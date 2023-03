De sa at blockchain og spill var en match made in heaven. Det eneste problemet er at kampen ble veldig, veldig stygg det siste året eller så. Nedgangen til play-to-earn-modellen og utsletting av kapital fra kryptoområdet for øvrig har rammet GameFi spesielt hardt.

Denne uken på podcasten intervjuet jeg Russell Bennett, administrerende direktør i Metacade, for å prate om tilstanden til blockchain-spillindustrien. Metacade har som mål å være en del av en andre bølge av spillprosjekter som, sier Russell, må lære av feilene i den første bølgen.

Vi pratet om hva det var som førte til at så mange play-to-earn-prosjekter mislyktes det siste året. Modellen var fundamentalt feil, sier Russell, og klarte ikke å tilpasse seg ettersom kryptomiljøet endret seg.

Selvfølgelig var bjørnemarkedet som helhet et uunngåelig tema, slik det pleier å være. Jeg spurte Russell om hvordan det er å lansere et prosjekt midt i denne kryptovinteren, og forskjellene han merker sammenlignet med i fjor.

Vi pratet om omdømmeskaden på plassen, og om industrien kan komme tilbake på sporet fremover. Vi diskuterte skandalene i fjor (vi trenger ikke nevne noen navn) og hvordan dette sildret ned til gaming.

Jeg spurte også Russell om native tokens og om lansering uten en var en vurdering – alle som følger arbeidet mitt vil vite at jeg ofte er skeptisk til nødvendigheten av disse!

Vi kom inn på hvordan det er å være gründer i rommet og hvor skremmende det nåværende miljøet er. Å starte en bedrift er vanskelig i de beste tider, men det siste makromiljøet har snudd opp ned på verdensøkonomien. Kast inn volatiliteten til krypto multipliserer dette med ti, og det er mye å snakke om her.

Vi nevnte også regulering. Er dette en vurdering for desentraliserte prosjekter som lanseres i verdensrommet, spesielt i lys av den siste utviklingen i USA (bye bye BUSD)?

Det har vært et år med oppturer og nedturer for hele krypto, men ingen mer enn de som driver med spill. Alt i alt var dette en omfattende diskusjon som berørte alle områder av den gryende kryptosektoren som er GameFi, samtidig som det snakket om det bredere kryptomarkedet og den fremtidige retningen for hele industrien.