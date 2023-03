Jayson er hovednyhetsredaktør hos Invezz og fører tilsyn med teamet av reportere, analytikere og strategisk retning for nyhetsinnhold. Han… Les mer

Kryptovalutamarkedet har en utmerket start på året. Prisene på de fleste kryptovalutaer har forbedret seg de siste månedene, og Bitcoin nådde et høydepunkt på $28 400 tidligere denne uken, for første gang siden juni 2022.

Nisjespesifikke mynter som WOO Network er ikke utelatt, siden den har økt med mer enn 40 % siden starten av året. Den pågående positive utviklingen fra markedet har gitt en periode med stabilitet for mynter som WOO, ettersom den har handlet rundt $0,20-regionen de siste ukene.

På den annen side har vi tokens som AltSignals som allerede gir gode resultater i forhåndssalget, og som forventes å nå nye all-time highs før slutten av året.

WOO og AltSignals ASI-token er nisjefokuserte tokens da de leverer tjenester til tradere i kryptovaluta-området. Ettersom kryptomarkedet registrerer ytterligere vekst, ville det vært interessant å se på de to prosjektene og se hva resten av året bringer for dem.

Er AltSignals verdt å kjøpe?

AltSignals er en plattform som tilbyr signaler for kryptovalutaer, Binance-futures og forex. I tillegg til det tilbyr plattformen også CFD og tradisjonelle aksjemarkedssignaler.

AltSignals har eksistert siden 2017, så det har tålt tidens tann. En av de mest spennende funksjonene er at den ble bygget av handelsmenn. Dette betyr at løsningen retter seg mot tradernes smertepunkter og søker å løse dem.

AltSignals implementerer for tiden en AI-stakk designet for å dra nytte av maskinlæring, prediktiv modellering og naturlig språkbehandling (NLP) for å forbedre både volumet og nøyaktigheten til signalene som leveres. Dette vil bli kalt ActualizeAI.

ActualizeAI er satt til å gi tradere en helautomatisert og 24/7 handelskapasitet ved å bruke disse avanserte teknologiene for å øke nøyaktigheten, handelsoppføringer, mer definert risikostyring og klarere sammenløp.

ASI er det opprinnelige tokenet til AltSignals-plattformen, og driver ulike aktiviteter i økosystemet. ASI-tokenet er designet for å tjene som en medlemsnøkkel for AltSignals AI Ecosystem. Traders vil få tilgang til økosystemet ved å holde $ASI-tokens i sine egne lommebøker, noe som betyr at det har virkelig nytte.

Å holde ASI-tokens vil også hjelpe AltSignals med å lage en rekke eksklusive verktøy og innsikt for AI-økosystemet.

De klare og presise målene som er oppført av AltSignals, gjør det til et verdig prosjekt, spesielt for tradere innenfor kryptovaluta og tradisjonelle finansmarkeders økosystemer.

AltSignals har så langt solgt mer enn 36 % av sine pre-sale tokens og har til hensikt å samle inn ytterligere $300 000. Dette betyr at investorer fortsatt har muligheten til å dra nytte av en lav pris, selv om kryptovalutamarkedet viser tidlige tegn på et okseløp, så tiden for å handle er nå. Hvis du vil lære mer om AltSignals forhåndssalg kan du besøke nettsiden deres.

Er Woo Network verdt å kjøpe?

Woo Network er et unikt prosjekt innenfor kryptovalutaområdet. Nettverket kobler handelsmenn, børser, institusjoner og DeFi-plattformer med demokratisert tilgang til likviditet og handelsutførelse til lavere eller null kostnad.

WOO-token er det opprinnelige tokenet til økosystemet og brukes i nettverkets CeFi- og DeFi-produkter for innsats og gebyrrabatter.

For øyeblikket tilbyr Woo Network et bredt spekter av produkter og tjenester som er nyttige for private investorer, institusjonelle investorer, sentralisert finans og desentraliserte finansenheter.

WOO X er hovedproduktet, og det er en handelsplattform med null gebyr som gir profesjonelle og institusjonelle tradere den beste likviditeten og gjennomføringen i klassen.

Til tross for det pågående bjørnemarkedet, har Woo Network inngått noen strategiske partnerskap. Tidligere i år utnyttet Woo Network sin VASP-registreringsgodkjenning i Polen for å utvide sin tilstedeværelse i Europa. Prosjektet samarbeidet også med Klaytn og KTG tidligere i år.

I likhet med AltSignals, har Woo Network en reell brukssituasjon, og det er klart at etterspørselen bare vil øke i løpet av de kommende årene, spesielt hvis det nåværende momentumet i kryptomarkedet kan opprettholde seg selv.

WOO-prisprognose 2023

WOO handles for tiden til $0,2054, ned med mer enn 90 % fra det høyeste rekordet på $2,48 den oppnådde i november 2021. Utsiktene til tokenet har imidlertid vært positive etter den generelle bearish ytelsen i 2022.

Det opprinnelige tokenet forventes å nå et høydepunkt på $0,299 innen utgangen av året, en beskjeden avkastning på omtrent 60 % i 2023. På lang sikt forventes WOO å bryte $1-barrieren innen 2027.

AltSignals prisprognose 2023

Det bredere kryptovalutamarkedet er i ferd med å komme seg etter fjorårets bearish ytelse, og utsiktene i år for WOO og andre altcoins er positive.

AltSignals forhåndssalg forventes å lukke snart, og med tokenet nå handles til $0,012, er det rimelig å anta at det kan stige høyere når det blir tilgjengelig for publikum på en eller flere større børser. ASI kan se en ny all-time high før slutten av året.

Når markedsforholdene forbedres, kan ASI nå et rekordhøyt nivå på $0,50 før slutten av 2023.

Er AltSignals et bedre kjøp enn Woo?

Det bredere kryptovalutamarkedet har prestert bra så langt i år. Kombiner det med AltSignals lansering av ActualizeAI, og ASI-tokenet kan være på vei til en ny all-time high i løpet av de neste månedene.

For investorer som ønsker å dra nytte av markedsveksten og registrere utmerket fortjeneste, kan ASI være en av tokenene å vurdere. ASI kan gi langt bedre avkastning for investorer i løpet av de neste månedene sammenlignet med WOO.

WOO er spådd å bevege seg med mindre enn 50 % mellom nå og slutten av året. I mellomtiden er ASI fortsatt i sin forhåndssalgsfase og handles til $0,012. Tokenet kan øke til $0,50 før slutten av året, og gi mer verdi til investorer enn WOO.