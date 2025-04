Bitcoin Pepe presale vordert, cryptomarkt reageert op recente opmerkingen van Jerome Powell

De cryptomarkten herstelden zich donderdag enigszins tijdens de Aziatische handel. Dit gebeurde na een scherpe uitverkoop in de nacht nadat Fed-voorzitter Jerome Powell de vooruitzichten op vroege renteverlagingen had afgewezen. De wereldmarkten blijven de schok van de laatste ronde Amerikaanse tarieven verwerken.

Volgens gegevens van CoinGecko steeg de Bitcoin de afgelopen 24 uur met 1,5%, tot bijna $84.600.

Andere belangrijke tokens volgden, waarbij Ether, XRP, Dogecoin en BNB tussen de 1% en 3% stegen. Solana presteerde beter en steeg met 6%, waarmee het de rally aanvoerde toen het risicobereidheid voorzichtig terugkeerde.

De voorzitter van de Fed suggereerde woensdag ook dat de regelgeving voor banken met betrekking tot crypto in de toekomst mogelijk versoepeld zou kunnen worden.

Mogelijk soepelere regelgeving voor banken met betrekking tot crypto zou de institutionele toegang tot digitale activa kunnen verbeteren, wat de liquiditeit, de mainstream adoptie en het beleggersvertrouwen zou stimuleren – positieve factoren voor Bitcoin en de bredere cryptomarkt.

Powell over tarieven en regulering van crypto

Tijdens zijn toespraak benadrukte Powell de noodzaak van meer tijd om de economische effecten van tarieven te beoordelen, en merkte op dat deze kunnen bijdragen aan hogere inflatie en een tragere groei.

Hij suggereerde dat de VS een periode van “stagflatie” zou kunnen doormaken, een scenario dat doet denken aan de jaren zeventig, toen het land zowel een zwakke economische activiteit als een inflatie van dubbele cijfers kende.

Powells opmerkingen weerspiegelen de zorgen over de potentiële langetermijneffecten van het huidige handelsbeleid, met de mogelijkheid van een uitdagende economische omgeving in het verschiet.

Over de regelgeving voor crypto-valuta’s erkende Powell de geschiedenis van de cryptosector met “een golf van mislukkingen en fraude”, maar merkte op dat de sector steeds meer mainstream wordt.

Powell merkte op dat de Federal Reserve een relatief voorzichtige houding had aangenomen ten aanzien van bankregelgeving, terwijl andere toezichthouders voor nog strengere maatregelen hadden gekozen.

Hij gaf aan dat sommige van die regels waarschijnlijk versoepeld zullen worden.

Zijn opmerkingen komen op een moment dat de markten gespannen blijven over inflatie, tarieven en het beleid.

