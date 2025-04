De aandelen van Wipro Ltd daalden donderdag met maar liefst 6,3% nadat het IT-dienstenbedrijf een teleurstellende omzetprognose voor het tweede kwartaal afgaf. Dit versterkte de zorgen over een derde jaar van achtereenvolgende daling te midden van aanhoudende wereldwijde bezuinigingen op technologie.

De op vier na grootste IT-exporteur van India zei woensdag te verwachten dat de omzet in de periode april-juni met 1,5% tot 3,5% zal dalen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De nieuwe CEO, Srini Pallia, waarschuwde dat “de onzekerheden dramatisch zijn toegenomen” aan het begin van het nieuwe fiscale jaar.

De prognose, zo zeiden analisten, is een zorgwekkende start voor het fiscale jaar 2026 en wijst op aanhoudende tegenwind ondanks een leiderschapswissel.

Pallia, die in april 2024 aantrad na het plotselinge vertrek van Thierry Delaporte, erft een bedrijf dat worstelt met een reeks zwakke kwartalen, vastgelopen grote deals, talentverlies en erosie van het marktaandeel.

De aandelen van Wipro stonden donderdag om 11:51 uur IST 5% lager, waardoor de daling sinds het begin van het jaar opliep tot 22,4%.

Hoewel dat iets beter is dan de daling van 24,8% van de bredere Nifty IT-index, onderstreept het het groeiende scepticisme van beleggers over de vooruitzichten van het bedrijf.

Analisten waarschuwen voor een derde jaar van omzetdaling.

Makelaars wezen er snel op dat de prognose van Wipro voor het eerste kwartaal alle vroege hoop op herstel de kop in kon drukken.

“De prognose voor het eerste kwartaal zet de toon voor opnieuw een uitdagend jaar, na twee jaar van omzetdaling,” aldus analisten van Phillip Capital in een rapport.

Verschillende bedrijven – waaronder Nomura, Nuvama, Emkay en ICICI Securities – hebben hun winstverwachtingen voor FY26 en FY27 verlaagd, onder verwijzing naar de verhoogde macro-economische onzekerheid, de vertraging van de uitgaven voor transformatieprojecten en de aanhoudende impact van geopolitieke spanningen en tarieven, met name in belangrijke markten zoals de Verenigde Staten.

Nomura verlaagde de winst per aandeel (WPA) ramingen voor het fiscale jaar 2026 met 2-4% en herzag de koersdoelstelling van ₹300 naar ₹280.

Het handhaafde een koopadvies, onder verwijzing naar verbeterde beleidslijnen voor aandeelhoudersrendement, maar waarschuwde dat de winstprognoses 8-9% onder de Bloomberg-consensus blijven.

Nuvama verlaagde het advies voor het aandeel naar Houden en verlaagde het koersdoel naar ₹260, met als reden dat de zwakke prognose voor het eerste kwartaal van Wipro de hersteltheorie in gevaar brengt.

De effectenmakelaar verlaagde zijn winstverwachtingen per aandeel voor het boekjaar 2026/27 met maximaal 3,7%.

Gematigde prognose leidt tot wijdverbreide neerwaartse bijstellingen

Volgens gegevens van LSEG hebben minstens negen van de 39 analisten die het aandeel volgen hun rating verlaagd, terwijl 20 hun koersdoel hebben verlaagd.

De gemiddelde analistenbeoordeling blijft op “Houden”, maar de mediane koersdoelstelling is de afgelopen maand met bijna 14% gedaald tot ₹250.

Emkay Global zei dat de vooruitzichten voor het eerste kwartaal van het bedrijf rekening houden met zowel een mogelijk herstel van de vraag als met verdere zwakte.

Het behield een “Reduce”-rating met een koersdoel van ₹260, waarbij de lage zichtbaarheid op korte termijn werd benadrukt ondanks een sterke dealpipeline.

ICICI Securities noemde de prestaties van het eerste kwartaal van maart “verschrikkelijk”, met als reden de zwakke omzet en macro-economische zorgen – vooral in sectoren die sterk afhankelijk zijn van discretionaire uitgaven, zoals de auto-industrie en de maakindustrie.

Het bedrijf zei dat het enige positieve punt de totale contractwaarde (TCV) van twee grote contracten was, maar voegde eraan toe dat de belangrijkste uitdaging voor Wipro ligt in het omzetten van orders in omzet en het stabiliseren van de Europese activiteiten.

Makelaars blijven voorzichtig omdat de groeifactoren onduidelijk blijven.

Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) heeft zijn winst per aandeel-ramingen voor FY26/FY27 met ongeveer 4% verlaagd, in afwachting van een omzetdaling van 1,9% op jaarbasis in constante valuta.

De effectenmakelaar handhaafde zijn verkoopadvies met een koersdoel van ₹215, wat een waardering impliceert van 17 keer de winst over het boekjaar 2027.

Hoewel sommige makelaars positieve punten noemen, zoals verbeterde kapitaalallocatiebeleid en een verwachte dividendrendement van 4% in het fiscale jaar 2027, is de consensus dat de vooruitzichten op korte termijn somber blijven en er weinig is dat een herwaardering van het aandeel kan veroorzaken.