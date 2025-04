De Europese markten boekten donderdag sterke winsten nadat de Amerikaanse president Donald Trump onverwachts een nieuwe ronde tarieven op tientallen landen, waaronder de Europese Unie, had uitgesteld.

Het besluit zorgde voor opluchting op de financiële markten; de FTSE 100 steeg met meer dan 4%, de grootste dagelijkse winst in maanden.

De optimistische stemming op de Londense blue-chipindex werd echter getemperd door sterke dalingen in de aandelen van supermarkten.

Tesco en Sainsbury’s waren de grootste achterblijvers van de dag, onder druk van de toenemende zorgen over een steeds intensievere prijzenoorlog in de sector.

Tesco waarschuwt voor hevige concurrentie en dalende winsten.

De aandelen van Tesco daalden met 7%, of 24,4 pence, naar 310,8 pence, het laagste niveau sinds juli, nadat de retailer waarschuwde dat de winst dit jaar waarschijnlijk zal dalen als gevolg van de toenemende concurrentie in de markt.

Het bedrijf voorspelt een operationele winst tussen de £2,7 miljard en £3 miljard voor het lopende boekjaar, ruim onder de verwachtingen van de financiële sector van ongeveer £3,2 miljard.

De grootste supermarktketen van Groot-Brittannië zei zich voor te bereiden op een “intens” concurrentieklimaat en van plan te zijn flexibel te blijven om zijn marktaandeel te verdedigen.

CEO Ken Murphy benadrukte Tesco’s intentie om te blijven investeren in waarde voor de klanten, zelfs nu de inflatiedruk en de stijgende operationele kosten voelbaar zijn.

“De afgelopen maanden hebben we een verdere toename van de concurrentie-intensiteit op de Britse markt gezien,” merkte het bedrijf op in zijn vooruitblik.

“We geven richtlijnen die ons flexibiliteit en slagkracht bieden om te reageren op de huidige marktomstandigheden.”

De waarschuwing van Tesco trok ook de aandelen van concurrent Sainsbury’s omlaag, die met 5%, of 12 pence, daalden tot 223,8 pence.

Asda’s agressieve prijsverlagingen verhogen de druk.

De angst voor een prijzenoorlog is aangewakkerd door een nieuwe aanval van Asda, onder leiding van voorzitter Allan Leighton, die eerder dit jaar de grootste prijsverlagingen van de supermarkt in 25 jaar aankondigde onder de campagne “Rollback”.

Deze agressieve prijsstrategie, gericht op het afweren van de snelle opmars van discountketens Aldi en Lidl, verhoogt de inzet voor gevestigde spelers.

“Supermarkten staan mogelijk op het punt om een eigen handelsoorlog te beginnen,” zei Richard Hunter, hoofd markten bij Interactive Investor.

“Als Asda’s agressieve prijsaanval volledig doorzet, zal dit waarschijnlijk de winst in de hele sector drukken.”

Hunter merkte op dat de aandelen van Tesco dit jaar al met 10% waren gedaald vóór de handel van donderdag, te midden van groeiende verwachtingen en een onzekere economische achtergrond. Hij waarschuwde dat de tegenwind zou aanhouden.

Ondanks de uitdagingen rapporteerde Tesco een stijging van 10,6% in de aangepaste operationele winst voor het voorgaande boekjaar tot £3,128 miljard, waarbij de groepsomzet met 3,5% steeg tot £63,64 miljard.

De detailhandelaar verhoogde ook zijn marktaandeel in het Verenigd Koninkrijk tot 28,3%, het hoogste niveau sinds 2016.

Vooruitkijkend zei Tesco dat het streefde naar kostenbesparingen van ongeveer £500 miljoen om de stijgende uitgaven te compenseren, waaronder een verhoging van £235 miljoen aan nationale verzekeringsbijdragen.

Analisten zeggen dat Tesco ondanks de risico’s nog steeds goed gepositioneerd is.

Hoewel beleggers nerveus reageerden op de voorzichtige vooruitzichten van Tesco, suggereerden sommige analisten dat het bedrijf goed gepositioneerd blijft om de storm te doorstaan.

Aarin Chiekrie, aandelenanalist bij Hargreaves Lansdown, zei: “ De angst voor een prijzenoorlog die de winstgevendheid zou kunnen drukken, heeft de afgelopen tijd de stemming in de hele sector negatief beïnvloed, maar die is nog niet uitgebroken.”

“Zelfs als er een prijzenoorlog uitbreekt, denkt Tesco dat het zich in de meest concurrerende positie bevindt sinds jaren, geholpen door de prijsvergelijking met Aldi en de Clubcard-prijzen die klanten loyaal houden. En ondanks recente krantenkoppen lijkt Asda niet over de financiële slagkracht te beschikken om deze dynamiek te verstoren.”

Hunter sloot zich hierbij aan: “De komende strijd is er een die Tesco kan verliezen, in plaats van dat Asda kan winnen. Het feit blijft dat het marktaandeel van de groep opnieuw is gestegen tot 28,3%, wat gelijk is aan dat van zijn naaste concurrenten, Sainsbury en Asda, samen.”