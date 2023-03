Jayson er hovednyhetsredaktør hos Invezz og fører tilsyn med teamet av reportere, analytikere og strategisk retning for nyhetsinnhold. Han… Les mer

GameFi-økosystemet har blitt et av de viktigste i kryptovaluta-området. Ved siden av DeFi og Metaverse har GameFi-prosjekter vokst i popularitet.

Axie Infinity og ApeCoin er noen av de mest populære tokenene i GameFi-området. Med tusenvis av spillere er disse prosjektene ledende i GameFi-økosystemet, og hver har en markedsverdi verdt millioner av dollar.

Metacade kan være det neste prosjektet i dette økosystemet som setter nye rekorder. Prosjektet ser lovende ut og kan gi utmerket avkastning til investorer i løpet av de neste årene.

La oss se på de tre prosjektene og se hvordan deres tokens kan fungere på kort og mellomlang sikt.

Metacade-prisprediksjon 2025

Metacade er et spennende spillprosjekt som fortsatt er på forhåndssalgsstadiet. Prosjektet har vært i stand til å skaffe over 14 millioner dollar så langt i forhåndssalgsfasen, med et mål på 16 millioner dollar.

Ved å selge mer enn 90 % av sine tildelte tokens i løpet av forhåndssalgsfasen, viser Metacade at den har trekkraft og kan tiltrekke seg flere investorer etter lanseringen. MCADE, det opprinnelige symbolet til Metacade-økosystemet, handles til $0,02 i forhåndssalget.

Bull-markedet forventes å komme tilbake i 2023 eller 2024 , og de grunnleggende forholdene i det bredere markedet kan presse MCADEs pris høyere på mellomlang sikt. Hvis det skjer, kan MCADE nå $1-nivået innen 2025.

Som et fellesskapsfokusert prosjekt ruller Metacade med noen banebrytende funksjoner. Disse funksjonene kan bidra til å øke MCADEs pris på kort og mellomlang sikt.

På lang sikt kan MCADE nå $2-merket eller mer innen 2030. I følge nyere forskning fra Grandview er den globale spillsektoren for tiden verdt rundt $195 milliarder og forventes å vokse med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 12,9 % mellom 2023 og 2030.

Den forventede veksten kan se at GameFi-sektoren blir en stor del av web3-økosystemet, og prosjekter som Metacade, Axie Infinity og ApeCoin kan lede an.

Når kan Metacade nå $0,50?

MCADE kan nå $0,50-merket i 2024, avhengig av noen få faktorer. Den første viktige faktoren som kan øke MCADEs sjanser til å nå $0,50 er hvis utviklingsteamet fortsetter å lykkes med å rulle ut funksjonene som er omfavnet av brukerne.

En annen faktor som kan hjelpe MCADE med å nå denne milepælen er den generelle tilstanden til markedet. Bjørnemarkedet har vært i spill de siste to årene, men markedsaktørene forventer et okseløp snart. Hvis det skjer, kan MCADE nå $0,5 på mellomlang sikt.

Er Metacade verdt å kjøpe?

For investorer som er interessert i GameFi-økosystemet, kan Metacade vise seg å være en utmerket investering. De mange funksjonene og aktivitetene som er satt opp av Metacade-teamet kan ha en positiv innvirkning på økosystemet.

For øyeblikket i pre-sale-stadiet, selger MCADE for $0,02 og kan øke høyere når tokenet treffer sentraliserte og desentraliserte børser i løpet av de kommende månedene. Den foreslåtte lanseringen av funksjonene Play2Earn, Create2Earn og Work2Earn og en DAO-styring i 2024 kan øke prosjektets adopsjonsrate i løpet av de neste månedene og årene.

Axie Infinity-prisprediksjon 2025

Axie Infinity er et av de ledende GameFi-prosjektene i verden og har tusenvis av spillere. AXS, det opprinnelige symbolet til Axie Infinity-økosystemet, handles for øyeblikket til $8,46, ned med 94% fra det høyeste nivået på $165 det nådde i november 2021.

AXS forventes å nå $26- merket innen 2025, noe som representerer en økning på mer enn 200% i løpet av de neste to årene.

Oksene har hatt kontroll over markedet, med prisen på AXS opp med omtrent 40 % siden starten av året. På kort sikt kan AXS sin pris stige høyere. Imidlertid avhenger ytelsen av den grunnleggende naturen til det bredere kryptovalutamarkedet.

Med Bitcoin som har prestert bra de siste ukene, har altcoins også økt.

Axie Infinity kan være en god investering for GameFi-investorer. Investorer må imidlertid være tålmodige med Axie Infinity ettersom anslag viser at AXS kanskje ikke vil nå sin all-time high med det første.

Uansett er Axie Infinity et godt GameFi-prosjekt og har tusenvis av spillere globalt.

ApeCoin-prisprediksjon 2025

I likhet med Axie Infinity har ApeCoin blitt rammet av det pågående bjørnemarkedet. Prisen på ApeCoin er ned med 89 % fra det høyeste rekordet på $39,40 den registrerte i mars 2022.

ApeCoin handles for tiden til $4,10 per mynt og forventes å nå $17,50 innen utgangen av 2025, noe som representerer en økning på mer enn 300% i løpet av de neste to årene. Imidlertid vil den fortsatt være ned med 50 % fra det høyeste rekordet på $39 den registrerte i fjor.

ApeCoin har sett at prisen har holdt seg ganske den samme siden starten av året til tross for Bitcoin og Ethereums nylige rally. ApeCoin begynte året med handel på $3,64 og handles nå for $4,10.

Men med oksene som for øyeblikket har kontroll over det bredere markedet, kan ApeCoin rykke høyere på kort sikt.

ApeCoin kan representere en anstendig investering for GameFi-investorer. Anslaget på 300 % over de neste to årene er fristende, men tokenet vil forbli 50 % under all-time high.

GameFi-økosystemet forventes å registrere vekst de kommende årene, og ApeCoin kan være en av vinnerne hvis det skjer.

Hvorfor Metacade er den beste mynten av de tre

Av de tre myntene som er analysert i dette innlegget, kan Metacade gi investorene mer avkastning på investeringene sine på kort og mellomlang sikt. MCADE selger fortsatt til en rabattpris på $0,02, og tokenet kan fortsette å nå $0,50-merket innen neste år, noe som representerer en massiv avkastning for investorer.

ApeCoin og Axie Infinity forventes også å øke høyere i løpet av de neste to årene, men vil kanskje ikke levere samme avkastningsnivå som Metacade.

I tillegg til det vil Metacade lansere noen utmerkede funksjoner og en altomfattende pakke for moro og belønning som kan gjøre det til et fristende prosjekt for spillere.