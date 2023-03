Jeg har skrevet mye om tvilen min rundt verdien innenfor web3 og metaverset, og hypen rundt rommet.

Mens noen er uenige i dette, er det ingen tvil om at det siste året eller så har vært veldig tøft på plassen for øvrig. Skandaler som LUNAs dødsspiral og Celsius’ kollaps i fjor sommer tjente til å kratere kryptovalutamarkedet som helhet. Og det er uten engang å nevne FTXs bortgang.

Men aktiviteten fortsetter i rommet. For å få et innblikk i hvordan grunnleggere forblir standhaftig og fast bestemt på å pløye videre, intervjuet vi administrerende direktør i web3-selskapet VUCA Digital, Pan Lorattawut.

Invezz (IZ): Kan du begynne med å fortelle oss litt om deg selv?

Pan Lorattawut (PL): Mitt navn er Pan Lorattawut, og jeg fungerer som administrerende direktør for VUCA Digital, som driver CROWN Token Project. Jeg ble involvert i VUCA da jeg begynte i morselskapet, T&B Media Global, i 2019.

Min bakgrunn er innen finansielle tjenester – jeg var tidligere i et fullservice-investeringskonsulent- og rådgivningsfirma – og derfor fører jeg tilsyn med VUCAs investeringer, digitale eiendeler, strategi og forretningsutvikling. Arbeidet mitt innen trad-fi og fintech har trukket meg naturlig inn i banen til DeFi og Web3.

IZ: Etter din erfaring, hvordan har synet på metaverse/web3-området endret seg det siste året?

PL: Noen institusjoner har pekt på problemene Web3-området har opplevd det siste året som en grunn til ikke å stole på det eller å betrakte det som en svindel. Men mange individuelle brukere og potensielle kunder er fortsatt veldig interessert i blokkjeden, metaversen og kryptovalutaen, og nye brukere kommer inn i rommet hver dag.

Folk tror på potensialet i den virtuelle verden og hvordan det vil påvirke livene våre og virksomhetene våre. Noen kan være motvillige til å være den første adoptanten, men ønsker ikke å bli etterlatt. Spørsmålet nå er ikke ‘er dette en ekte ting?’ men “hvordan skal vi ta i bruk denne teknologien i vår forretningsmodell?” og “vil utbredt adopsjon komme raskere enn vi opprinnelig trodde?”

IZ: Er det en utfordring å innovere i et tøft makroøkonomisk miljø?

PL: Det er faktisk ikke mer av en utfordring enn i mer velstående tider. Uansett, som gründer må du være iherdig, ha en original idé som skiller seg ut fra konkurrentene, og vite hvordan du får kontakt med de rette menneskene.

Det kan være mindre finansiering tilgjengelig enn i et mer optimistisk marked, men du vil fortsatt konkurrere om disse ressursene uansett. Et tøft marked er en tid for et selskap å bygge, utvikle og vurdere måten kapitalen forvaltes på.

IZ: Hvordan vil et bjørnemarked påvirke kryptoindustrien fremover?

PL: Crypto er i sin boom-and-bust-syklus. Etter hvert som mer uredelighet avsløres og markedet når et lavpunkt, vil prisene bunne ut. Investorer bør da bedre kunne skille gode prosjekter og plattformer med fundamentale elementer og troverdighet fra de svakere.

I en større skala påvirker et bjørnemarked folks tillit til kryptovalutaer. De mener en eiendel hvis verdi svinger dramatisk er for volatil til å være levedyktig på lang sikt og til å bygge inn i økonomien.

Det vi lærer er at vi må bruke disse valutaene og eiendelene på riktig måte til rett tid. Å finne ut hvilke bransjer de skal innlemmes i, og hvilken demografi de skal appellere til, vil sikre den langsiktige troverdigheten og stabiliteten til krypto uansett om markedet er bjørn eller okse.

IZ: Hva er den generelle holdningen til krypto i Asia?

PL: Crypto er mye brukt i Asia og vokser fortsatt. Den store ungdomsbefolkningen er en teknisk innfødt, teknologikyndig gruppe, veldig åpen for å prøve nye ting. De eldre generasjonene blir også mer åpne og villige til å eksperimentere med krypto og digitale eiendeler.

I begynnelsen dominerte det spekulative aspektet markedet. Og selv etter et par stormer, er krypto fortsatt her, gründere utvikler fortsatt prosjekter, og VC-er investerer fortsatt i dem. Synet mot krypto handler nå mer om dens virkelige virksomhet og vekstmuligheter.

Web3-prosjekter i Asia er drevet av etterspørsel fra sluttbrukere og ulike forretningssektorer – for eksempel finansielle tjenester, underholdning, helsevesen, detaljhandel og e-handel. Dette er raskt voksende bransjer som også søker å bruke blokkjedeteknologi i sin virksomhet.

Fordeling av makt, deltakelse av fellesskapet, større nytte og belønninger og fordeler er alle egenskaper som støtter veksten av Web3-industrien.