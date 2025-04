De aandelen van J Sainsbury PLC stegen donderdag sterk en sloten 4% hoger op 257,8 pence, waarmee het de best presterende aandelen op de FTSE 100-index waren.

De rally volgde nadat de Britse supermarktketen zijn financiële resultaten over het hele jaar bekendmaakte, die een stijging van 7,2% van de onderliggende operationele winst in de detailhandel tot £1,04 miljard voor het fiscale jaar 2024/25 lieten zien.

Het resultaat markeert de eerste keer dat Sainsbury’s een jaarlijkse operationele winst van meer dan £1 miljard heeft geboekt, exclusief eenmalige posten.

Het herstel van de aandelenkoers betekent ook een volledig herstel van de dip van vorige maand, toen Asda’s aankondiging van prijsverlagingen een uitverkoop in de hele Britse supermarktsector veroorzaakte.

Het aandeel Sainsbury’s, dat tijdens de bredere marktdaling als gevolg van de politieke onzekerheid in de Verenigde Staten tot 223 pence was gedaald, wordt nu weer boven het niveau van voor de actie van Asda verhandeld.

De resultaten lijken de focus van Sainsbury’s op de kernactiviteiten in de levensmiddelenretail te bevestigen. Deze presteerden goed in een moeilijke handelsomgeving die werd gekenmerkt door stijgende kosten en een grotere prijsgevoeligheid bij consumenten.

Winstmijlpaal bereikt, maar vooruitzichten blijven conservatief.

Hoewel Sainsbury’s een stijging van 38,6% in de winst voor belastingen rapporteerde tot £384 miljoen, werd dit cijfer ondersteund door sterke prestaties in de voedingsmiddelenbranche en aangepast om eenmalige herstructureringskosten uit te sluiten, waaronder de sluiting van cafés en warme voedselbalies in de winkels.

CEO Simon Roberts schreef de vooruitgang van het bedrijf toe aan consistente investeringen in prijs, productkwaliteit en klantenservice.

“We hebben sterke resultaten behaald door trouw te blijven aan onze strategie om klanten te geven wat ze willen: een goede prijs-kwaliteitverhouding en service,” zei hij.

Ondanks de recordprestaties toonde het bedrijf zich voorzichtig over het komende jaar.

Het bedrijf voorspelde een onderliggende operationele winst in de detailhandel van ongeveer £1 miljard voor het boekjaar 2025/26, lager dan de verwachtingen van analisten van £1,08 miljard.

De richtlijnen weerspiegelen de zorgen over de aanhoudende inflatie, de hogere arbeids- en toeleveringsketenkosten en de toenemende concurrentie in de Britse supermarktsector.

Analisten vinden de prognose “gedempt”, maar zien ruimte voor verbetering als de markt stabiliseert.

Hoewel de markt de sterke prestaties van het afgelopen jaar positief ontving, waren de analisten verdeeld over de vooruitzichten.

Analisten Clive Black en Darren Shirley van Shore Capital merkten op dat Sainsbury’s een sterke operationele positie inneemt en van plan is om zijn marktaandeel in de detailhandel in levensmiddelen te vergroten.

Ze erkenden echter dat de terughoudende prognose een voorzichtige aanpak weerspiegelt in een veranderend concurrentielandschap.

“De richtlijnen tonen de vastberadenheid om de waardepropositie te verdedigen na de agressieve strategie van Asda,” schreven ze in een bericht aan klanten.

“Het is misschien conservatief, maar biedt ruimte voor groei als de marktdynamiek stabiliseert.”

Analisten Manjari Dhar en Richard Chamberlain van RBC Capital Markets zeiden dat de lager dan verwachte prognose teleurstellend was gezien de sterke prestaties van Sainsbury’s in het verleden en de recente opmerkingen van Tesco die wezen op een hogere concurrentie op alle fronten.

“Nu de sector op het punt staat verwikkeld te raken in een eigen handelsoorlog, bereidt Sainsbury zich met extra momentum voor op de strijd, wat enige bescherming zou moeten bieden,” zei Richard Hunter, hoofd markten bij Interactive Investor.

Outlook helpt Sainsbury’s bij het navigeren door de hevige concurrentie.

De Britse supermarktsector is een fase van verhevigde concurrentie ingegaan, waarbij prijsverlagingen een belangrijk wapen zijn geworden in de strijd om marktaandeel.

Asda’s besluit om de prijzen te verlagen had een domino-effect op de hele branche, waardoor concurrenten als Sainsbury’s, Tesco en Marks & Spencer gedwongen werden te reageren.

Analisten denken dat de vooruitzichten van Sainsbury’s opzettelijk voorzichtig zijn, om ruimte te laten voor manoeuvreerruimte mochten de omstandigheden verslechteren.

Aarin Chiekrie van Hargreaves Lansdown beschreef de prognose als “conservatief”, ongeveer 8% onder de consensus, en zei dat deze de aanpak van Tesco weerspiegelt door flexibiliteit te bieden in een volatiele periode.

“Maar afgezien van een volledige prijzenoorlog, kunnen er in de loop van het jaar positieve verrassingen zijn,” voegde hij eraan toe.

Ondanks de onzekerheid op korte termijn blijft het beleggerssentiment ten aanzien van Sainsbury’s relatief positief.

Volgens gegevens van LSEG beoordelen acht van de dertien analisten het aandeel als een “koop” of “hoger”, terwijl het mediane koersdoel op 300 pence staat – wat wijst op verder opwaarts potentieel.

Terwijl Sainsbury’s zich voorbereidt op een mogelijk moeilijk jaar, lijkt het bedrijf de strijd aan te gaan met zowel momentum als voorzichtigheid.