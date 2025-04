Bitcoin Pepe presale is bijna uitverkocht, nu Trumps pauze in tarieven cryptomarkten laat stijgen

De presale van Bitcoin Pepe wint aan momentum nu de cryptomarkt zich herstelt na het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de tarieven op te schorten.

Beleggers staan in de rij om deel te nemen, aangetrokken door de innovatieve kenmerken van het project en de belofte van aanzienlijke rendementen.

Nu de markt na weken van onzekerheid tekenen van herstel vertoont, zien velen Bitcoin Pepe als een tijdige investeringskans in een heroplevende cryptowereld.

Cryptomarkt herstelt zich na Trumps tariefpauze

Trumps aankondiging van een 90-daagse opschorting van de tarieven heeft een krachtige rally op de financiële markten ontketend.

Cryptocurrencies hebben zich in deze herstelgolf als uitblinkers gemanifesteerd.

Na het nieuws is de Bitcoin (BTC) boven de $83.000 gestegen, terwijl Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) en Solana (SOL) in dezelfde periode winsten van meer dan 12% boekten.

De aanvankelijke dreigementen met tarieven hadden eerder al zowel de crypto- als de aandelenmarkten omlaag getrokken en wijdverbreide onrust veroorzaakt.

Nu de pauze voorbij is, is die druk weggevallen, waardoor een golf van optimisme onder beleggers is ontstaan.

Zach Pandl, hoofd onderzoek bij Grayscale Investments, betoogt dat deze omstandigheden cryptocurrencies in de kaart spelen als bescherming tegen een zwakke dollar en stijgende inflatie.

Naast het katapulteren van gevestigde cryptocurrencies, heeft deze marktopwaartse beweging de weg vrijgemaakt voor een toegenomen interesse in opkomende projecten zoals Bitcoin Pepe (BPEP).

Bitcoin Pepe surft mee op golf van crypto-optimisme

Bitcoin Pepe (BPEP) combineert de virale aantrekkingskracht van de meme-cultuur met geavanceerde blockchaintechnologie.

Het project introduceert een “Meme Layer-2”-oplossing voor Bitcoin, die instant transacties en bijna geen transactiekosten mogelijk maakt. De PEP-20 tokenstandaard stelt gebruikers in staat om meme-coins te creëren op het bekende, veilige netwerk van Bitcoin.

Het bevindt zich momenteel in de presale, die zich in de achtste van in totaal 28 fases bevindt.

Tot nu toe is de prijs van het BPEP-token met 40,5% gestegen en zal deze naar verwachting verder stijgen tot de uiteindelijke prijs van $0,0784 in de voorverkoop. In de volgende presale fase wordt bijvoorbeeld verwacht dat de tokenprijs met nog eens 5,1% zal stijgen tot $0,031.

Het stappenplan, dat zes fasen omvat, culmineert in een gedecentraliseerde beurs (DEX) die is afgestemd op de handel in memes op Bitcoin.

Met meer dan $6,51 miljoen opgehaald, raakt de presale snel uitverkocht, wat de urgentie onder kopers vergroot.

Opvallend is dat Bitcoin Pepe zich onderscheidt door de betrouwbaarheid van Bitcoin te combineren met de efficiëntie van Solana.

Nu de cryptomarkt zich herstelt, biedt Bitcoin Pepe een nieuwe mogelijkheid tot portefeuillediversificatie. De combinatie van innovatie en timing maakt het een potentieel lucratieve investering in de huidige herstellende markt.

Beleggers zien de Layer-2 technologie en de door memes gedreven aantrekkingskracht van Bitcoin Pepe als een unieke kans.

Nu de cryptomarkt floreert en Bitcoin en Solana hun bullish momentum hervatten, kunnen degenen die op zoek zijn naar de beste cryptocurrency om momenteel in te investeren, de Bitcoin Pepe (BPEP) presale proberen.