AltSignals ($ASI) forhåndssalg er på, og 59 % av tokenene er allerede tatt. Over 637 000 USDT har så langt blitt samlet inn, noe som gjør det til en tidlig suksess midt i økende investorinteresse. Tokenet, som driver et handelsfellesskap, vil være det første i sitt slag og kan generere enorm avkastning for investorer. Du kan bli med på forhåndssalget her og nyte førstegangsfordelene.

Binance vil bruke ChatGPT for å drive sitt Web 3.0-akademi

Knappe seks måneder etter lanseringen er ChatGPT den hotteste tingen i AI-verdenen. Teknologien lover å gjøre mer enn å gi umiddelbare svar på spørsmål.

Utvilsomt er kappløpet om å bruke AI i gang og blir spennende når store selskaper som Binance begynner å legge merke til det. I følge den siste kunngjøringen, integrerer Binance ChatGPT for å drive sitt Web 3.0-akademi. I det kryptobørsen kaller Binance Sensei, bruker AI maskinlæring for å svare på brukernes spørsmål om kryptovalutaer og Web 3.0-plassen.

Fra et applikasjonsperspektiv tar AI over mange sfærer, og handel er en av dem. Borte er tidenes brukere utførte manuelle tekniske og grunnleggende analyser, og utelater viktig informasjon for å hjelpe deres spådommer. Som vi allerede har sett med ChatGPT, kan det være et spørsmål om tid før AI blir universelt anvendelig i alle sektorer. I lys av dette er en tjeneste som AltSignals akkurat i tide, og tar grep når AIs popularitet vokser.

AltSignals ($ASI) – driver et handelsfellesskap

Bare forestill deg å kunne tjene på handelssignaler og eie kryptovaluta som gir verdi og styringsrettigheter. Det er det AltSignals prøver å gjøre.

Som en oppsummering er AltSignals et britisk-basert fintech-selskap som genererer handelssignaler av høy kvalitet for sine investorer. Selskapet har eksistert siden desember 2017 og gir forex-, krypto- og gullsignaler. Selskapet bruker en enkel AltAlgo™-indikator for å generere signalene, noe som gjør at plattformen kan bli populær som en av de mest fulgte på Telegram, med over 1500 VIP-medlemmer.

Som svar på høy markedsetterspørsel tar AltSignals nå signalgenereringstjenesten et hakk høyere. Selskapet lanserer en ny plattform for kunstig intelligens, kalt ActualizeAI. AltSignals forventer at AI-plattformen vil forbedre kvaliteten på signalene og utvide instrumentene som dekkes.

Investorer vil kjøpe $ASI-tokenet, styringstokenet som driver ActualizeAI. Med andre ord får du tilgang til ActualizeAI-plattformen ved å holde tokenet. Investorer vil også tjene $ASI gjennom handelsrelaterte turneringer. $ASI-innehavere kan bruke tokenet til å bidra til beslutningstaking og få eksklusiv inngang til konkurranser og andre inntektsmuligheter.

Hvor attraktiv er $ASI, og vil den nå $1 innen 2024?

En av de avgjørende fordelene med $ASI er at den driver en allerede eksisterende tjeneste med en reell tilhengerskare. AltSignals har også mer enn 50 000 medlemmer på Telegram, og det er lett å se hvorfor forhåndssalget allerede tiltrekker seg etterspørsel. Når ActualizeAI lanseres og mer $ASI er kjøpt, kan tokenet stige til høye nivåer, til fordel for tidlige investorer.

Etter å ha påpekt det ovenfor, spår vi en prisøkning på opptil 1000 % innen 2024. Anslaget reflekterer bransjegjennomsnitt, med nylanserte tokens som lykkes med slike marginøkninger i løpet av et år. Med spådommen er en pris på $0,15 sannsynligvis fra dagens $0,015. Det er et potensial for å gå høyere enn dette, avhengig av etterspørsel, selv om en pris på $1 kan være ganske høy.

Bør du kjøpe AltSignals nå?

Prisen på $ASI er ganske lav på $0,015, og bygger en sak for å kjøpe den nå før prisen skyter i været. Dette tokenet er ennå ikke notert på børser, noe som betyr at prisen fortsatt er låst.

Når token-listen er oppført, kan etterspørselen vokse etter hvert som flere investorer oppdager og kjøper den. Det er da prisen forventes å skyte i været, og generere avkastning for de tidlige fuglene.