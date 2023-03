Telegram sine investorgrupper surrer mens AltSignals kunngjør sitt krypto-presale

Alice er en reporter for Invezz, som dekker valuta- og kryptovalutamarkeder over hele verden. Hun startet med å handle… Les mer

Kryptoverdenen ser ut til å ha funnet en foretrukket metode for å utveksle ideer etter å ha valgt instant messenger-tjenesten Telegram for sine kommunikasjonsbehov. Det betyr ofte at den tidligste sjansen til å oppdage førsteklasses muligheter innen krypto-presale er å finne på denne applikasjonen.

Investorer som følger med er for tiden vitne til bølgen av spenning som rister over Telegram på grunn av det kommende AltSignals krypto-presale. Mange i dette universet ser på presale som en sjelden mulighet til å hente enorm fortjeneste takket være prosjektets sterke verdiforslag og viktige evne til å utnytte det enorme fellesskapet av brukere.

AltSignals har mer enn 50.000 krypto-tradere i brukerbasen og har bygget sitt omfattende fellesskap fra styrken av produkttilbudene sine. Denne etablerte basen, sammen med et sterkt rabattert presale på en token støttet av et enormt vellykket produkt er gode grunner som bidrar til spenningen, med ASI som muliggjør tilgang til ActualizeAI – den neste utviklingen innen premium signaler.

Hva er AltSignals?

AltSignals har bygget sitt rykte på å tilby tradingsignaler av ekstremt høy kvalitet på tvers av daglig kryptohandel, Binance futures, Forex, CFD og aksjer. Den kanskje klareste indikatoren på hvor sterkt kundebasen verdsetter brukeropplevelsen er AltSignals sin Trustpilot-vurdering, med over 500 «Utmerket»-vurderinger og en samlet vurdering på 4,9/5.

Etter å ha bygget opp et hengivent fellesskap med mer enn 50.000 brukere siden lanseringen i 2017, har AltSignals etablert seg som en leder i å hjelpe alle nivåer av tradere med å tjene penger hver dag, med utrolige resultater takket være veiledning fra plattformen.

AltSignals bygger et indikatorverktøy kjent som ActualizeAI, som bruker avansert AI som utnytter naturlig språkbehandling og sentimentanalyse for hele tiden å skanne markedene for å finne maskinlæringsdrevne trading-muligheter og kommunisere dem så raskt som mulig til tradere, noe som gir dem en viktig fordel over konkurrentene og maksimerer fortjenesten som et resultat.

Signal-suksessraten taler for seg selv, med AltSignals-teknologi som leverer en suksessrate på 70 – 83 % på ETH- og BTC-trading. Denne suksessraten er et kritisk bevis som forklarer den enorme populariteten til plattformen og betyr at ASI-presale sannsynligvis er på vei til en lignende suksess.

Hvordan fungerer AltSignals?

AltSignals utnytter både fundamental analyse og teknisk analyse for å gi et komplett datasett til de avanserte algoritmene som brukes til å identifisere trading. Med tillegg av maskinlæring vil mønstergjenkjenningen være praktisk talt uovertruffen, og bidra til å drive den enorme suksessen som er oppnådd til dags dato.

Den nåværende teknologien AltAlgo™ har gitt utrolige resultater for tradere og har befestet posisjonen til AltSignals som markedsleder innen profittmaksimerende tradingsignaler på tvers av en rekke forskjellige markeder. Dette har gjort det mulig for utallige tradere å få et overtak på konkurrentene og få mest mulig ut av sin trading.

Denne utprøvde teknologien har gitt mer enn 3.700 viktige signaler til tradere, og med læringsmateriell og veiledning for å støtte tradere på alle nivåer, kan AltSignals bli et av de største samarbeidene med dyktige krypto-tradere der ute – derav spenningen for neste trinn av produktets utvikling.

ASI-presale markerer også lanseringen av ActualizeAI Club, hvor token-eiere kan bruke sine ASI-tokens til å registrere seg for å motta eksklusiv beta-tilgang til alle nye utgivelser. Gruppen tilbyr et verdifullt utsalgssted og tjener til å holde kunnskapsrike tradere foran markedene. Å bli med og delta i gruppen gir også brukere muligheten til å tjene enda flere ASI-tokens som skal lanseres i 1. kvartal 2023.

Hva er ASI?

ASI-tokenet er bygget på Ethereum-blokkjeden som gir et høyt sikkerhetsnivå for ASI-innehavere. Selve tokenet er et verktøystoken med kritiske roller på tvers av AltSignals-plattformen, med ASI-eierskap som grunnlag for å få tilgang til forskjellige eksklusive områder av plattformen og ekstra typer av signaler, som for eksempel de for ActualizeAI-produktet.

ASI vil være nøkkelen til tidlig tilgang til handelssignaler foran andre tradere, og konkurransefortrinnet dette gir er på vei til å gi stor avkastning for tokenet. Når brukere strømmer til plattformen, vil denne marginen garantert være en grunnleggende driver som bidrar til den utrolige interessen som allerede er vist så langt i prosjektets presale.

Tokenet spiller også en rolle i å muliggjøre verdiutveksling på tvers av AltSignals-plattformen, for eksempel tilgang til utdanningsressurser og mer. Dette høye nyttenivået betyr at mange forventer å se et stort kjøpspress for ASI som burde drive opp prisen på tokenet ytterligere. Som om det ikke var nok vil ASI-tokenet ha en 3 –5 års tilbakekjøps- og brennplan for å sikre en deflasjonseffekt på beholdningen av ASI som sannsynligvis vil øke prisen på tokenet.

Betraktes ASI som en god investering?

Erfarne kryptoinvestorer vet at presale av krypto kan varsle enorm avkastning, med tilgang til svært rabatterte priser tilgjengelig, samt begrenset bevissthet om prosjektet som skaper betydelige verdi. ASI sitt krypto-presale er et utrolig eksempel på dette, og gir investorer en unik mulighet til å komme ombord på et prosjekt som er bestemt for suksess.

Med prosjektets allerede enorme brukerbase og solide anmeldelser bak seg, spår analytikere en lys fremtid videre for AltSignals og ASI tilsvarende, med presale som allerede har fått inn $112k på bare 2 dager. Med mange som allerede spekulerer i om tokenet vil nå $ 1-barrieren i 2023, er det ingen tvil om at ASI-eiere vil ha et spennende 2023 foran seg.



Du kan delta i sitt ASI sitt presale her.