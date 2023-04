AltSignals -prisen så langt antyder stor interesse for AI-mynter, med handelssignalprosjektets kommende lansering av en kunstig intelligensdrevet algoritme som driver forhåndssalget av det opprinnelige tokenet.

Faktisk har Bitcoin-prisen som går forbi motstanden til å ligge over $30 000 på mandag, første gang toppmynten hadde brutt motstanden på 10 måneder, kryptomarkedet surret.

En av myntene som vokser i dag midt i BTC-utbruddet er Render Token ( RNDR ). Og andre steder i kryptomarkedet har overflod rundt fremtiden til AI AltSignals forhåndssalg i full utstyr.

Her ser vi på AltSignals prisprediksjon ettersom gjengivelsesprisen hopper midt i store gevinster for mynter i krypto AI-industrien.

AltSignals prisprediksjon når gjengivelsen hopper 20 %

Mens det kortsiktige synet antyder at krypto ennå ikke helt har forlatt bjørnemarkedet, ser 2023 allerede ut til å ha bjørnens raserianfall fra 2022 i bakspeilet. Og det viser seg i de enorme gevinstene i år-til-dato tidslinjer for alle de viktigste myntene, inkludert Bitcoin som er 96 % opp YTD.

Render Token- prisen er også opp, med tokens verdi opp med nesten 20 % de siste 24 timene og 60 % opp i løpet av den siste måneden. I følge data fra CoinGecko er RNDR-prisen for øyeblikket 82 % lavere enn det høyeste nivået på $8,78 nådd i november 2021. Imidlertid har tokenets verdi steget med svimlende 4120 % siden det laveste på $0,036 i juli 2020.

Render-mynttilbudet ble avsluttet 12. oktober 2017, med RNDR solgt til $0,25 per token under salget.

Ser vi på AltSignals, er den nåværende forhåndssalgsprisen $0,015 og vil stige til $0,02274 på slutten av forhåndssalget. Fra den opprinnelige forhåndssalgsprisen på $0,012, vil ASI-tokens verdi ha hoppet nesten 90 %. Når prosjektets AI-drevne plattform går i luften, kan en priseksplosjon presse den til nivåer sett med Render og andre topptrending AI-prosjekter.

Prosjektets nye tokenomics-modell, inkludert frigjøring av belønningsmuligheter ved bruk av ASI, bidrar også til de positive prisutsiktene for ASI.

Hva er Render (RNDR) og hva tilbyr det?

Renders RNDR er et Ethereum-basert verktøytoken som utviklere som søker ekstra beregningskraft bruker til å betale leverandører som distribuerer det via Render Networks peer-to-peer-system.

De med GPU-kraft mottar RNDR-tokens mens utviklere kan utnytte den ekstra beregningen for å gjengi og streame animasjoner, 3D-miljøer og objekter.

Med boomen innen kunstig intelligens har mangel på spesialiserte datamaskiner som AI-utviklere kan jobbe med, tiltrukket oppmerksomhet til Render. Ettersom flere prosjekter ser etter å distribuere sin egen AI-drevne programvare, blir det mer og mer attraktivt å benytte seg av det blokkjedebaserte P2P-gjengivelsesnettverket. Dette er spesielt interessant for Render, til tross for dominansen til teknologigiganter som Microsoft, Google og Amazon Web Services (AWS).

Med henvisning til en nylig rapportert servermangel for AI-utviklere hos de ovennevnte leverandørene, twitret Render-grunnlegger og administrerende direktør Jules Urbach at ” RNDR har en massiv tilførsel av høydensitet GPU-kraft for å drive AI-slutninger.”

Hva er AltSignals?

AltSignals er et prosjekt som har fått gjennomslag siden 2017, med et voksende fellesskap av brukere som utnytter handelssignalene for flere aktivahandler. Disse inkluderer aksjer, kryptovalutaer, CFD-er, Binance-futures og forex.

Plattformens AltAlgo-system utnytter for tiden maskinteknologi for å skanne markeder, med handelsmenn som får signalvarsler om potensielle prishandlinger. Teknologien hjelper til med å sikte gjennom flere handelsstrategier og indikatorer, og trekker sammen et optimalt kjøps- eller salgsscenario for tradere.

Nå har AltSignals-teamet integrert kunstig intelligens i teknologien sin via det passende navnet ActualizeAI.

Hvordan vil ActualizeAI endre handelsbransjen?

ActualizeAI-stabelen, som snart vil lanseres med en innfødt token ASI, inkluderer maskinlæring og naturlig språkbehandling for å tilby en prediktiv modell for signalene. Som du forventer, forventes resultatet av denne integrasjonen å være svært nøyaktige signalnivåer for tradere.

AltSignals sier på sin nettside at ActualizeAI utnyttet AI for å forutsi prishandling for ulike eiendeler, med svært høye nivåer av nøyaktighet. Med handelsmenn satt til å dra nytte av signaler på potensielle inngangspunkter, er det sannsynlig at samfunnets etterspørsel etter ASI vil eksplodere. Dette vil igjen se at flere ser etter muligheter til å kjøpe kryptovalutaer, noe som gir næring til ytterligere bruk av aktivaklassen.

Investorer kan lære mer om prosjektet ved å besøke AltSignals forhåndssalgsside.

Hva er fordelen med å holde ASI?

ASI vil gi tradere tilgang til ActualizeAI-funksjonen, med token-innehavere som har tilgang til den helautomatiserte AI-drevne algoritmen 24/7. ASI vil ha en fast forsyning på 500 millioner tokens, hvorav 58% vil være tilgjengelig under forhåndssalgsarrangementet.

Vil AltSignals nå $1 innen 2025?

AltSignals sitt ASI-forhåndssalg avsluttes snart, og når ActualizeAI-nettverket lanseres, kan prisen på det opprinnelige tokenet stige midt i økt etterspørsel – spesielt ettersom tradere ser etter å maksimere gevinstene sine ved å bruke spillskiftende signaler.

Bortsett fra den generelle etterspørselen som forventes etter ASI når ActualizeAI går live, er en nøkkelfunksjon for tokenomics som vil hjelpe de langsiktige prisutsiktene for tokens, token-brenningsmekanismen. Ganske enkelt, token-brenning muliggjør permanent fjerning av ASI fra sirkulasjonen. Periodehendelsene påvirker prisen langs prinsippene om tilbud versus etterspørsel.

Skulle AltSignals-veikartet ta den fremhevede banen, og det bredere kryptomarkedet treffer en ny oksesyklus, kan investorer forvente at ASI-prisen bryter over $0,5-nivået i 2024. Herfra vil en oppgang til $1 sannsynligvis være det middels målet, og det kan inkludere potensielle prisfunngevinster i 2025.

Er det verdt å kjøpe AltSignals i dag?

Som markedseksperter har observert, antyder de tekniske utsiktene så vel som utsiktene til viktige fundamentale faktorer at Bitcoin bryter høyere fra dagens prisnivå har potensialet til å katalysere nytt momentum for topptrendende altcoins.

For investorer gir et slikt markedsscenario også en sjanse til å legge til porteføljen deres via nye toppprosjekter. Et av disse prosjektene i dag er AltSignals.

I tidligere markedssykluser så nye trender som metaverse og play-to-earn fremveksten av bransjedefinerende prosjekter som The Sandbox og Axie Infinity. Med en sterk fortelling innen kunstig intelligens og et fungerende produkt som allerede tiltrekker seg alle typer handelsmenn, ser AltSignals klar for det store oppløpet som skjedde i 2021 for SAND og AXS.

Nå som Bitcoins pause over 30 000 dollar kan varsle inntreden av nye penger i krypto, kan et prosjekt å passe på være AltSignals.

Besøk AltSignals-nettstedet for mer informasjon hvis du ønsker å kjøpe ASI.