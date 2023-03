De siste dagene markerte en vanskelig tid for investorer da ikke én, men tre bemerkelsesverdige banker kollapset under press, og bidro til et allerede anspent investeringsmiljø. Investorer må nå forholde seg til frykten for ytterligere bankkrakk på toppen av inflasjons- og sysselsettingsbekymringer, spørsmål om hvordan økonomien vil reagere på potensielle nye renteøkninger, den pågående krigen i Ukraina og mye mer.

Men samtidig økte Bitcoin (BTC/USD) 15 % for å starte uken og handlet kort over det viktigste motstandsnivået på $25 000 på tirsdag. Ser vi over en syv-dagers, 30-dagers og 60-dagers periode, er det klart at investorer for tiden favoriserer ikke bare Bitcoin, men det bredere kryptomarkedet med grunn til å tro at momentumet kan opprettholdes gjennom hele året.

Denne entusiasmen kan og bør sildre ned hele kryptosektoren og til og med påvirke forhåndssalgsprosjekter positivt, som Metacade.

Investorer “ser etter alternative valutaer”

Vi kan fortsatt telle på én hånd antall dager siden Silicon Valley Banks (NASDAQ:SIVB) kollaps og påfølgende panikk som ikke har gitt seg til tross for et oppsving i aksjekursene på tirsdag. Bankkjøringene som er sett de siste dagene og muligheten for flere til å komme er enda flere bevis på den ødelagte naturen til tradisjonell finans og mangel på investortillit til det enkle konseptet om en banks evne til å holde kundenes midler sikre og lett tilgjengelige.

Selv bemerkelsesverdige milliardærinvestorer som har eksistert i flere tiår og opplevd alle typer skrekk er bekymret. Carl Icahn er ett eksempel på en investor som ringer alarmklokkene. Han sa på CNBCs “Closing Bell” tirsdag at vi “absolutt har et stort problem i økonomien vår” og voldsom inflasjon er “det verste økonomien kan ha.”

Så representerer dette et vannskille for krypto og kanskje mindre oppstart som Metacade?

Nigel Green er administrerende direktør i deVere Group, et stort uavhengig finansiell rådgivningsfirma. Han sa i en uttalelse innhentet av Invezz at Bitcoin og krypto “fungerer som en trygg havn” da Wall Street er “forkrøplet av en nådeløs agenda med renteøkninger.” Han legger til:

Investorer ser derfor etter alternative valutaer, som kryptovalutaer. Fremover vil disse i økende grad konkurrere med tradisjonelle, fiat, og dette vil bidra til å utløse den avtagende dominansen til for tiden ledende internasjonale valutaer.

