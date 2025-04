De aandelen van Tesla daalden donderdag in de vroege handel sterk, met meer dan 6% tot ongeveer $254, na een historische stijging in de voorgaande sessie.

De daling vond plaats terwijl de bredere markten ook lager openden, met een daling van 2,2% voor de S&P 500 en een daling van 1,9% voor de Dow Jones Industrial Average.

De sessie van woensdag was de op één na beste dag ooit voor Tesla, met een koersstijging van 22,7%.

Die stijging werd alleen overtroffen door een sprong van 24,4% op 9 mei 2013, toen het bedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis een kwartaalwinst boekte.

De enorme winst op woensdag werd veroorzaakt doordat president Donald Trump de invoering van volledige wederzijdse tarieven op landen die geen tegenmaatregelen namen, opschortte.

Het sterke herstel volgde op een moeilijke periode voor Tesla, dat sinds 2 april, toen president Trump verreikende importtarieven aankondigde, meer dan 20% had verloren.

Het herstel leek een verandering in het sentiment weer te geven, waarbij sommige beleggers de uitverkoop als overdreven beschouwden.

De zorgen over de impact van tarieven op de economische groei en de bedrijfswinsten blijven echter de markten onder druk zetten.

Autofabrikanten, waaronder Tesla, blijven onder druk staan door de mogelijkheid van hogere kosten en lagere vraag.

Waarom verlagen analisten het koersdoel van Tesla?

Copy link to section

Het sentiment op Wall Street ten aanzien van Tesla wordt steeds voorzichtiger nu handelsspanningen het wereldwijde autolandschap opnieuw vormgeven.

Analisten van UBS, Goldman Sachs en Mizuho hebben allemaal hun koersdoelen voor de fabrikant van elektrische voertuigen verlaagd, onder verwijzing naar toenemende risico’s van tarieven, afnemende vraag en mogelijke winstverlagingen.

UBS verlaagde zijn koersdoel van $225 naar $190, wat neerkomt op een daling van bijna 30% ten opzichte van de slotkoers van woensdag, en handhaafde zijn verkoopadvies.

Analist Joseph Spak merkte op dat de winstverwachtingen van Tesla nog steeds te hoog zijn en na de resultaten van het eerste kwartaal van 2025 mogelijk verder naar beneden zullen worden bijgesteld.

Hij wees ook op de mogelijke tariefgerelateerde druk op Tesla’s energieafdeling vanwege de blootstelling aan China.

Goldman Sachs verlaagde zijn koersdoel van $275 naar $260, een bescheiden daling van 4% ten opzichte van het huidige niveau, en handhaafde een neutrale positie.

Analist Mark Delaney wees op compenserende factoren. Hoewel de zorgen over de zwakke vraag naar auto’s, de hogere kosten door tarieven en de risico’s voor het Amerikaanse beleid inzake elektrische voertuigen blijven bestaan, wees hij op Tesla’s langetermijninitiatieven op het gebied van AI als een potentiële buffer.

Mizuho blijft het meest optimistisch van de drie. Hoewel het bedrijf zijn koersdoel verlaagde van $430 naar $375, ziet het nog steeds een potentieel rendement van ongeveer 38% en bevestigde het een Outperform-rating.

Analist Vijay Rakesh erkende de concurrentiedruk in Europa en China, maar gelooft dat Tesla zijn leidende positie op de Amerikaanse markt voor elektrische voertuigen zal behouden.

Eerder op woensdag voegde Benchmark Tesla toe aan zijn lijst van “Beste Ideeën”, waarbij het een “koop”-advies voor het aandeel handhaafde.

Het bedrijf verlaagde ook zijn koersdoel van $475 naar $350 om rekening te houden met de veranderde marktsentimenten na de recente aankondigingen over tarieven.

Tesla’s lancering in Saudi-Arabië

Copy link to section

Tesla, Inc. betreedt de Saoedi-Arabische markt, een strategische stap in een van ‘s werelds meest olieafhankelijke regio’s.

Deze stap wordt gezet ondanks infrastructurele uitdagingen, zoals het gebrek aan laadpalen langs het uitgestrekte snelwegennetwerk van het koninkrijk, dat nog steeds wordt gedomineerd door voertuigen met verbrandingsmotoren.

Het bedrijf zal op 10 april officieel van start gaan tijdens een evenement in Riyad, gevolgd door de opening van tijdelijke winkels in Riyad, Jeddah en Dammam vanaf 11 april.

Tesla hoopt dat het succes in de nabijgelegen Verenigde Arabische Emiraten en de langzaam groeiende interesse in elektrische voertuigen in de Golfregio zich kunnen vertalen in een voet aan de grond in Saudi-Arabië.

De timing van Tesla’s intrede valt samen met een mogelijk bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan Saoedi-Arabië, de VAE en Qatar later deze maand – een reis die, hoewel niet officieel bevestigd, zou plaatsvinden te midden van een versterkte Amerikaanse betrokkenheid in de regio.