Bitcoin Pepe momentum neemt toe nu experts kiezen voor stabiliteit van BTC

De belangrijkste cryptomunten blijven onder druk staan, aangezien angst de overheersende emotie is in de cryptowereld. Enthousiastelingen lijken echter optimistisch over een herstel van Bitcoin, gebaseerd op de stabiliteit ervan.

Tegelijkertijd winnen nieuwe projecten met een sterk groeipotentieel aan populariteit, nu meme-liefhebbers hun focus verleggen van meme-tokens die gebaseerd zijn op een grap. Dit verklaart het succes van Bitcoin Pepe, slechts twee maanden na de start van de presale. Als ‘s werelds enige Bitcoin meme ICO zijn crypto-enthousiastelingen enthousiast over het concept om meme-tokens te lanceren op het betrouwbare netwerk van Bitcoin.

Ethereum prijs onder druk door voorkeur beleggers voor Bitcoin ETF’s

Als belangrijkste altcoin beweegt de prijs van Ethereum vaak paralel met de prijsontwikkeling van Bitcoin. Echter, terwijl de leidende cryptomunt tekenen van herstel vertoont, blijft Ethereum onder druk staan; de koers ligt onder de 25- en 50-daagse EMA’s.

Naast de macro-economische onzekerheden drukken ook uitdagingen binnen het ecosysteem op de grote speler. Als gevolg hiervan registreerden ETH spot-ETF’s maandag netto dagelijkse uitstromen van $5,98 miljoen, vergeleken met de dagelijkse instromen van $1,47 miljoen bij BTC spot-ETF’s.

Gegevens van SoSoValue laten verder een reeks dagelijkse uitstromen zien sinds 25 maart. In die periode waren er slechts drie sessies met instromen en één geval van nul stromen. Op maandag registreerden 7 van de 8 grootste ETH ETF’s nul stromen, waarbij Fidelity’s FETH een netto uitstroom van $7,78 miljoen rapporteerde.

Op korte termijn verwacht ik dat $1.415 een stabiele steunzone blijft. Meer specifiek is de range tussen $1.515 en de 25-daagse EMA op $1.750 de moeite waard om in de gaten te houden. Bovendien moeten de bulls voldoende kopers aantrekken om de Ethereum-prijs naar de 50-daagse EMA op $1.972 te stuwen, wil het herstel standhouden.

Bitcoin Pepe bloeit op in fase 8 nu beleggers hun focus verleggen weg van grote spelers

Twee maanden na de start bloeit de presale van Bitcoin Pepe op, doordat enthousiastelingen massaal BPEP-tokens aanschaffen tegen de huidige betaalbare prijs. De eerste 7 fases zijn al uitverkocht. Het project, dat begon met een tokenprijs van $0,0210, staat momenteel op $0,0295 en zal naar verwachting $0,0864 bereiken aan het einde van de 30-fasen durende presale.

Aangezien de prijs per fase met ongeveer 5% stijgt, hebben vroege investeerders al een cumulatief rendement van 33,8% behaald. Tegen de tijd dat het token in het tweede kwartaal op de openbare markt komt, zullen de langetermijnbeleggers hun investering met 311,4% hebben zien groeien. Bovendien wijzen de infrastructuur en de viraliteit op een groei van 100x in de komende maanden.

De aantrekkelijkheid van deze nieuwe speler is grotendeels gebaseerd op zijn vermogen om de meme-cultuur naar het betrouwbare Bitcoin-netwerk te brengen. Als ‘s werelds enige Bitcoin meme ICO heeft het een meme layer 2-oplossing gebruikt om investeerders in staat te stellen memecoins op het betrouwbare netwerk te lanceren.

Bovendien garandeert de missie van “Solana bouwen op Bitcoin” dat houders het beste van twee werelden krijgen: de betrouwbaarheid van Bitcoin en de snelle transacties en lagere kosten van Solana. Nu meme-liefhebbers deze onweerstaanbare kans grijpen, heeft het project al meer dan $6,6 miljoen opgehaald. Haast je en koop hier Bitcoin Pepe.

Shiba Inu is ingestort door lage liquiditeit

Cryptoliefhebbers kijken uit naar een herstel nadat hun favoriete activa in het eerste kwartaal van het jaar slecht presteerden. Tokens met lage liquiditeit, zoals Dogecoin en Shiba Inu, blijven echter lijden omdat beleggers kiezen voor de stabiele Bitcoin.

De afgelopen 24 uur is de prijs van Shiba Inu met 1,375% gedaald, zoals te zien is op CoinMarketCap. Bovendien laat de dagelijkse prijsgrafiek zien dat de koers weerstand ondervindt bij de 25-daagse EMA rond de $0,00001250.

Zelfs bij een herstel boven dat niveau verwacht ik dat de meme-munt onder het cruciale steun-weerstandsniveau van $0,00001357 zal blijven handelen, aangezien kopers terughoudend blijven om grote bedragen in het activum te investeren. Aan de onderkant zal $0,00001025 naar verwachting een stabiele steun bieden.

