Tidligere kjente vi det bare som kryptovalutaområdet. Økosystemet har imidlertid registrert massiv vekst de siste årene og er nå kjent som web3-økosystemet.

Web3 er et ekspansivt begrep som inkluderer ulike segmenter, inkludert gamefi, DeFi, metaverse, meme-mynter og flere andre.

Metacade har dukket opp som et av de lovende web3-prosjektene. Men på grunn av de tusenvis av web3-prosjekter som er tilgjengelige for øyeblikket, er det vanskelig for investorer å holde seg à jour med dem alle.

Denne artikkelen ser nærmere på Metacade og hvorfor det har blitt et spennende prosjekt for web3-investorer. Web3-økosystemet har sett noen spennende prosjekter de siste årene, inkludert Decentraland, Axie Infinity og The Sandbox. Metacade kan gjøre en sak for å bli et av disse prosjektene. Les videre for å finne ut hva Metacade har å tilby investorer.

Tilbyr Metacade en stor investeringsmulighet?

I følge nyere forskning fra Grandview er spillsektoren for tiden verdt rundt 195 milliarder dollar og forventes å ekspandere med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 12,9 % mellom 2023 og 2030.

Dette betyr at spilløkosystemet forventes å være verdt over 500 milliarder dollar i løpet av de neste syv årene.

GameFi er raskt i ferd med å bli et viktig aspekt av web3-økosystemet, med noen av de ledende spillutviklerne som utnytter blokkjedeteknologi og kryptovalutaer for å nå flere mennesker.

Decentraland, ApeCoin og Axie Infinity er noen av spillprosjektene som registrerte stor vekst i løpet av den siste oksesyklusen. Markedseksperter er optimistiske om at en ny oksesyklus snart kan være i gang, og prisene på kryptoaktiva kan nå nye rekorder i 2023 og 2024.

Som et av de mest innovative spill-å-tjene-spillprosjektene, kan Metacade være et av prosjektene å se opp for i den kommende oksesyklusen. Som et fellesskapsfokusert prosjekt lanserer Metacade noen banebrytende funksjoner og en altomfattende pakke for moro og belønning, et grep som kan gjøre det enda mer fordelaktig for brukerne. Derfor bidrar til slutt til å øke verdien av MCADE på mellomlang og lang sikt.

Vil Metacade nå $0,5 innen 2024?

MCADE, det opprinnelige symbolet til Metacade-økosystemet, er for tiden i forhåndssalgsstadiet. Tokenet selges for $0,02, med mer enn 89% av tokenene allerede solgt.

En titt på token-salget viser at det er en enorm etterspørsel etter MCADE, ettersom Metacade har samlet inn mer enn $16 millioner så langt.

I likhet med mange prosjekter i web3-økosystemet som Solana (forhåndssalgspris på $0,22) og Axie Infinity (forhåndssalgspris på $0,1), kan MCADE se en massiv prisstigning når forhåndssalgsstadiet er over og tokenet er tilgjengelig på en eller flere større kryptovalutabørser.

Den økte etterspørselen, kombinert med den siste oppgangen (som rapportert av Invezz her), kan få Metacade til å stige mot det psykologiske nivået på $0,50 i løpet av det neste året. MCADEs rally vil avhenge av prosjektets initiativer i løpet av de neste månedene og de generelle grunnleggende betingelsene for det bredere kryptovalutamarkedet.

Hva er Metacade?

Metacade er en fellesskapsdrevet spillplattform som drives av Ethereum blockchain. Prosjektet har til hensikt å revolusjonere play-to-earn-økosystemet, slik at brukerne kan nyte nye web3-opplevelser.

I sin whitepaper beskriver teamet Metacade som den ultimate web3-plattformen designet for å gi brukere mulighet til å spille, koble til, bygge og tjene sømløst. Teamet har til hensikt å overføre Metacade til en desentralisert autonom organisasjon (DAO) innen 2024, og gi MCADE-innehavere og brukere styringskontroll over økosystemet. Tokeninnehavere og brukere vil spille en avgjørende rolle i veksten av økosystemet via styringsstemmegivning.

Hvordan fungerer Metacade?

Det som gjør Metacade til et interessant prosjekt er at i motsetning til noen av konkurrentene, er Metacade ikke bare et spill for å tjene penger. Metacade er en spillplattform som rommer et bredt utvalg av arkadespill og spillere. Tilstedeværelsen av P2E-turneringer og konkurranser gjør Metacade til en interessant plattform, ettersom brukere har muligheten til å tjene MCADE-tokens via disse arrangementene.

I tillegg til å tjene penger ved å spille spill på Metacade, har laget integrert andre måter for spillere å tjene penger på. Spillere og tokenholdere kan satse sine MCADE-tokens, slik at de kan tjene mer penger for å delta i økosystemets styring.

Mens noen P2E-prosjekter kun fokuserer på spillaspektet, jobber Metacade med å bygge en plattform som sikrer at brukerne nyter en komplett web3-opplevelse.

Er kryptovaluta en god langsiktig investering?

For å finne ut om kryptovalutaer er gode langsiktige investeringer, må du se på bransjens ytelse det siste tiåret. Bitcoin steg fra en tidligere all-time high på $19 000 i 2017 for å nå en ny på $69 000 i 2021.

Markedet gjennomgår okse- og bjørnesykluser. I løpet av bjørnesyklusene synker prisene på kryptoaktiva med 50 % eller mer. Imidlertid kommer de seg i løpet av oksesyklusene for å nå nye all-time highs.

I løpet av det siste tiåret har ytelsen til kryptovalutaer generelt vært positiv. Industrien steg fra en markedsverdi på mindre enn 1 milliard dollar til nå over 1 billion dollar.

Er game-fi-tokens en god langsiktig investering?

GameFi har blitt en integrert del av web3-økosystemet, med P2E-modellen som lokker flere spillere til å gå inn i bransjen. AXS, det opprinnelige tokenet til Axie Infinity-økosystemet, er et av de mest brukte GameFi-tokenene.

Dens nytte har vokst enormt de siste årene og levert en 8000% avkastning på investeringen (ROI) til investorer. Dette eksemplet viser vekstnivået GameFi-tokens kan oppnå

Er Metacade verdt å kjøpe?

Metacade kan vise seg å være en utmerket investering for investorer takket være overfloden av funksjoner og aktiviteter laget av teamet. I sin whitepaper sa teamet at de bygger en ekspansiv GameFi-plattform og vil implementere en unik tokenomics-tilnærming.

MCADE-forhåndssalget er for tiden i sin sjette fase og blir raskt utsolgt, noe som indikerer at det er etterspørsel etter tokenet. MCADEs ytelse på mellomlang og lang sikt vil avhenge av innovasjonene rullet ut av Metacade etter forhåndssalgsfasen og de grunnleggende betingelsene for det bredere kryptovalutamarkedet.

Totalt sett kan MCADE vise seg å være en verdig investering takket være den foreslåtte lanseringen av Play2Earn-, Create2Earn- og Work2Earn-funksjonene og en DAO-styring innen neste år.