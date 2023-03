De billigste kryptoene å kjøpe i 1. kvartal 2023 – eksperter deler sine favoritter

Alice er en reporter for Invezz, som dekker valuta- og kryptovalutamarkeder over hele verden. Hun startet med å handle… Les mer

De beste billige kryptoene kan eksplodere i verdi i løpet av kort tid. De som klarer å avdekke den neste store mynten kan se vanvittig avkastning på sin tidlige investering – men det er ikke alltid så lett. «Small cap»-kryptoer er ofte investeringer med høy risiko og høy avkastning, så det er alltid viktig å ha en diversifisert portefølje når du ser etter slike muligheter i markedet.

For å finne ut hvilke token-mynter som er verdt å investere i, og som kan gi høyest avkastning i kryptomarkedene de neste årene, har vi samlet noen av de beste billige kryptoene du kan kjøpe i 2023:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Dogecoin (DOGE)

Filecoin (FILE)

Chainlink (LINK)

UniSwap (UNI)

Luna Classic (LUNC)

Stellar (XLM)

Cardano (ADA)

The Sandbox (SAND)

Ripple (XRP)

Apecoin (APE)

1. AltSignals (ASI)

Hva er AltSignals?

AltSignals holder på å utvikle et nytt AI-drevet tradingverktøy kalt ActualizeAI, som er designet for å skanne kryptomarkedene automatisk og gi nøyaktige kjøps- eller salgssignaler for investorer.

Prosjektet ble først lansert i 2017 og har hatt en imponerende suksessrate i løpet av denne perioden. Den proprietære handelsindikatoren, AltAlgo™, hjalp alle som matchet dens transaksjoner til å tidoble porteføljen sin i løpet av 19 separate måneder. AltAlgo™ er plattformens avanserte algoritmiske verktøysett, som nå modifiseres med kunstig intelligens.

ActualizeAI bruker prediktiv modellering og naturlig språkbehandling (NLP) for å forbedre volumet og nøyaktigheten av trading-signaler. Den analyserer store mengder markedsdata, inkludert prisindikatorer og markedsoppfatninger.

Det nye ASI-tokenet vil gi tilgang til ActualizeAI. Andre bruksområder for tokenet inkluderer tilgang til AI Members Club, et dedikert fellesskap der medlemmene kan teste ut nye tradingsverktøy før de offisielt lanseres og konkurrere i online trading-turneringer om sjansen til å vinne premier i kryptovaluta.

Grunner til å kjøpe ASI

ASI-token har nettopp lansert sitt opprinnelige krypto-presale og ser foreløpig ut til å være undervurdert. Prisen på det opprinnelige tokenet vil stige fra $ 0.012 til $ 0.02274 i løpet av dens presale, og eksperter spår noen eksplosive prisstigninger mot slutten av året.

Siden AltSignals hjelper hvem som helst med å tjene penger mens de trader de ustabile kryptomarkedene, kan den unike AI-baserte løsningen tjene mange kryptobrukere over tid. Den lave startprisen på ASI forventes å stige betydelig, noe som gjør den til en av de beste billige kryptovalutaene å kjøpe i 2023.

>>> Du kan delta i AltSignals presale her <<<

2. Metacade (MCADE)

Hva er Metacade?

Metacade er et omfattende GameFi-prosjekt som tilbyr et stort utvalg av forskjellige play-to-earn-spill på ett og samme sted. Det tar sikte på å bli den største on-chain-arkaden, og tilbyr blokkjede-brukere endeløse arkadespill som alle har integrerte økonomiske belønninger.

Plattformen tilbyr flere innovative inntektsmekanismer, inkludert Create2Earn – der brukerne kan tjene MCADE-tokens ved å bidra til fellesskapet. Metacade er et knutepunkt for Web3-brukere, der alle kan få tilgang til den nyeste blokkjede-gaming alfaen og tjene belønninger bestående av kryptovaluta for sine bidrag.

Metacade kommer også til å annonsere ledige stillinger hos noen av Web3s heteste oppstartsbedrifter gjennom Work2Earn-delen av plattformen. Brukere kan sikre seg deltids- eller heltidsstillinger og tjene MCADE-tokens ved å teste ut nye arkadespill før de lanseres i metaverset.

I tillegg til å tilby et stort utvalg av ulike P2E games, vil Metacade også støtte utviklingen av nye P2E-titler gjennom Metagrants-programmet. Brukerne kan stemme for å avgjøre hvilke nye P2E-spill de helst vil spille før Metacade gir direkte finansiering og bringer spillet inn på plattformen.

Grunner til å kjøpe MCADE

Metacade tilbyr både uformell og konkurransepreget gaming på tvers av mange ulike spillopplevelser. Brukere kan spille alene mens de tjener kryptobelønninger eller bli med i betalte turnering for å få sjansen til å vinne store premier betalt i MCADE.

MCADE-tokenet ble nylig lansert under et presale og har allerede samlet inn over $12.2m i investeringer. Prosjektet ligger an til å fortsette sin raske utvikling ettersom det er påvist en stor etterspørsel etter et prosjekt som leverer en unik blokkjede-spillopplevelse.

MCADE stiger fra $ 0.008 til $ 0.02 i løpet av sitt presale, noe som gir investorer begrenset med tid til å engasjere seg, før den lanseres på både sentraliserte og desentraliserte kryptobørser. Metaverse-arkaden ser ut til å ha en lys fremtid i verden av blokkjede-spill, noe som gjør MCADE til en av de beste billige kryp-totokene å kjøpe nå.

>>> Du kan delta i Metacades presale her <<<

3. Dogecoin (DOGE)

Markedsverdi: $ 9.4 milliarder

Hva er Dogecoin?

Dogecoin (DOGE) er en peer-to-peer-kryptovaluta som først ble introdusert i 2013 av en gruppe programvareingeniører. Tokenet har utbredt bruk over hele verden og har blitt stadig mer populært. Selv om den opprinnelig ble opprettet som en spøk, har blokkjeden lave transaksjonsgebyrer og rask behandlingstid.

Dogecoin har en entusiastisk brukerbase som har bygget en sterk tilstedeværelse på sosiale medier i løpet av de siste årene. Bortsett fra de praktiske bruksområdene har Dogecoin blitt populær for sin lekne energi. Tokenet ble inspirert av et kjent internettmeme og har spredd seg takket være den inkluderende nettkulturen.

Dogecoin-fellesskapet er nå den beste meme-mynten etter markedsverdi og er et av de mest anerkjente merkene i Web3. Den raske veksten og morsomme holdningen, kombinert med høyprofilerte støttespillere, inkludert Elon Musk, har ført til massiv oppmerksomhet og investeringer i tokenet.

Grunner til å kjøpe DOGE

Som en av de mest kjente kryptovalutaene i verden drar Dogecoin nytte av konstant oppmerksomhet. Dette kan generere en økende mengde investeringer i tokenet over tid, noe som vil hjelpe tidlige token-innehavere.

Til den nåværende prisen på $ 0.07, er DOGE et av markedets beste billige kryptovalutaer. Som en billig meme-krypto og et alternativ til andre kryptoaktiva hviler DOGE for tiden på et multi-year nivå av prisstøtte. DOGE kan forbli et topp 10-token i kryptomarkedet takket være den langsiktige støtten fra spekulative investorer.

Siden Dogecoin kan validere transaksjoner mer effektivt enn de fleste andre proof-of-work-blokkjeder, er det en gyldig metode for å behandle globale transaksjoner. Den opprinnelige tokenprisen har rikelig med oppadgående potensiale, noe som gjør DOGE til en av de beste billige kryptoene å kjøpe nå.

4. Filecoin (FIL)

Markedsverdi: $ 2.4 milliarder

Hva er Filecoin?

Filecoin (FIL) er en kryptovaluta som tilbyr innovative løsninger for nettbasert datalagring. Nettverket utnytter blokkjede-teknologi for å levere et desentralisert alternativ til allerede eksisterende lagringsløsninger, noe som kan bidra til å unngå sikkerhetsproblemer ved å stole for mye på sentraliserte databaser.

Det opprinnelige tokenet, FIL, kan brukes til å kjøpe og selge lagringsplass på nettet ved hjelp av Filecoin-nettverket. Tokens forenkler også innhenting av data, ettersom tokenet fungerer som et insentiv for uavhengige parter som støtter blokkjeden med sine personlige datamaskiner.

Filecoin gjør det mulig for brukerne å tjene penger ved å lagre krypterte data sikkert på enheten sin, noe som gjør det til et fullstendig desentralisert nettverk. Brukerne fungerer som noder i nettverket, og bidrar til å lagre filer og muliggjøre en robust og pålitelig datalagringstjeneste.

Nettverket er i samsvar med alle gjeldende personvernlover, samtidig som det gir en økonomisk tilnærming til datalagring. Det åpne nettverket tilbyr også sikkerhet og pålitelighetsgarantier, noe som gjør det til et attraktivt alternativ for både enkeltpersoner og bedrifter.

Grunner til å kjøpe FIL

Filecoin har etablert seg som et av de mest lovende kryptoprosjektene innen kryptoverdenen. Tokenprisen steg betydelig i løpet av oksemarkedet i 2021 og nådde nesten $ 200 per FIL.

Filecoin er en blokkjedeplattform bygget for å tilby nyttige løsninger på naturlige svakheter knyttet til sentraliserte servere. Siden sentraliserte servere oppbevares på ett sted, kan ethvert strømavbrudd eller uforutsette ødeleggelser sette online data i fare. Introduksjonen av blokkjeden som en sentral løsning på dette problemet er en av hovedårsakene til at FIL er en av de beste billige kryptoene å kjøpe.

FIL-tokenet har en medfødt nytteverdi i Filecoin-økosystemet, og ligger for tiden et stykke unna sitt rekordhøye nivå. Eksperter spår at FIL vil gjenvinne sitt tidligere prisnivå ettersom det er få konkurrerende blokkjeder som distribuerer desentraliserte lagringsløsninger. Til en pris på $ 6,10 er det en av de beste billige kryptovalutaene for kryptoinvestorer i 2023.

5. Chainlink (LINK)

Markedsverdi: $ 3.4 milliarder

Hva er ChainLink?

ChainLink, også kalt LINK, er et blokkjede-basert oracle-nettverk. ChainLink ble opprettet for å bygge bro mellom on-chain- og off-chain-systemer. Den gjør dette ved å registrere off-chain-data på nettverket sitt, noe som gjør det mulig for utviklere å koble eksterne datakilder og API-er til skreddersydde desentraliserte apper (dApps).

ChainLinks desentraliserte oracle-nettverk er en levedyktig løsning for selskaper som ønsker å gå bort fra sentraliserte strukturer. Alle data som registreres i ChainLink-nettverket kan brukes i smart-kontrakter, noe som gjør det mulig å bygge mer komplekse applikasjoner og et bredere utvalg av bruksområder for blockchain-teknologi.

ChainLink har vist seg å være en av de mest allsidige blokkjede-aktiverte protokollene som er i drift i dag. Siden den er kompatibel med Ethereum Virtual Machine (EVM), som kan registrere data fra konvensjonelle kilder, har den blitt integrert med et stort antall forskjellige applikasjoner siden den først ble lansert i 2017.

Grunner til å kjøpe LINK

ChainLink hjelper globale peer-to-peer-applikasjonsnettverk med å bli mer avanserte, noe som gjør det til et av de mest verdifulle kryptovaluta-prosjektene i Web3. Oracles fungerer sammen med eksisterende blokkjede-infrastruktur og tilbyr en unik løsning som har utvidet det overordnede innovasjonsnivået i kryptomarkedet.

Den nåværende prisen på $ 6,70 vil sannsynligvis øke betydelig over tid, ettersom ChainLink tilbyr et blockchain-nettverk som går utover den vanlige globale infrastrukturen for betaling. Det bidrar direkte til å utvide kryptovaluta-bevegelsen. LINK-verktøyet representerer derfor en sterk investering for fremtiden til kryptoindustrien og er en av de beste billige kryptovalutaene for investorer i 2023.

6. UniSwap (UNI)

Markedsverdi: $ 4.6 milliarder

Hva er UniSwap?

UniSwap (UNI) er en desentralisert børs bygget på Ethereum-blokkjeden som lar brukerne handle digitale eiendeler, inkludert både fungible og ikke-fungible tokens. UniSwap bruker en åpen open-source-protokoll som gjør at alle kan få tilgang til funksjonene og tjenestene ved å ganske enkelt koble til kryptolommeboken sin.

Det er den største plattformen i det desentraliserte trading-området i henhold til totalt omsatt volum. Den desentraliserte appen er sikret gjennom smarte kontrakter, som automatisk utfører blokkjede-transaksjoner. Dette gir brukerne full kontroll over midlene sine til enhver tid, og eventuelle ondsinnede eller uønskede transaksjoner kan trekkes tilbake i løpet av sekunder.

UniSwaps UNI-token tilbyr brukerne stemmerett på visse beslutninger, ettersom prosjektet styres av en desentralisert autonom organisasjon (DAO). Det er en av de mest brukte desentraliserte applikasjonene i Web3, og tilbyr støtte for Ethereum lag-1 og ulike lag-2 blokkjeder, inkludert Polygon, Arbitrum og Optimism.

Grunner til å kjøpe UNI

UNI-token har innebygde nyttefunksjoner og støtter driften av UniSwap direkte. Som en ledende kryptobørs tilbyr UniSwap et utvalg av tjenester, inkludert likviditetsforsyning, som alle kan bidra til mens de tjener en passiv avkastning, og forenklede peer-to-peer-overføringer av kryptovaluta og umiddelbare betalinger.

UNI har vært en av de mest populære digitale valutaene siden den ble lansert i 2020. Tokenet er for tiden verdsatt til kun $ 6.05 dollar, og det vil sannsynligvis fortsette å vokse i verdi de neste årene. Dette gjør det til en av de beste billige kryptoene å kjøpe, med betydelig oppadgående potensial.

7. VeChain (VET)

Markedspris: $ 1.6 milliarder

Hva er VeChain?

VeChain er en ledende blokkjedeplattform for produkter fra den virkelige verden, ettersom den tilbyr en desentralisert løsning for registrering av alle dataene i forsyningskjeden. Ved å utnytte blokkjede-teknologi forsøker VeChain å bygge et tillitsbasert og distribuert business-økosystem uten at det går på bekostning av sikkerheten.

VeChain-økosystemet er selvsirkulerende og bærekraftig. Prosjektet utviklet VeChainThor-blokkjeden, et EVM-kompatibelt nettverk som gjør det mulig for uavhengige parter å lansere sine egne desentraliserte applikasjoner.

VeChain hjelper bedrifter med å spore produkter gjennom hele forsyningskjeden uten å risikere modifiserte eller manipulerte data. Dette bidrar til å sikre at sluttbrukerprodukter er av høyeste kvalitet, og hjelper også bedriftene til å bli mer effektive.

Grunner til å kjøpe VET

VeChain bruker et to-token-system for å dempe markedsspekulasjon. Spekulasjoner skaper volatilitet i kryptomarkedene, men VET er et stabilt nyttetoken for VeChain-blokkjeden, takket være forbindelsen til VTHO-tokenet.

VeChain har etablert partnerskap med flere globale selskaper, inkludert BMW Prosjektet er en teknologi på bedriftsnivå som bidrar til å sikre forsyningskjeden det høyeste effektivitetsnivået for førsteklasses produkter.

VET er derfor en lovende investering i et unikt blokkjede-nettverk og en av de beste billige kryptovalutaene på markedet. Tokenet er for tiden verdt kun $ 0.02 dollar, noe som gjør det til en billig krypto å kjøpe i 2023.

8. Stellar (XLM)

Markedsverdi: $ 2.1 milliarder

Hva er Stellar?

Stellar (XLM) er en open-source, desentralisert protokoll som er spesielt utviklet for å muliggjøre sikre betalinger over hele verden. Ved hjelp av XLM kan finansinstitusjoner flytte penger raskt, pålitelig og til en lavere kostnad enn tradisjonelle systemer kan tillate.

Transaksjoner på tvers av landegrensene er vanligvis langsomme og dyre, ettersom det utdaterte ledger-systemet må passere gjennom flere sentraliserte organisasjoner og gjennomgå byråkratisk validering. Alle transaksjoner på blokkjeden Stellar gjennomføres derimot i løpet av sekunder, ettersom det desentraliserte nettverket av noder kan validere transaksjoner nærmest umiddelbart.

XLM-tokens brukes som en formidlingsvaluta i Stellar-nettverket, slik at alle brukere kan gjennomføre transaksjoner uten å være avhengige av sentraliserte finansielle nettverk. Tokenene gir likviditet i begge ender av transaksjonen, som enkelt kan veksles til alternative valutaer, inkludert fiat, noe som minimerer administrasjonskostnadene for det globale finanssystemet.

Grunner til å kjøpe XLM

XLMs raske behandling, lave avgifter og sikre infrastruktur gjør den ideell for både banker, bedrifter og enkeltpersoner. Den opprinnelige tokenprisen er for tiden $ 0.08, noe som gjør den til en av de beste billige kryptovalutaene for investorer i 2023.

Stellar er fremtidens betalingsnettverk og kan bidra til å revolusjonere måten folk handler på i hverdagen. Prosjektet har allerede inngått partnerskap med store finansinstitusjoner, blant annet JP Morgan, noe som gjenspeiler tokenets innebygde nytteverdi og prosjektets langsiktige mål.

9. Cardano (ADA)

Markedsverdi: $ 11.8 milliarder

Hva er Cardano?

Cardano (ADA) er et desentralisert offentlig blokkjede- og kryptovaluta-prosjekt og en av de første populære blokkjedene som bruker en «proof-of-stake»-konsensusprotokoll. Cardano er basert på peer-reviewed forskning utført av Cardano Foundation, og er nå en av de mest verdifulle innovasjonene innen blokkjeder i Web3.

Nettverket er en «open-source distributed ledger» som oppnår konsensus gjennom proof-of-stake-systemet. Denne metoden er mer energieffektiv enn eldre alternativer, uten å bruke databehandlingskraft eller kompromittere sikkerheten. Cardano er også i stand til å støtte tilpassede applikasjoner raskere og billigere enn konkurrerende nettverk, takket være sin innovative protokoll.

Cardanos opprinnelige kryptovaluta, ADA, tilbyr innehavere tilgang til ulike Cardano-baserte produkter, tjenester og dApps. Blokkjeden er hjemmet til en komplett pakke med DeFi-tjenester, NFT-er og blokkjede-spill, og innehavere kan også tjene en passiv inntekt ved å sette inn tokens og gi dataplass til blokkjede-infrastrukturen.

Grunner til å kjøpe ADA

Cardano har hatt en enorm vekst siden lanseringen i 2017. Det er nå en topp 10 kryptovaluta etter markedsverdi og utvilsomt en av de beste billige kryptoinvesteringene for øyeblikket. Cardano lanserer en lag-2 skalerbarhetsløsning for blokkjeden kalt Hydra, som forventes å øke antall transaksjoner som kan behandles av nettverket til 1 million per sekund (TPS).

ADA er et solid tilskudd til enhver kryptoportefølje ettersom det representerer et ekstremt ytelsessterkt desentralisert nettverk. ADA-tokens brukes til å betale transaksjonsgebyrer og for å stimulere noder, som tjener kryptobelønninger i retur for å sikre nettverket. Brukere kan samle digitale eiendeler i form av NFT-er og dra nytte av en rekke uavhengige dApps, noe som gjør Cardano til en av de beste lavpris-kryptovalutaene akkurat nå.

10. The Sandbox (SAND)

Markedsverdi: $ 886 milliarder

Hva er The Sandbox?

Sandbox (SAND) er en desentralisert gaming-plattform bygget på Ethereum-blokkjeden. Den lar hvem som helst skape egendefinerte spillopplevelser ved hjelp av et integrert verktøysett, inkludert 3D-elementer og hele virtuelle verdener som har tilpassede regelverk.

Alle kreasjoner i The Sandbox kan generere inntekter, ettersom de kan myntes som NFT-er og omsettes direkte på plattformens markedsplass. De kan til og med omgjøres til fiat-valutaer. Dette insentiverer skaperne til å bygge egendefinerte spillopplevelser som fritt kan brukes av alle i det desentraliserte nettverket. Dette har ført til et stort utvalg av aktiviteter som kan oppleves i et enkelt virtuelt virkelighetslandskap.

Denne gameplay-stilen med brukergenerert innhold (UGC) har blitt popularisert i nyere tid. The Sandbox bringer nå denne sjangeren inn i blokkjeden slik at brukerne kan eie, administrere, trade og til og med generere en passiv inntekt fra gameplayet sitt. The Sandbox kan stå i spissen for play-to-earn-revolusjonen takket være sin unike metaverse-verden.

Grunner til å kjøpe SAND

SAND-tokenet er byttemiddelet som bruker betalingsnettverk til The Sandbox, noe som gir stor nytteverdi og en jevn strøm av etterspørsel fra brukerne. Det har også «deflationary tokenomics», noe som betyr at enhver økning i etterspørselen sannsynligvis vil presse prisen oppover.

Innehavere av SAND-mynter kan forvente betydelig avkastning på investeringen, ettersom tokenprisen for øyeblikket er mindre enn $ 0.60. Eksperter spår at SAND vil gjenvinne sin tidligere rekordhøyde pris på $ 7,20, noe som gjør den til en av de beste kryptovalutaene for investorer i 2023.

11. Ripple (XRP)

Markedsverdi: $ 18.6 milliarder

Hva er Ripple (XRP)?

XRP, også kjent som Ripple, er en kryptovaluta designet for å forbedre effektiviteten til tradisjonelle finansielle systemer. Tokenet kan erstatte tradisjonelle betalingsmetoder på tvers av landegrensene, ettersom det muliggjør raske globale transaksjoner til en brøkdel av kostnadene som eldre metoder medfører.

Den opprinnelige valutaen, XRP, ble først lansert i 2013 og har med tiden blitt svært populær. Flere store finansielle institusjoner har inngått partnerskap med Ripple, som er selskapet som skapte kryptovalutaen XRP. Disse partnerskapene omfatter blant annet Santander, Bank of England og JP Morgan.

Potensialet til XRP er enormt ettersom det er et svært sikkert, desentralisert, globalt betalingssystem. XRP-tokens gir øyeblikkelig likviditet for finansielle institusjoner, slik at valutatransaksjoner kan skje raskere og billigere enn tidligere. Dette gir den en naturlig appell for banker og andre internasjonale betalingsbehandlere.

Grunner til å kjøpe XRP

Til tross for Ripples pågående rettssak med Securities and Exchange Commission (SEC), er XRP fortsatt en topp 10 kryptovaluta etter markedsverdi. Det er allment antatt at Ripple vil komme ut av rettssaken uten å bli straffeforfulgt, noe som kan gi klarhet i reguleringen og øke investorenes tillit til XRP.

Ripple har skapt en innovativ distribuert ledger-teknologi (DLT) som kan tjene det tradisjonelle finanssystemet i stedet for å erstatte det. Dette gir den et stort potensial for fremtiden, ettersom den lave prisen på $ 0.36 sannsynligvis ikke gjenspeiler prosjektets sanne verdi.

XRP kan ha et betydelig potensial hvis den vinner den pågående rettssaken med SEC. Dette gjør det til et av de beste billige kryptovaluta-tokens å kjøpe akkurat nå, ettersom ethvert positivt utfall kan få XRP-prisen til å skyte i været.

12. Apecoin (APE)

Markedsverdi: $ 1.6 milliarder

Hva er ApeCoin?

ApeCoin (APE) er et kryptotoken bygget på Ethereum-nettverket. Primært APE er governance token for APE Foundation – en DAO som tar sikte på å støtte utvidelsen av desentraliserte nettsamfunn. Prosjektet er inspirert av Bored Ape Yacht Club (BAYC), som er en av de mest verdifulle NFT-kolleksjonene i Web3.

APE Foundation gir økonomisk støtte til metaverse-prosjekter innenfor virtuell virkelighet som baserer seg på blokkjedeteknologi. Ved å gjøre dette håper prosjektet å innlede en desentralisert fremtid for internett, der inkluderende fellesskap kan operere uten ekstern kontroll.

APE-økosystemet er hjemmet til flere store prosjekter, inkludert Otherside. Otherside gjenspeiler kjerneverdiene i ApeCoin-prosjektet, ettersom det er et massivt play-to-earn -metaverse der gameplayet handler om å fritt utforske en oppslukende multiplayer-verden.

Grunner til å kjøpe APE

APE-tokenet eksploderte i popularitet etter at den ble lansert i 2022. Det er fortsatt relativt nytt, noe som gir det et stort oppadgående potensial fra den nåværende prisen på $ 4.37. Visjonen til ApeCoin er unik, ettersom den fremhever betydningen av kryptovaluta som en kulturell bevegelse.

APE forventes å tiltrekke seg et økende antall brukere over tid. Prosjektet støttes allerede av et betydelig antall Web3-investorer, noe som gjør det mulig for DAO å støtte nye prosjekter i Web3. Det er en av de billigste krypto-tokenene av sitt slag, og dermed kan det ha et stort oppadgående potensial.

Hva er den beste billige kryptoen å kjøpe akkurat nå?

Metacade tilbyr spillere den største kolleksjonen av play-to-earn (P2E) arkadespill som er å finne på blokkjeden. Dette gir det et enormt potensial for fremtidig brukervennlighet, spesielt når man vurderer tilleggsfunksjoner som Work2Earn og Create2Earn.

Metacades sjenerøse inntektspotensial tilrettelegges av integrasjonen med blokkjeden. Plattformen lar alle tjene en kryptoinntekt mens de har det gøy, møter andre og bruker desentraliserte finansielle tjenester. Metacade oppfyller alle kravene til langsiktige investorer i Web3, og det kan gi vanvittig avkastning som et resultat.

Ofte stilte spørsmål om krypto (FAQs)

Bør jeg kjøpe «penny-cryptos» for å bygge en mangfoldig portefølje?

Penny-kryptoer kan være en fin måte å begynne å investere, så vel som å diversifisere en kryptoportefølje, da de ofte kan gi den høyeste prosentvise avkastningen og de er billige. Mange erfarne investorer tildeler ofte en mindre del av formuen sin til denne typen investeringer, som er kjent som «high-risk high-return» investering.

Hva er Web 3.0-kryptomynter?

Web 3.0-kryptomynter er digitale valutaer som vanligvis opererer på desentraliserte peer-to-peer-nettverk. Kryptovalutaer er sjeldent underlagt en sentralisert enhet, noe som betyr at hvem som helst fritt kan bli medlem av nettverk og sende finansielle verdier over hele verden med få begrensninger.

Hvilken krypto vil blomstre i 2023?

Prognosene for 2023 er at vi vil se en langsiktig omvending av trenden i kryptomarkedene, noe som betyr at mange ulike tokens kan gi betydelig avkastning. Noen av de mest lovende prosjektene akkurat nå er AltSignals og Metacade, som nettopp har lansert sitt token under et presale event.

Hvilken billig kryptovaluta er best å kjøpe nå?

AltSignals ser ut til å være det perfekte tilskuddet til enhver investeringsportefølje, ettersom det er godt posisjonert for fremtidig vekst. Prosjektet kombinerer AI-teknologier med blokkjeden for å levere en nyttig trading-løsning, noe som gir det et enormt potensial for fremtiden.

Hva er den billigste meme-kryptoen?

En av de billigste meme-kryptoene som er tilgjengelige akkurat nå er Dogechain (DC), som gir smart kontrakts-kompatibilitet til Dogecoin- blokkjeden. Den anses å ha et stort potensial for fremtidig avkastning, noe som gjør den til en av de beste billige kryptoene å investere i nå.

