Bitcoin Pepe ontpopt zich als een van de beste memecoins nu crypto weer opleeft

De cryptomarkt herleeft, en Bitcoin Pepe gaat viraal als ‘s werelds eerste Bitcoin meme ICO.

Deze innovatieve Layer 2-oplossing bouwt een Solana-gebaseerde Layer 2 op Bitcoin, waarbij bliksemsnelle transacties worden gecombineerd met de ongeëvenaarde beveiliging van de oudste blockchain in de cryptowereld.

Met al $6.864.433 opgehaald in de lopende presale, trekt Bitcoin Pepe de aandacht van investeerders die op zoek zijn naar de volgende grote kans.

De prijs van Bitcoin Pepe’s BPEP bedraagt momenteel $0,031 in de negende presale ronde. Er is slechts een beperkt aantal tokens beschikbaar voordat de prijs met 5% stijgt naar $0,0326 in de volgende presale ronde.

De 30-staps structuur van de presale, met een prijsverhoging van 5% per stap, biedt vroege kopers een cumulatief rendement van 311,4% tegen stap 30.

De urgentie om nu te kopen is voelbaar; beleggers stromen toe om BPEP-tokens te bemachtigen, gedreven door de belofte van enorme winsten bij de verwachte notering in het tweede kwartaal van 2025.

Snelheid van Solana gecombineerd met onwrikbare veiligheid van Bitcoin

Naast de verwachte winsten uit de presale, wil Bitcoin Pepe de handel in meme-coins revolutioneren door de snelheid van Solana te combineren met de robuuste beveiliging van Bitcoin.

Het zal instant transacties en ultralage kosten bieden, waardoor een winkelvriendelijke ervaring ontstaat.

Daarnaast wordt er elke donderdag om 17.00 uur UTC een wekelijkse AMA (Ask Me Anything) gehouden om de community op de hoogte te houden van ontwikkelingsupdates en Q&A-sessies.

Bovendien ontsluit de brug van Bitcoin Pepe $2 biljoen aan slapend BTC-kapitaal, klaar om de meme-coinmarkt te overspoelen.

Dit enorme liquiditeitspotentieel vormt de basis voor explosieve groei. Beleggers worden aangetrokken door de visie van Bitcoin als het nieuwe front voor de meme-coin-manie.

Onlangs heeft Bitcoin Pepe een giveaway van 1.000.000 BPEP-tokens gehouden, wat de enthousiasme binnen de community heeft aangewakkerd.

Opvallend is dat Bitcoin Pepe niet zomaar een token is; het is de infrastructuur voor een door memes gedreven toekomst op BTC en nu kopen kan een vroege instap garanderen vóór de volgende prijsverhoging van de presale.

Bitcoin Pepe introduceert nieuwe tokenstandaard

Naarmate de Bitcoin Pepe presale vordert, heeft de Layer 2-oplossing een nieuwe tokenstandaard gelanceerd, de PEP-20 tokenstandaard, waarmee iedereen meme-coins native op Bitcoin kan lanceren.

Deze innovatie is een spiegelbeeld van Ethereum’s ERC-20, dat jaren geleden een explosie aan tokencreatie teweegbracht. PEP-20 positioneert Bitcoin Pepe als de toekomstige thuisbasis voor alle meme-coins, waardoor Bitcoin transformeert in een levendig ecosysteem.

Stakingbeloningen voegen een extra aantrekkingskracht toe, met 150 miljoen BPEP-tokens verdeeld over drie pools: de Lange pool, de Middellange pool en de Korte pool.

De Lange pool biedt een verbluffende APY van 10.000% over 180 dagen, terwijl de Middellange en Korte pools respectievelijk 250% en 75% APY opleveren.

Via de staking-beloningen verdienen BPEP-houders passief inkomen terwijl ze het netwerk ondersteunen, in lijn met de 50% op de community gerichte tokenomics.

Gezien deze innovatieve functies, ontpopt Bitcoin Pepe zich als een onmisbare meme-coin nu de cryptomarkt opwarmt.

Voor meer informatie en om Bitcoin Pepe te kopen, bezoek de officiële website.