De overname van FreeNow en het optimisme van analisten ondersteunen de langetermijnvooruitzichten van Lyft, hoewel de concurrentie een bedreiging blijft vormen.

Lyft positioneert zich voor een grotere rol op de wereldwijde markt voor ridesharing, hoewel analisten verdeeld blijven over de vooruitzichten op korte termijn te midden van toenemende concurrentie en macro-economische onzekerheid.

Een nieuwe strategische overname, in combinatie met een groeiend aantal reizigers en verbeterende marges, onderstreept de ambitie van het bedrijf om zich te herstellen van een turbulente periode van enkele jaren.

Dinsdag maakte Lyft bekend dat het de Europese ritdienst FreeNow overneemt van de Duitse autofabrikanten BMW en Mercedes-Benz voor ongeveer €175 miljoen ($197 miljoen) in contanten.

De deal, die naar verwachting in de tweede helft van het jaar wordt afgerond, markeert de belangrijkste internationale expansie tot nu toe voor het in San Francisco gevestigde bedrijf.

FreeNow is actief in meer dan 150 steden in negen Europese landen, en Lyft zei dat de overname de potentiële markt bijna zou verdubbelen tot meer dan 300 miljard persoonlijke autoritten per jaar.

Na de integratie zal het gecombineerde platform 11 landen omvatten, waaronder de VS, Canada en belangrijke Europese markten.

Ruiters zullen uiteindelijk beide apps naadloos in verschillende regio’s kunnen gebruiken.

De overname van FreeNow is niet zonder uitdagingen.

De micromobiliteitsdiensten van FreeNow, met name de vloot e-scooters, worden gezien als een nuttige aanvulling om het gemak en de keuzevrijheid voor klanten te vergroten.

Hoewel de overname nieuwe deuren opent voor Lyft, brengt het ook een aantal uitdagingen met zich mee.

Lyft’s poging om in Europa uit te breiden door zich te richten op de offline taximarkt zal waarschijnlijk op sterke concurrentie stuiten van gevestigde spelers zoals Uber en het in Estland gevestigde Bolt Technology, die beide een aanzienlijke aanwezigheid op het continent hebben.

Tegelijkertijd eisen de veranderende Europese regelgevingen van ride-hailingbedrijven dat ze de arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs verbeteren, waaronder garanties voor minimumlonen en betaalde vakantiedagen.

Deze veranderingen herstructureren ook de prijsmodellen om een eerlijke en transparante vergoeding voor chauffeurs te garanderen.

Als reactie op deze regelgeving heeft Bolt onlangs nieuwe voordelen voor zijn Britse chauffeurs ingevoerd, waaronder vakantiegeld en minimumloon garanties.

Vanuit financieel oogpunt moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat de current ratio van Lyft op 0,76 staat, wat aangeeft dat de kortetermijnverplichtingen van het bedrijf zwaarder wegen dan de direct beschikbare activa.

Oppenheimer begint met de analyse van Lyft vanwege de betere vooruitzichten voor ridesharing.

De aankondiging komt te midden van voorzichtig optimisme van analisten.

Op woensdag begon Oppenheimer met de analyse van Lyft met een outperform-rating en een koersdoel van $15.

Het bedrijf benadrukte langetermijntrends zoals de afnemende betaalbaarheid van auto’s en demografische verschuivingen, waarbij jongere, frequente gebruikers volwassen worden, waardoor ridesharing steeds aantrekkelijker wordt.

“Ridesharing zal steeds aantrekkelijker worden naarmate de kosten van autobezit stijgen,” schreef Oppenheimer.

Het bedrijf wees op het groeiende aantal chauffeurs bij Lyft, waardoor de tarieven zijn gedaald terwijl het aantal actieve passagiers en het aantal ritten stabiel is gebleven.

Functies zoals Price Lock en een strategisch partnerschap met DoorDash hebben ook bijgedragen aan hogere uitgaven van gebruikers.

Bovendien hebben de kostenbesparende maatregelen Lyft een “aanzienlijke” winstgevendheid opgeleverd, aldus Oppenheimer.

Het bedrijf heeft het personeelsbestand sinds 2022 met 34% verminderd, wat heeft bijgedragen aan een verbetering van het EBITDA-profiel, zelfs nu het nog steeds tegen een lagere prijs wordt aangeboden dan concurrenten zoals Uber.

De concurrentie van Waymo werpt een schaduw over de vooruitzichten.

Toch zijn niet alle analisten overtuigd. Begin deze maand verlaagde Bank of America Global Research de rating van Lyft met twee stappen, van kopen naar onderpresteren, onder verwijzing naar de toenemende concurrentie van Waymo van Alphabet.

De zelfrijdende eenheid is snel gegroeid, en Lyfts grotere blootstelling aan de markten aan de westkust, met name San Francisco en Los Angeles, maakt het kwetsbaarder voor Waymo’s autonome vloot dan Uber.

BofA-analist Michael McGovern verlaagde ook het koersdoel voor Lyft van $17,50 naar $10,50, en uitte zijn bezorgdheid over de “nog steeds in de kinderschoenen staande” samenwerkingen van het bedrijf op het gebied van autonome voertuigen.

Hoewel Lyft potentieel terrein kan winnen op het gebied van autonome voertuigen, zal dit waarschijnlijk op de lange termijn gebeuren, zei McGovern, die ook wees op een gebrek aan schaalbare partnerschappen op het gebied van autonome voertuigen in de nabije toekomst.

“We verliezen het vertrouwen in de korte termijn,” schreef hij, zelfs terwijl hij de potentiële rol van Lyft op lange termijn in het ecosysteem van autonome voertuigen erkende.

Ondertussen handhaafde Wedbush dinsdag een neutrale rating voor Lyft, maar verlaagde het koersdoel van $16 naar $13, wat bijdraagt aan de gemengde meningen over de toekomst van het bedrijf.

Volgens FactSet blijft de gemiddelde analistenbeoordeling van Lyft ‘Hold’, met een gemiddeld koersdoel van $15,98.