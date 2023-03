Nye ICO-kryptoprosjekter – hvorfor disse 15 myntene er de beste ICOene å kjøpe nå

Alice er en reporter for Invezz, som dekker valuta- og kryptovalutamarkeder over hele verden. Hun startet med å handle… Les mer

Det er ingen bedre tid til å investere i et prosjekt som skal skyte gullpilen enn på ICO-stadiet. Alle investorer vet at å komme inn så tidlig som mulig på et vellykket prosjekt praktisk talt kan garanterer livsendrende avkastning når prosjektet utvikler seg og kryptopublikummet begynner å kjenne på frykten for å gå glipp av noe.

Hva er de beste krypto-ICOene som kan gi fortjeneste i 2023?

Det kan imidlertid være vanskeligere å finne ICOen som mest sannsynlig vil gi stor avkastning. Det er viktig å gå gjennom alle aspekter av et prosjekt for å identifisere sannsynligheten for at det slår gjennom.

Heldigvis for investorer er det et bredt spekter av forskjellige kryptoeksperter som kontinuerlig vurderer markedet for muligheter. Her er noen av kryptoprosjektene de mener mest sannsynligvis vil oppleve massiv prisstigning i løpet av 2023, og årene som kommer:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) ASTL (ASTL) Brickken (BKN) MOOVY (MOIL) Dogeliens (DOGET) ALINK AI (ALINK) Vivi (VIVI) Dogodoge (DOGODOGE) RenQ Finance (RENQ) Ecoterra (ECOTERRA) Artefact (ARTY) JournArt (JART) Rocketize (JATO) NeurSwap (NEUR)

1. Metacade (MCADE) – ønsker å vinne GameFi-revolusjonen

Hva er Metacade?

Metacade er et nytt og revolusjonerede prosjekt som ser ut til å posisjonere seg som det bankende hjertet i den spirende GameFi-bevegelsen. Teamet lanserte nylig en utrolig godt mottatt whitepaper som i detalj skisserte Metacade-teamets ambisiøse planer om å endre måten spillere liker hobbyen sin på.

Med kryptoindustriens eksperter så fulle av ros for det nye prosjektet, er det ingen overraskelse at forhåndssalget har sett intenst med aktivitet. Det store antallet investorer som skynder seg for å sikre sin MCADE til de svært rabatterte prisene har ført til at totalen samlet inn allerede har nådd $12.7m på bare 17 uker.

Flaggskipet til det planlagte Metacade-økosystemet er den største play-to-earn (P2E) arkaden som noen gang har blitt opprettet. Omfanget av ideen vil sikre at Metacade kan rette seg mot store deler av det eksisterende spillfellesskapet ved å ta vare på mange forskjellige typer foretrukne spillopplevelser.

Denne bredden sees også i utformingen av prosjektets omfattende belønningssystem, med brukere som ikke bare kan tjene på spillaktiviteter, men til og med på andre handlinger som forbedrer brukeropplevelsen i økosystemet – for eksempel å dele alfa eller skrive spillanmeldelser.

Prosjektet bruker MCADE-verktøyet som valuta for plattformen. Ettersom prosjektets brukerbase uunngåelig vokser i løpet av de kommende årene, vil også kjøpepresset på MCADE-tokenet øke. Med innsatsalternativer som ytterligere stimulerer til investeringer i tokenet, er MCADE i ferd med å forme seg som den beste ICO i historien.

>>> Du kan delta i siste fase av Metacade-presale her <<<

2. AltSignals – den beste ICO for trading-signaler med høy kvalitet

Hva er AltSignals?

AltSignals kjører en utrolig ICO med en etablert historie for å levere forbløffende trading-signaler for sine 50 000 brukere. Den bruker nå sitt ASI-presale for å presse grensene for hva som er mulig.

AltSignals har allerede etablert seg som et kraftsenter innen trading-signaler, med AltAlgo™-produktet som har mottatt strålende anmeldelser og spilt en sentral rolle i plattformen som leverer mer enn 1500 signaler med en imponerende suksessrate på 64 %.

Teamet har nå annonsert utviklingen av ActualizeAI – som utnytter de nyeste tilnærmingene innen maskinlæring, for eksempel forsterkende læring og naturlig språkbehandling (NLP). Produktet ser ut til å revolusjonere hva brukere kan forvente fra leverandører av trading-signaler.

ASI-tokenet vil være nøkkelen til tidlig tilgang til ActualizeAI-opplevelsen etter hvert som den utvikler seg. Det lar også eierne bli med i den eksklusive AI Members Club og få tilgang til visse funksjoner. Disse innehaverne kan dra nytte av innsideinformasjon om den neste hete kommende ICO, anbefalte hjelpesymboler for investorer og mer.

>>> Du kan delta i AltSignals presale her <<<

3. ASTL – beste ICO for gruvedrift

Hva er ASTL?

ASTL-prosjektet lar brukere investere i tokenisert gruvedrift, vel vitende om at det er tøft for kryptoentusiaster å begynne å utvinne krypto for seg selv på grunn av de enorme kapitalutgiftene. Faktisk er de fleste nye gruveselskaper finansiert av venturekapitalister, med flere som går så langt som å komme til den første børsnoteringen.

Dette viser at ASTL-plattformen oppfyller et markedsbehov, med investorer som kan legge til gruvedrift i porteføljen sin uten å måtte kjøpe dyrt utstyr selv. Teamet har nøye kartlagt den mest lønnsomme gruveinfrastrukturen. Potensielle investorer kan være trygge på at selskapet bestemmer hvordan de best kan drive lønnsomt på tvers av infrastrukturen når prisene endres.

4. Brickken – beste investering for verdipapirer

Hva er Brickken?

Brickken er et innovativt prosjekt som lar brukere lage verdipapirer i form av tokens, slik at selskaper kan samle inn penger ved å utstede verdipapirer på plattformen for å selge direkte til brukere eller på sekundærmarkedene.

Dette er et fantastisk eksempel på hvordan blokkjedeteknologi kan drive forretningsinnovasjon. Med brukere i stand til å angi token-tilførselen og andre innstillinger for token-tilbudet, kan plattformen gjøre det mulig for mange brukere å dra nytte av veksten som kan komme fra pengene som samles inn.

Det er sannsynlig at før eller siden vil vi se det første børsnoterte tilbudet fra et selskap som har samlet inn penger gjennom et Web3-tokentilbud, og Brickkens ICO-kampanje er en utmerket måte å investere i Web3 som helhet.

5. Moovy – best av de kommende ICOene for drive-to-earn

Hva er Moovy?

Moovy er en spill-ICO som prøver å bygge en bevegelse rundt en ny drive-to-earn-modell av kryptospilling. Når de engasjerer seg i Moovy-universet, vil spillere kunne designe og bygge en NFT-basert bil og komme seg gjennom en rekke oppgaver for å bevege seg gjennom spillets talenttre.

Den slutter seg til andre kryptovalutaprosjekter for å fokusere på bilentusiaster. Hvis det kan utnytte det enorme bilspillmarkedet, kan det se en sterk prisstigning over tid ettersom den totale markedsverdien vokser.

Mens Moovy bare er med på noen få eksperters beste ICO-lister, kan den fortsatt gi rimelig avkastning hvis den kan bygge litt fart.

6. Dogeliens – beste morsomme digitale token

Hva er Dogeliens?

Dogeliens er et nytt meme-mynt-kryptovalutaprosjekt som lanserte en ICO for å skaffe kapital og bygge ut det morsomt fokuserte universet.

Dogeliens bruker det digitale DOGET-tokenet som den primære betalingsformen i sitt økosystem og håper å bygge ut funksjoner over tid. Et av hovedfokusområdene er å utdanne de som er nye innen krypto, og vi kan se at plattformen tilbyr betalte kurs i fremtiden.

Anta at innholdet dekker nok informasjon og lar brukere lære om smarte kontrakter, virtuelle tokens, digitale eiendeler, markedsverdi og andre viktige kryptoemner. I så fall kan etterspørselen øke tokens verdi over tid.

7. ALINK AI – beste ICO for AI

Hva er ALINK AI?

ALINK AI bruker blokkjede-teknologi for å ta en verden av generalisert AI og gjøre den tilgjengelig og bli med i en bølge av pågående prosjekter som bruker tokens for å oppfylle AI-baserte brukstilfeller. Tokens brukes til å aktivere en datamarkedsplass og opplæring-som-en-tjeneste. Gitt den massive økningen i interessen for AI siden lanseringen av ChatGPT, kan vi se ALINK AI dra nytte av dette momentet.

En av de andre kritiske egenskapene til økosystemet er muligheten for brukere til å gjøre forskjellige maskinlæringsmodeller tilgjengelige, et annet område som kan vise seg å bli populært.

8. Vivi – best av underholdnings-ICO-prosjektene

Hva er Vivi?

Vivi er et underholdningsprosjekt som tidlige investorer håper kan gi betydelig avkastning. Med plattformen som er rettet mot det kolossale markedet for reklame, satser dette prosjektet høyt.

Mens satsingen og fondet har gitt begrensede detaljer om den tekniske implementeringen den har til hensikt å følge, har det vært tydelig at ambisjonen er å gi brukerne muligheten til å tjene mer på oppmerksomheten på sosiale medier som innholdet deres fanger. Kjøpsprosessen ligner på andre ICO-prosjekter, og bruker den foretrukne metoden for tilkobling av nettsidelommebok for token-salget.

9. Dogodoge – beste nye Shiba Inu meme-ICO

Hva er Dogodoge?

Dogodoge er et meme-myntprosjekt som bygger på suksessen til Dogecoin- og Shiba Inu-prosjektene. Det har allerede blitt gjort klart at sammen med memer, vil DOGODOGE-tokenene tilby mye nytte. Tokenene er planlagt brukt på en DogoSwap-børs for likviditet og kan også brukes til å kjøpe Dogodoge NFT-er.

Mens Dogodoge slutter seg til en overfylt markedsplass, har den høye ambisjoner. Med tokens planlagt å gi mer enn bare moro og fellesskapsånd, kan prisen på DOGODOGE-tokenene se et visst kjøpspress på grunn av økt bevissthet over tid.

10. RenQ Finance – beste krysskjede ICO

Hva er RenQ Finance?

RenQ Finance har satt seg fore å lage en krysskjedeløsning for den fragmenterte verdenen til DeFi, som lar brukere utveksle tokens på tvers av mange forskjellige kjeder gjennom RenQ Finance flerkjedebørs.

Den primære funksjonen til RENQ-tokenene er styringen og åpenheten de gir innehavere. RENQ-tokens er nøkkelen til å stemme over forslag til utvikling av RenQ Finance-økosystemet og kan tjene bredere formål etter hvert som plattformen utvikler seg, for eksempel innenfor likviditet.

Prosjektet har holdt seg tro mot sine Web3-røtter. Ved å ta den desentraliserte tilnærmingen til styring, vil den sannsynligvis bli populær blant «kryptopuristene» som er opptatt av å presse grensene for hva desentralisert styring (ved å bruke tokens) kan gi.

11. Ecoterra – beste ICO for karbon-kompensasjonsmarkedet

Hva er Ecoterra?

Ecoterra er en miljøvennlig kryptovaluta som håper å drive positiv klimahandling gjennom Ecoterra-appen. Appen lar brukere tjene ECOTERRA-tokens for de positive miljøhandlingene de tar. Den har til og med et karbonkompensasjonsmarked der brukere kan sette ECOTERRA-tokenene sine i arbeid.

Prosjektet gir klimavennlige løsninger og håper å fange opp noe av bedriftens ønske om å engasjere seg i miljøet, spesielt i lys av det økende fokuset på ESG. Selv en liten bit av bedriftskaken ville gi ECOTERRA-tokens en stor prisøkning på grunn av kjøpepresset det ville medføre.

12. Artyfact – beste ICO for AAA-spillgrafikk

Hva er Artyfact?

Artyfact er en GameFi-satsing som fokuserer på et oppfattet gap i forhold til AAA-kvalitetsopplevelser innenfor play-to-earn-området.

Plattformen bruker ARTY-tokens for styring og belønning, så Artyfact-teamet hevder at det sannsynligvis vil være konstant kjøpspress på tokenene. Dette kan bety at innehavere kan se avkastning etter hvert som brukerantallet øker.



Etter en vellykket ICO, er Artyfact-teamet ute etter å utvikle sin spillopplevelse med insentiver som fokuserer opplevelsen på kvaliteten på spillet som hovedfokus, for å prøve å sikre at prosjektet ser vekst i bevissthet over tid.

13. JournArt – beste for nisjekunst NFT-er

Hva er JournArt?

Journart er et NFT-fokusert prosjekt som ønsker å tilegne seg en nisje i kryptoverdenen ved å prege og selge en rekke hunde-jenter som NFT-er.

Prosjektet har et omfattende veikart av aktiviteter og kan se en viss vekst dersom konseptkunstverket blir godt mottatt av det bredere samfunnet, først og fremst når prosjektet drar nytte av hastigheten, sikkerheten og de lave transaksjonsgebyrene til Binance Smart Chain.

Mens NFT-markedet nylig har stanset etter boomen som ble sett i 2021, er det fortsatt en vedvarende interesse for teknologien, og det er fortsatt vanskelig å forutsi hvilke tokens som vil komme ut på toppen når vi går mot neste runde med popularitet – men Journart kan være en av dem.

14. Rocketize – beste ICO for memes uten dyr

Hva er Rocketize?

Rocketize er et meme-myntprosjekt som har sett ut til å finne en posisjon i det overfylte meme-myntrommet ved å fokusere på verdensrommet i stedet for de vanligste dyretemaene.

Nøkkelen til suksessen til meme-mynter er ofte å sikre at de har en tiltalende stil, og det er tydelig at Rocketize har et veldig rent og effektivt design. Skulle teamet bestemme seg for å utvide spekteret av aktiviteter, bør Rocketize være i stand til å oppnå stor suksess på grunn av å være på Binance Smart Chain. Å legge til en annen smart kontrakt ville være ekstremt enkelt hvis et annet hjelpemiddel skulle være ønsket senere på veien.

15. NeurSwap – beste ICO for kryptospråkmodeller

Hva er NeurSwap?

NeurSwap er et foretak fra en samling AI-native grunnleggere som ønsker å utnytte forbedringene i AI-teknologi for å bringe kryptobrukssaker til live. Plattformen har ambisjon om å dekke mange forskjellige områder, fra en kryptoaktivert chatbot hele veien til en NFT-generator.

NeurSwap er en annen plattform som kan dra nytte av interessen til AI-sektoren og derav oppleve en økning i prisen på det native digitale tokenet NEUR. Hvis satsingen kan etablere seg og levere reell verdi til markedet på grunn av sine tekniske utgivelser, kan den prestere godt.

Kjøpe seg inn i en ICO

Hva du skal se etter i en ICO

Det å investere i en ICO kan være skremmende hvis du ikke har gjort det før, og å vite hva du bør vurdere er avgjørende for å få mest mulig ut av investeringene dine. Her er noen av nøkkelområdene du bør vurdere før du investerer.

Juridiske hensyn

Med en økende mengde gransking i USA fra Securities and Exchange Commission, er det ingen tvil om at flere og flere prosjekter tar den forsiktighet som kreves for å sikre at de er i tråd med retningslinjene fastsatt av kommisjonen.

Det er alltid verdt å sjekke ut nettsiden deres for den nyeste veiledningen, slik at du kan være trygg på at din potensielle investering har kontroll når det gjelder de juridiske kravene, dette kan spenne fra nettsiden til whitepaper.

Tokenomics

Det å sikre at tokenene er kontrollerte og rettidige er også en nøkkel når man vurderer ICO for en ny digital ressurs. En av måtene du kan være trygg på verdien av de nye tokenene du anskaffer, er ved å se etter enten en fast token-tilførsel eller et middel for at token-innehavere kan ligge i forkant av inflasjonen gjennom en mekanisme som staking.

Sjekk whitepaper

Et prosjekt sitt whitepaper skal skissere nødvendig informasjon om hvordan kryptosatsingen vil gi verdi, og hva pengene vil bli brukt på dersom satsingen lykkes med å skaffe midler gjennom token-salg.

Vilkår og partnerskap

Det å forstå vilkårene for en ICO er et avgjørende skritt, siden det hjelper investorer å forstå rollen som deres token-eierskap lar dem spille i utviklingen av prosjektet. Dette kan variere mye avhengig av prosjekt, så det bør alltid vurderes.

Partnerskap er et annet nøkkelområde som kan indikere momentumet og fremgangen som kommende ICOer har gjort. Hvis andre kryptovalutaprosjekter allerede er interessert nok til å danne et partnerskap, kan det være et positivt tegn.

Hvordan vet jeg når nye mynter lanseres?

Hvis en ICO er ny, vises det mest sannsynlig på sosiale medier og en rekke forskjellige populære ICO-aggregatorer. Det er viktig å merke seg at en ICO funnet på sosiale medier krever forsiktighet, og tydelige tegn som å ikke ha en nettside bør betraktes som et rødt flagg.

Fordeler med ICO

Den største fordelen med å investere i en ICO er at den gir investorer tilgang til blokkjede-oppstartsvirksomheter. Vanligvis er investering i et privat selskap vanskelig for vanlige investorer, og i stedet forbeholdt private equity selskaper. Men med ICOer kan potensielle investorer kjøpe seg inn veldig tidlig, og ta sjansen på å se enorm avkastning som et resultat.

Det å investere i en ICO er også en fantastisk måte å bruke investeringspengene dine til å bygge et privat selskap. Bedrifter som henter inn penger gjennom ICOer, tilbyr vanligvis god kommunikasjon til eierne.

Ulemper med ICO

En ICO er en effektiv måte for selskaper å hente penger på, og det kan bety at investorer ser enorm avkastning over tid. En ulempe ved å investere i ICOer er imidlertid at det noen ganger kan ta lang tid før en bedrift vokser nok til å se betydelig avkastning på investeringen, og det er derfor en viktig del av vurderingen å sikre at ICOen gir god valuta for pengene.

Konklusjon: Hva er den beste ICO å investere i nå?

Metacade er en så overbevisende investering at det er ingen tvil om at det fortsatt er den beste ICO der ute akkurat nå. Med utviklingen som sannsynligvis vil ta fart i løpet av de kommende månedene, kan MCADE-innehavere se en utrolig avkastning på investeringen sin etter hvert som økosystemet vokser og bevisstheten om tokens øker.

Vanlige spørsmål om krypto

Hva er kryptovalutaer?

Kryptovalutaer er digitale eiendeler som bruker kryptografi for å sikre og verifisere transaksjoner og for å kontrollere opprettelsen av nye enheter. I motsetning til tradisjonelle valutaer som myndigheter støtter, er kryptovalutaer desentraliserte og opererer uavhengig av sentrale myndigheter. De lar enkeltpersoner sikkert og anonymt overføre midler på tvers av landegrenser uten behov for mellomledd som banker eller betalingsbehandlere.

Hva betyr ICO?

En måte nye kryptovalutaer først utstedes på er gjennom en ICO, det er en måte å skaffe midler til nye satsinger på. Under en ICO kan investorer kjøpe nye mynter eller tokens i bytte mot andre allerede etablerte kryptovalutaer, som Bitcoin eller Ethereum. ICOer har vært en populær måte for oppstartsvirksomheter å skaffe penger på, men de har også vært utsatt for svindel (som Centra Tech), så investorer bør være forsiktige og gjøre undersøkelser før de investerer i ICOer.

Er ICOer ulovlige?

ICO er definitivt ikke ulovlig. Mens Securities and Exchange Commission har et nøye øye med ICO-aktivitetene i området på grunn av det stort sett uregulerte området, er det helt lovlig å skaffe penger gjennom et token som selges i en ICO, forutsatt at selskapet som driver ICOen følger retningslinjene som er gitt.

Er en ICO-mynt en god investering?

ICO-mynter kan være gode investeringer, ettersom å komme inn så tidlig som mulig gjør at investoren kan dra full nytte av all veksten i token prisen som en ny kryptovaluta kan oppleve. ICOer kan tilby ulike investeringskvaliteter, så nøye undersøkelser bør alltid gjøres som med alle andre typer investeringer.

Hvor kan jeg kjøpe ICO-krypto?

ICOer gjøres vanligvis tilgjengelig via nettsiden til kryptoprosjektet som kjører ICOen. Dette betyr at investorer vanligvis kobler sammen sine kryptolommebøker og bruker pengene sine til å overføre riktig beløp i bytte mot tokens. Denne tilliten til nettstedet er en annen grunn til forskning på tokens, for å sikre at det ikke er en svindel.

Hva er den neste store ICO i 2023?

Den største ICOen i 2023 er for øyeblikket Metacade, gitt de enorme interessenivåene som er sett i kryptoprosjektet av investorer som ønsker å kjøpe MCADE mens prisen fortsatt er lav.

Hva er hovedforskjellen mellom en ICO og en IPO?

En ICO er relatert til token-salget av en ny kryptovaluta, vanligvis for å skaffe penger i bytte mot å gi investorer en del av prosjektet. Disse tokenene gir ikke eierskap til selskapet, men lar i stedet investorer kjøpe seg inn i økosystemet, avhengig av hvordan tokenet brukes.

En børsnotering gjøres vanligvis mye senere i et selskaps livssyklus og er når aksjene utstedes på en offentlig børs i stedet for privat. Hver dag kan investorer deretter kjøpe aksjer i selskapet.

Hva skjer med en ICOs midler?

Et selskap som bruker en ICO for å skaffe penger, vil vanligvis skissere bruken av pengene som en del av ICO-dokumentasjonen, for eksempel i en whitepaper. Ofte vil midlene bli brukt til utvikling av kjerneproduktet.

Du kan delta i Metacade-presale her.

Du kan delta i AltSignals presaleher.