheidener koers-winstverhouding van 20,4. Beide aandelen worden echter verhandeld onder hun respectievelijke vijfjaarlijkse gemiddelden van 50 voor Hermès en 23,8 voor Richemont.

Analisten van Jefferies geloven dat Hermès goed gepositioneerd is om beter te presteren dan zijn concurrenten, mede dankzij zijn superieure prijszettingsvermogen.

In een onderzoeksrapport beschrijven ze het Franse luxeconcern als een relatief veilige haven in een moeilijker wordende sector, met een afnemende vraag op de cruciale Amerikaanse markt sinds half februari en onzekerheden over de voorgestelde tarieven van Trump.

“Met het oog op een zeer onzekere toekomst, houden we een relatieve voorkeur voor Hermès aan,” schrijven de analisten.

Jefferies voorspelt voor het bedrijf een organische netto omzetgroei van 8,2% in het eerste kwartaal.