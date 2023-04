AltSignals (ASI) har vært et buzzword i det siste. For tradere er det imidlertid et av disse tokenene som bare kommer inn i et rom på det begynnende stadiet – algoritmisk handel. $ASI er det opprinnelige tokenet som vil drive AltSignals plattform for kunstig intelligens for tradere.

$ASI er bare i sitt første forhåndssalgsstadium, med over 48 % av tokens utsolgt. Forhåndssalget har samlet inn over $527 000, noe som gjør det til en tidlig suksess. Du kan bli med på forhåndssalget her for tidlige fordeler.

Hva er AltSignals og $ASI?

AltSignals dubber som en plattform bygget av handelsmenn for handelsmenn. Den britiske plattformen har eksistert siden 2017 og har blitt populær for sine trygge handelssignaler som dekker aksjer, forex og krypto. På Trustpilot har AltSignals en rangering på 4,8 stjerner av 5, med over 503 anmeldelser. Over 1500 brukere har abonnert på VIP-handelstjenesten. AltSignals har også mer enn 50 000 Telegram-medlemmer, noe som gjør det blant de mest populære på sosiale medier.

Etter sterk etterspørsel etter tjenestene sine, lanserer AltSignals en AI-drevet plattform kalt ActualizeAI. AI-plattformen forventes å styrke kvaliteten på signalene som genereres og utvide omfanget av de finansielle instrumentene som dekkes.

For å gi ActualizeAI-medlemmene mer frihet og inntjeningsmuligheter, lanserer AltSignals-teamet $ASI-tokenet. Det vil drive AI-plattformen og vil være enheten for medlemskap. $ASI vil også gi innehavere eksklusivitet til plattformprosjekter og -initiativer, inkludert premietrekninger.

Fremtiden til AI-handelssignaler og posisjonen til ActualizeAI

Algoritmisk handel blir populært hver dag ettersom investorer søker en alfa-fordel i finansmarkedene og overvinner potensielle risikomessige ulemper. En Greenwich Associates- undersøkelse med fokus på senior handelsledere i Nord-Amerika fant en økende interesse for AI-handel. Ledere nevnte søket etter likviditet og minimering av glidning som hovedårsaker til å bruke AI.

Fra et handelssynspunkt forbedrer bruk av AI-prediktive signaler ytelsen og bidrar til å unngå uønskede valg. Som sådan er investering i dette området en verdifull foretak som vil generere vinn-vinn-situasjoner for tjenesteleverandørene og deres kunder.

ActualizeAI lover å revolusjonere AltSignals og tilby en fornyet signaltjeneste fra den for tiden brukte AltAlgo™. Ikke bare øker det vinnerraten og øker kundetilfredsheten, men det gir også fellesskapet en stemme gjennom eierskap til det opprinnelige tokenet. Dette er noen av beregningene som forteller at dette kan være et populært symbol som vil skape bølger i kryptosektoren i 2023.

AltSignals prisanslag i 2023

1 $ASI går nå for $0,015. Prisen forventes å være $0,02274 i sluttfasen av forhåndssalget. Analytikere har øremerket en pris på $0,40 innen utgangen av 2023 når tokenet vil ha blitt notert på store børser. Det representerer en prisstigning på nesten 2000 % fra den endelige forhåndssalgsprisen. En slik spådom er ikke av bordet, gitt at nylig lanserte og børsnoterte tokens har steget med opptil 4000 % tidligere.

Ikke desto mindre er en forsiktig prisøkning på 1000 % mer realistisk for året ettersom tokenet samler likviditet og flere investorer slutter seg til handelsfellesskapet. Med vår prognose er en pris på $0,25 sannsynlig på mellomlang sikt.

Er AltSignals verdt å kjøpe?

Svært få prosjekter har klart å tiltrekke seg et sterkt forhåndssalg som AltSignals. Det er den første indikasjonen på at det er et prosjekt med stor etterspørsel og sannsynligvis vil vokse. Etter å ha merket seg ovenstående, er AltSignals verdt å investere i av ulike grunner.

$ASI kan være en verdifull mynt siden den driver et allerede eksisterende fellesskap av handelsmenn. Den eksisterende støtten gjør at $ASI kan ha en jevn start når den går inn i børsene.

Dessuten er $ASI mer enn bare et symbol å kjøpe og holde. Det gir tilgang til handelssignaler av høy kvalitet som vil tjene penger til tradere. Dermed, utover den spekulative rollen, er tokenet attraktivt for nye og nybegynnere som søker en andel av handelsfortjenesten.

ASI er også et nytt token. Det driver en tjeneste som aldri har blitt tatt til blockchain før. Den begrensede konkurransen og first-mover-fordelen gjør at $ASI kan bli en topp og verdifull mynt.