Bitcoin consolideert de afgelopen weken binnen een nauwe bandbreedte, te midden van de angst dat de tarieven van Trump de Amerikaanse economie in een recessie zullen duwen.

Experts, waaronder Jeremy Siegel van Wharton, blijven echter geloven dat de Federal Reserve de belangrijkste rentevoet in 2025 verder zal verlagen.

En zodra dat gebeurt, zal de cryptomarkt als geheel waarschijnlijk zijn opwaartse trend hervatten, aangezien lagere rentevoeten doorgaans positief zijn voor risicovolle activa.

Sterker nog, zodra de Amerikaanse centrale bank de rente verder verlaagt, zullen giganten als BTC en opkomende meme-coins zoals Bitcoin Pepe daarvan profiteren.

Trumps verandering van mening zou Bitcoin Pepe ten goede kunnen komen

Hoewel de nieuwe tarieven en de daaropvolgende handelsoorlog de Amerikaanse aandelenmarkten de afgelopen weken hard hebben getroffen, blijven experts geloven dat president Trump ze wil gebruiken om betere handelsakkoorden met bondgenoten te onderhandelen.

Het Witte Huis heeft onlangs een pauze van 90 dagen aangekondigd voor alle wederzijdse tarieven, met uitzondering van die op China.

Dat gaf de markt meer vertrouwen dat de tarieven waarschijnlijk niet permanent zullen zijn.

Als dat waar blijkt te zijn en de nieuwe regering het beleid ten aanzien van de nieuwe tarieven wijzigt, zou dat de weg vrijmaken voor de Amerikaanse centrale bank om de rente in 2025 verder te verlagen.

Dit zou obligaties en spaarrekeningen minder aantrekkelijk maken, waardoor kapitaal mogelijk naar risicovollere activa zoals Bitcoin Pepe zou stromen.

Bitcoin Pepe: grote winst in het verschiet

Naast de macro-economische meewind zijn er tal van specifieke factoren rondom Bitcoin Pepe zelf die het bezitten van deze meme-coin in 2025 de moeite waard maken.

Om te beginnen, bevindt Bitcoin Pepe zich momenteel in de presale. Het behoort dus niet tot de lange lijst van meme-coins die hun moment van glorie al hebben gehad.

De explosieve groei in de beginfase die typisch is voor doorbraak-meme-coins heeft zich nog niet voorgedaan bij Bitcoin Pepe. Dit betekent dat de presale fase een van de weinige mogelijkheden biedt om een significante positie in te nemen vóór een potentiële parabolische stijging.

Bitcoin Pepe is tot nu toe nog niet eens op een crypto exchange genoteerd.

Zodra dat het geval is, zal het veel toegankelijker zijn voor wereldwijde beleggers en, met meer interesse tot gevolg, zou de prijs de komende maanden aanzienlijk kunnen stijgen.

De presale is verdeeld over 30 fases, waarbij de prijs per fase met ongeveer 5% stijgt.

Bovendien kost Bitcoin Pepe op het moment van schrijven slechts $0,0295.

De token zal naar verwachting tegen het einde van de voorverkoop $0,0864 bereiken, wat enorme potentiële winsten voor vroege deelnemers impliceert.

