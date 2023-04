Jayson er hovednyhetsredaktør hos Invezz og fører tilsyn med teamet av reportere, analytikere og strategisk retning for nyhetsinnhold. Han… Les mer

MCADE, det opprinnelige symbolet til Metacade-økosystemet, har økt med mer enn 10 % de siste 24 timene. Spesielt kommer dette på et tidspunkt da det bredere kryptovalutamarkedet handler i minus med Bitcoin (BTC) som nå flørter med $29 000-merket etter å ha testet $31 000-nivået 14. april.

Den positive ytelsen kan knyttes til MCADEs notering på BitMart kryptovalutabørs 20. april. Som rapportert av Invezz, er MCADE-innskudd allerede åpne på BitMart mens handel vil begynne på torsdag og uttak vil bli aktivert dagen etter.

Så langt har MCADE notert seg på en kryptovalutabørs på toppnivå, Uniswap, og, og forbereder seg nå på å gå live på to andre plattformer, BitMart og MEXC i begynnelsen av mai.

Oppføringene kan se interessen for MCADE eksplodere på kort sikt ettersom tokenet nå er tilgjengelig for millioner av investorer globalt.

Metacade til notering på BitMart 20. april, forbereder seg på en ny notering neste uke

Metacade har vært i nyhetene for alle de gode tingene nylig. Knapt en måned etter avslutningen av forhåndssalgsfasen, har MCADE allerede blitt notert på Uniswap og gjør seg klar for ytterligere to oppføringer.

MCADE notert på Uniswap, Ethereum-nettverkets ledende desentraliserte børs, tidligere denne måneden. Listen vil bli fulgt av en ny på BitMart fredag 20. APRIL.

Oppføringen på BitMart vil bringe MCADE foran ni millioner brukere globalt. Den generelle markedsstemningen rundt noteringen av MCADE på BitMart og dens kommende notering på MEXC er positiv.

MCADE-oppføringer representerer utmerket utvikling

MCADE forventes å bli tilgjengelig for handel 20. april, mens uttak vil starte dagen etter.

Noteringen på Uniswap og Metacades kommende lansering på BitMart og MEXC har fått den til å bevege seg oppover i diagrammet på Coinmarketcap og Coingecko. På pressetidspunktet har MCADE en markedsverdi på over $26 millioner og rangerer 3.124 på Coinmarketcap.

I følge dataene innhentet fra Coinmarketcap er Metacade på overvåkningslisten til nesten 2000 investorer, noe som indikerer at interessen for tokenet øker.

I en AMA-økt tidligere denne uken påpekte Metacade-sjef Rusell Bennet at oppføringen på BitMart er en utmerket utvikling for Metacade-fellesskapet ettersom teamet fortsetter å jobbe med andre oppføringer og funksjoner.

Administrerende direktør la til at Metacade allerede er i kontakt med flere børser på toppnivå og forsikret fellesskapet om at tokenet vil lanseres på disse plattformene når produktet går live.

I begynnelsen av mai ville MCADE ha notert seg på Uniswap, BitMart og MEXC, alt i løpet av tre uker.

Metacades unike verdi

Blockchain-spilløkosystemet vokser raskt, takket være fremveksten av prosjekter som Axie Infinity og Decentraland de siste årene.

I følge nyere forskning forventes blockchain-spilløkosystemet å nå en verdi på 65,7 milliarder dollar innen 2027, noe som representerer en massiv økning fra 4,6 milliarder dollar registrert i 2022.

Metacade kan være et av prosjektene som drar nytte av veksten av GamFi-økosystemet. Som en arkade-stil Web 3.0-spillplattform vil Metacade tillate brukerne sine å tjene penger via vanlige P2E-initiativer, men også gjøre det mulig å tjene via andre metoder som innsats.

Spillere kan også delta i premietrekninger og tjene gjennom konkurranser i spillet gjennom Compete2Earn. Et annet initiativ som belønner fellesskapsbrukere for å bidra til veksten av økosystemet er Create2Earn, hvor brukere oppfordres til å vurdere spill og engasjere seg i jevnaldrende innlegg.

Metacade vil også introdusere Work2Earn-muligheter gjennom spillejobber lagt ut på plattformen. Med disse funksjonene vil Metacade gi brukerne mer enn en spillopplevelse. Den forventede veksten av blockchain-spilløkosystemet kan føre til at Metacade blir en av vinnerne i bransjen.

Er Metacade verdt å kjøpe i forkant av oppføringene?

Metacade avsluttet sin forhåndssalgsfase for noen uker siden og har allerede vært notert på verdens største desentraliserte børs. De kommende oppføringene på BitMart og MEXC vil se at MCADE blir tilgjengelig for millioner av investorer globalt.

I tillegg til oppføringene på disse store kryptobørsene, planlegger Metacade å kunngjøre noen store partnerskap i inneværende kvartal.

I årets tredje kvartal har Metacade til hensikt å lansere sin klassiske arcade GameFi-plattform. Lanseringen av denne P2E-plattformen kan øke bruksraten for MCADE og deretter se verdien øke høyere.

På pressetidspunktet er MCADE ned med 10 % fra det høyeste rekordet på $0,02133 den oppnådde for 11 dager siden. MCADEs rally i løpet av de kommende ukene og månedene kan avhenge av ulike faktorer, inkludert notering på flere børser, lanseringen av noen av produktene, og de grunnleggende betingelsene for det bredere kryptovalutamarkedet.

Men for investorer som er interessert i GameFi-økosystemet, kan Metacade vise seg å være en utmerket investering takket være de kommende oppføringene, partnerskapene og produktlanseringene.