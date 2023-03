Hva vil skje hvis Metacade presterer bedre enn Litecoin i 2023?

Alice er en reporter for Invezz, som dekker valuta- og kryptovalutamarkeder over hele verden. Hun startet med å handle… Les mer

Fremadstormende Metacade har skapt betydelig hype de siste ukene. Men hvordan måler den seg med Litecoin? I denne artikkelen kan du lese om hvorfor Litecoin kanskje ikke presterer så godt som forventet i 2023, noen Litecoin-prisprognoser og hvorfor Metacade kan tilby investorer en mye bedre investeringsmulighet.

Litecoin (LTC) henger etter til tross for markedsledende status

Litecoin har vært en av markedets fremste kryptovalutaer siden lanseringen tilbake i 2011. Mens Bitcoin ofte kalles «digitalt gull», har Litecoin oppnådd statusen «digitalt sølv» takket være likhetene med Bitcoin. Mens den er basert på den originale Bitcoin-koden, er Litecoin en proof-of-work kryptovaluta som kan utføre transaksjoner raskere og billigere enn Bitcoin. Likevel har noen kritisert den for å mangle nytteverdi utover det å være et transaksjonsmedium.

Dessuten har ikke Litecoin sett mye innovasjon eller utvikling de siste årene sammenlignet med andre prosjekter. Som et resultat er den begrensede mangelen på use-cases en stor faktor som undertrykker Litecoins langsiktige levedyktighet og adopsjon, gitt det raskt utviklende kryptomarkedet fullt av mer allsidige og innovative mynter. Spørsmålet er om Litecoin kan fortsette å holde seg som en topp kryptovaluta i møte med økende konkurranse fra mer avanserte prosjekter.

Litecoin (LTC) sin prisprognose

Med disse faktaene i tankene er Litecoin sin prisprognose for 2023 ikke noe spesielt. For øyeblikket er LTC priset til rundt $ 87. Den beste Litecoin-prisprognosen for 2023 faller på rundt $ 254, selv om mange analytikere har satt mål for et gjennomsnitt på $ 146 – en omtrentlig økning på 68 %. Selv om dette absolutt ikke er en avkastning å klage på, forventes mange prosjekter på markedet å langt overgå Litecoin sin prisprognose i år. Et slikt token er Metacade.

Metacade (MCADE) kan skyte i været i 2023

Metacade er en sosial plattform bygget for alt GameFi. Den gir en plass for brukere å komme i kontakt med likesinnede play-to-earn (P2E) entusiaster, lære de nyeste måtene å øke P2E-inntektene på og til og med spille en rolle i å styre gaming-industriens fremtid. Metacade sitt mål er å heve standarden for fellesskapsrom i Web3, ved å skape et unikt økosystem der spillere kan leke, lære og vokse sammen.

Et aspekt ved plattformen som tiltrekker seg mye oppmerksomhet blant investorer er antallet inntjeningsmuligheter Metacade vil tilby brukere. Ved siden av regelmessige turneringer, konkurranser og premietrekninger, implementerer Metacade et belønningssystem som oppmuntrer til bidrag til plattformen. Enten du er ny innen P2E eller en erfaren proff, kan du tjene MCADE-tokens ved å legge ut anmeldelser, dele tips eller bare engasjere deg i fellesskapet.

Spillere kan til og med finne arbeid ved å bruke Metacade sin jobb- og spilltavle, forventet i 2024. Her kan brukere finne midlertidige roller som testere av spill ved å bruke Metacade sitt opprinnelige testmiljø og muligheter med noen av Web3s ledende selskaper.

Men Metacade handler ikke bare om å tjene, det handler også om samhold. Metagrant-systemet er en revolusjonerende finansieringsordning som lar fellesskapet på demokratisk vis tildele plattformens ressurser til spillutviklere. For å vinne trenger utviklere bare å få flest stemmer for ideene sine i en av Metagrant-trekningene. Ferdige titler som gir spillerne muligheten til å oppleve og nyte spill de spilte en rolle i å lage vil bli lagt til den virtuelle arkaden.

Metacade (MCADE) sin prisprognose

Visjonen med å sette fellesskapet først har vært en stor suksess blant investorer, til tross for at MCADE fortsatt er i presale. Tokenet har allerede steget fra $ 0,008 til $0.017, og ytterligere økninger forventes i løpet av de kommende ukene. Ved slutten av presale vil MCADE være verdt $ 0,02, men mange har siktet seg inn på at tokenet skal nå minst $ 0,20 innen starten av 2024.

Mer ambisiøse Metacade-prisprognoser har satt mål for $ 0,50 – en 25x avkastning på under ett år. Denne avkastningen er ikke uvanlige for fantastiske prosjekter som Metacade, og snart kan investorer høste fordelene ved å være tidlige brukere av denne spillendrende plattformen. Hypen er ekte, med prosjektet som har seilt gjennom de første 5 stadiene og hvor investorer tilsynelatende står i kø for å komme inn før hver prisstigning.

Hva vil skje hvis Metacade (MCADE) overgår Litecoin (LTC) i år?

Det er sannsynlig at MCADE vil overgå LTC i 2023, og dette kan skape en selvforsterkende syklus av kontinuerlige prisøkninger etter hvert som flere investorer kommer om bord. Gitt Metacade sine innovative funksjoner og potensial til å dominere den spirende GameFi-industrien, er det ikke overraskende om MCADE stiger i 2023. Det er usannsynlig at Metacade vil oppnå Litecoin sin markedsverdi på $ 6,3 milliarder i 2023, men det er absolutt ikke umulig!

Metacade (MCADE) ser ut som den beste investeringsmuligheten

Avslutningsvis lover ikke Litecoin sine prisprognoser for 2023 så godt for LTC-investorer. Selv om statusen som et av kryptoens eldste prosjekter kan hjelpe den med å beholde verdien, ikke forvent noen dramatiske prisøkninger fra Litecoin i år.

I mellomtiden har Metacade mye større potensial for profitt. MCADE-tokenet virker enormt undervurdert akkurat nå, og tusenvis av investorer har allerede blitt involvert tidlig i presale. Ta en titt på MCADE sitt presale før du går glipp av sjansen til å skaffe deg tokens til disse utrolig lave prisene!

