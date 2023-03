Dan er en dataanalytiker hos Invezz, og kombinerer kvantitative ferdigheter og en makrobakgrunn for å kompilere analyser om en… Les mer

Ny teknologi er alltid et morsomt tema. I dag føles det som om alt noen snakker om er kunstig intelligens. Vil ChatGPT gjøre oss bare mennesker ubrukelige? Tidligere føltes det som om blokkjede var det hete temaet, da Bitcoin førte kryptomarkedene opp til svimlende høyder under pandemien.

Men hva tenker utviklerne om disse nye teknologiene, sammen med andre sektorer som cloud computing, no-code/low-code og maskinlæring?

Joy Liuzzo er visepresident for produktmarkedsføring hos Stack Overflow, hvor utviklere henger ut for å stille og svare på hverandres spørsmål. Denne måneden ga den ut en undersøkelse som dykker inn i ny teknologi, så Joy ble med i podcasten for å chatte gjennom innsikten.

Stjernen i showet var åpen kildekode-teknologi, med fellesskapsaspektet ved det som appellerte enormt til programmerere. Joy snakker mye om hvorfor dette er, og hvordan dette hjelper prosjekter på tvers av en rekke bransjer. Men det gravde dypere inn i aspekter både under denne panseret og utenfor.

AI, ikke overraskende, var front og sentrum blant utviklere. Interessant nok var tankene deres lik publikum, ved at de er sikre på at teknologien vil bli en integrert del av livene våre, men er ikke sikre på hvilken rolle den vil spille.

Krypto-investorer vil også bli fascinert av undersøkelsens funn om blockchain-teknologi, om ikke skuffet. Sektoren presterte merkbart dårlig, med blockchain mot bunnen på spørsmål som “hva tror du kommer til å bli det neste alle kommer til å bruke?”, samt spørsmål rundt den positive eller negative effekten av teknologier på verden.

Det var også cloud computing, lav kode/ingen kode og en rekke andre teknologier dekket. Alt i alt var det for meg en spennende titt på hva folk “bak gardinet” tenker om disse teknologiene, i en tid da de er så mye diskutert av publikum og mennesker (som meg selv) som ikke har den tekniske hjernen. for å forstå mekanikken under panseret.

