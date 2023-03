I følge DappRadars siste spillrapport, tok spillaktiviteten på kjeden seg opp igjen fra et “tøft” 2022 tidlig i 2023. Førende når det gjelder momentum er de vanlige aktørene i spill-fi-sektoren, spesielt Gala Games (GALA/USD), Axie Infinity (AXS/USD), Decentraland (MANA/USD), Floki Inu (FLOKI/USD), blant mange andre.

I spissen er Floki som er opp 380 %, fulgt av Wemix på 322 % ettersom game-fi-universet viser bullish tegn på vekst, i hvert fall ifølge en bemerkelsesverdig bransjeanalyserapport.

Plassen er absolutt stor nok til at mange aktører kan ta en meningsfull markedsandel. Investorer bør vurdere en diversifisert portefølje av flere prosjekter, inkludert etablerte selskaper og nykommere som Metacade som ønsker å injisere en ny grad av friskhet.

Game-fi er posisjonert for å vokse

Per DappRadar peker data på kjeden til en økning på 1,31 % i spillaktiviteten i januar. Som helhet var det 858 621 daglige Unique Active Wallets (dUAW), og dette utgjorde nesten 50 % av all dapp-aktivitet.

Disse tallene er fortsatt relativt små sammenlignet med den generelle spillindustrien som tiltrekker seg 2,69 milliarder forbrukere over hele verden. Faktisk er anslag for spillinntekter på 170 milliarder dollar i 2022 fem ganger større enn det globale filmsalget. Noen estimater peker på en global spillindustri verdt 470 milliarder dollar innen 2030.

Så dette reiser spørsmålet, hvilken rolle kryptovaluta- og blokkjedeindustrien vil spille i vekstutsiktene for spill gjennom slutten av tiåret.

Vi har faktisk sett innovasjon, fremgang og investeringer i blokkjedeteknologi og kryptovalutaer som viser at industrien spiller hardt for å konkurrere mot tradisjonelle videospill. Flere bemerkelsesverdige hendelser i 2023 alene inkluderer:

Gala Games’ oppkjøp av Ember Entertainment som vil se Embers spill integrert i Galas lag 1 blokkjede.

Square Enix sin NFT-spilllansering.

Courtside Ventures nye $100 millioner fond som fokuserer delvis på spill.

Metacade samler inn rundt 9,3 millioner dollar i fem forhåndssalgsrunder.

Metacade ser ut til å skille seg ut

Metacade skiller seg ut fra mange av sine andre spillkamerater, da den tilbyr litt av hvert for alle. Spesielt er det et spill-fi-prosjekt der spillere kan delta i spill som kan spilles etter hvert som det utvikler seg til en fullverdig DAO i 2024. Dette vil gi fellesskapet medbestemmelse i prosjektets styring ved å bruke dets opprinnelige MCADE-token. Spillere vil kunne samle tokens for å fullføre oppgaver, spille mot andre i spiller-mot-spiller-økter, skrive anmeldelser og delta i arrangementer.

Basert på Metacades vellykkede forhåndssalgsrunder kan vi se at investorentusiasme for nye prosjekter ikke bare er ekte, men den vokser. Slik det ser ut nå, priser den sjette forhåndssalgsrunden MCADE-tokenet til $0,017, noe som representerer en bemerkelsesverdig topp fra beta-runden da mynten ble verdsatt til $0,008.

Investorer som ønsker å delta i Metacades neste runde bør gjøre det foran forventningene for at prisen skal fortsette å stige etter hvert som forhåndssalgsprosessen tar slutt. Det er allment forventet at mynten deretter listes på noen av de beste kryptobørsene, inkludert Bitmart og Uniswap, og dette er vanligvis en katalysator for oppsidepotensial.

Metacade forstår investorbehov: «inntektsstrømmer fra dag én»

Å balansere brukeropplevelse med investorhensyn er ikke en lett oppgave, da de to ofte er i konflikt. Det som er bra for investorer er ikke alltid bra for brukerne, og det som er bra for brukerne er ikke alltid bra for investorer.

Metacade-sjef Russell Bennet ser ut til å ha funnet en balanse der den kan henvende seg til begge interessenter. Når han snakket på Invezz-podcasten med Dan Ashmore, erkjente Bennet mange feil fra fortiden, inkludert å haste til markedet med under pari-spill for å holde tritt med det raske tempoet i den bredere kryptoindustrien.

Denne gangen sier Bennet at han leder selskapet som en “samfunnsdrevet plattform” over en periode på to til tre år. Han sier:

Det lar våre metakadere komme inn og virkelig gjøre det de vil gjøre, som er hele det sosiale aspektet ved det er veldig basert på arkaden. Det er merket, og det er bedre å posisjonere oss for å støtte andre prosjekter enn å prøve å konkurrere med et like-for-like-spill.

Bennet forklarer videre at tokens endelige suksess ikke ville “virke nødvendigvis uten virkelig sterke planer om inntektsstrømmer.” Han sa at Metacade er fokusert på å sikre at mynten beholder sin nytteverdi, og at det er her rivaliserende spill-fi-prosjekter ikke lyktes med å komme ut på markedet, da de ikke klarte å forstå at inntekter er en “grunnleggende del” av å balansere token-økonomien.

Han sa også i podcasten:

Jeg kommer fra en forretningsbakgrunn, så inntektsstrømmer fra dag én er det viktigste.

Konklusjon: Metacade og hele game-fi-industrien ser lovende ut

Kryptoindustrien har hatt sine opp- og nedturer de siste årene, noe som betyr at investorer må være selektive, tålmodige og spille plassen på lang sikt. Dette krever at man velger en undersektor av kryptouniverset som har vist nylige tegn på momentum og deretter undersøker om disse trendene er bærekraftige.

Spill-fi-sektoren er en som sannsynligvis vil vokse i løpet av de kommende årene. Selv om det viser vekstrater som ligner på den tradisjonelle spillindustrien, bør investorer fortsatt være i stand til å komme videre.

Det som kreves er at investorer gjør leksene sine og vurderer potensialet for gamle spillere og nykommere, som Metacade. I Metacades tilfelle appellerer prosjektet til spillere, og administrerende direktørs bakgrunn og erfaring gjør det klart at en rimelig avkastning for investorer også er en del av veikartet.